MUJI Week無印良品周間將於下周開始，爲期十天，當中最值得留意的是Café&Meal MUJI、德福廣場分店的食材市集都可以有九折，即刻看看有甚麽特價！

「MUJI Week 無印良品週間」是無印良品每半年一次的優惠感謝祭，這次的優惠將由2020年11月6日至15日一連十日舉行。除了有Café&Meal MUJI限定堂食優惠，手持無印良品APP MUJI Passport更可以有折上折！

各款槐木餐具有優惠價八折，會員更有額外九折！折後價格為21元起！

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而本年6月才開幕的德福廣場食材市集，同樣在優惠範圍之内，大家可以用全場九折來購入食材。最近天氣變冷，更有火鍋專區，集合日本各地的即食湯底、調味料，一次過優惠購入，就可以在家中來個懶人火鍋！

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😍😍 同場加映：谷辰日式精品超市——必買手工飯糰、自己裝果仁😍😍

尖沙咀最新開幕的5000呎日式精品超市谷辰Guusan，除了有日本直送的生果、日用品之外，亦有可以自行裝袋的果仁區域，最吸引是熟食區，有不同款式日式便當、飯糰等，也有精品咖啡！

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