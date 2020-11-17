海鮮蒸氣鍋$230內5大推介　鍋心包鮑魚、肉蟹等8款海鮮　最平$98

天氣轉涼，最啱食暖笠笠的美食，除了火鍋外，海鮮蒸氣鍋亦非常受歡迎。《香港01》飲食頻道記者精選了5間$230內的海鮮蒸鍋，包括鍋心八鮮蒸鍋、船渦、壹蒸鍋、辣蟹莊及九重鮮。食到海鮮的原汁原味之餘，更有吸收了海鮮精華的粥或飯，包你捧著肚子離開！ （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）

【1】鍋心八鮮蒸鍋 —— 送滋潤原盅燉湯

小店是人氣粥底火鍋店「鍋心」的姐妹店，一入座就會送上每人一盅燉湯，然後就可以選擇海鮮。套餐包兩款指定海鮮及六款自選海鮮，包括蟹、蜆、鮑魚、蝦、多寶魚、蟶子、花甲、扇貝等，每款海鮮都可以選擇不同的配料蒸，例如清蒸、豆豉、陳皮，最後更可以選擇八款配料去蒸八寶飯作結，包你飽到上心口！

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鍋心八鮮蒸鍋 【太子分店】 地址：太子花園街207-209號地舖 營業時間：星期一至日 17:45 - 02:00 【觀塘分店】 地址：觀塘馬蹄徑5號寶峯大廈地下連一樓 營業時間：星期一至日 17:45 - 23:00

【2】壹蒸鍋 —— 網友口碑之選

位於旺角兆萬中心的壹蒸鍋，於一眾網友之間擁有不錯的口碑。海鮮蒸鍋提供多款海鮮，包括鮑魚、海蝦、蟶子、扇貝、蜆、生蠔等等，並鋪滿大量蒜蓉及粉絲。與其他海鮮蒸氣火鍋店不同，壹蒸鍋沒有依照海鮮類別分層進行蒸煮。網友評價海鮮蒸鍋性價比超高，認為海鮮非常新鮮，味道鮮甜，粉絲吸收了海鮮的湯汁精華後，非常美味。

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壹蒸鍋 地址：旺角西洋菜街1號兆萬中心15樓 營業時間：星期一至日 17:00 - 03:00

【3】船渦 —— 一人蒸氣火鍋

船渦是香港首間一人蒸氣火鍋，會因應人數用拉簾隔開，夠晒衛生。一人海鮮蒸鍋午市套餐有兩款，均可在雞腿肉、美國肥牛或豚肉片中選擇一份肉類，亦附蔬菜及雞軟骨餃子。另外可於蟹（半隻）、鮑魚、元貝、蟶子皇四款海鮮中選擇一份、亦有黃金蚌、鮮蝦、白蜆、大蜆、蟶子BB等，最後可從粥底，麵底或和風珍珠飯三款選配一款作結。

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船渦 地址：銅鑼灣謝斐道500號維安商業大廈3樓 營業時間：星期一至日 12:00 - 17:00，18:00 - 23:00

【4】辣蟹莊 —— 龍蝦鮑魚蒸鍋

擦頭提供龍蝦鮑魚海鮮蒸氣鍋，有波士頓龍蝦、鮑魚、蟶子、花蛤、蜆、蝦等新鮮海鮮，還有和牛片、蟲草花走地雞等，更可任食脆鯇骨腩、豬頸肉、滑雞件等配料，還可以任飲自家製涼茶、汽水及韓國飲品。

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辣蟹莊 地址：觀塘開源道55號開聯中心A座地下6C-6D號舖 營業時間：星期一至日07:30 - 00:00

【5】九重鮮 —— 任食3個鐘

位於黃埔的這間海鮮蒸氣鍋店，共有3種套餐，最平的只需$200內，3個鐘內可以任食四款貝類，包括沙白、白蜆、沙蜆、蕃薯蜆，海蝦都是任食，加$13就可以任飲無酒精飲品，非常抵食！

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九重鮮 地址：紅磡黃埔天地聚寶坊(第11期)地下G26號舖 營業時間：星期一至日18:00 - 00:00

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😍同場加映：全港24間人氣打邊爐推介😍

香港人一年四季都熱愛打邊爐，記者精選了全港24間高質火鍋店，有任食火鍋、台式火鍋、粥底火鍋等，總有一款啱你！

【1】牛大人 —— 任食花膠、即沖台式茶飲

餐廳提供9款火鍋湯底，包括麻辣鍋、酸菜鍋、鳳梨雞鍋、蒜頭雞鍋等，尖沙咀分店更獨家供應牛乳起司鍋，鴛鴦鍋則需加$50。火鍋共劃分為3種價錢，視乎牛肉的種類，包括安格斯牛、和牛等。

餐廳提供多種台灣直送美食，例如澎湖花枝漿、屏東水蓮菜、手打旗魚漿。客人更可以任食鴨血、秘製滷大腸、花膠、滷牛肉飯、台式手工水餃等，CP值極高。自助飲品吧供應不少台灣特色飲品，例如桂花烏龍冷泡茶、麥香紅茶等，亦有基本的酸梅汁、冬瓜茶等選擇。

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牛大人 於旺角、尖沙咀、荃灣、銅鑼灣皆有分店

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