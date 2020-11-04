最近大埔昌運中心有檔燒賣「粉果佬」成為區內人龍小店，下午時段更大排長龍，非常誇張！原來這一檔燒賣曾於廣福邨開業逾30年，由「燒賣佬」王克參主理，主打即包即蒸手工燒賣及粉果。《香港01》飲食記者實試招牌燒賣及粉果，結果竟然出乎意料！

位於昌運中心地下的「粉果佬」最近超有人氣，主要提供家鄉粉果、燒賣、咖喱魚蛋及碗仔翅等，不過最出名的一定是手工製燒賣及粉果。記者當日下午接近3點到達昌運中心地下，現場已有約30人排隊，人龍更延伸至轉角的舖頭，非常誇張。

記者訪問一對住荃灣、特登去試粉果佬的情侶，女生就指燒賣「魚味好濃」！記者實試手工燒賣及粉果，結果是......究竟這兩款小食有甚麼吸引力？按下圖即睇記者誠實食評、前往路線😎👇👇

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除了人氣小店粉果佬外，大埔區仲有不少美食，當中有部分集中在大埔墟熟食中心，不過昌運中心附近亦有一些特色美食適合掃街，其中一間人氣熱狗店更隱藏在體育館內。

【1】雞蛋仔店隱藏懷舊冷糕@雞蛋仔專門店

昌運中心地下有間20多年歷史的雞蛋仔店，外表不顯眼，主打各款雞蛋仔及夾餅，最特別的是竟然有幾乎失傳的懷舊小食冷糕！記者實試這款即製的迷你花生夾餅，裏面有大量花生碎、椰絲、砂糖，小朋友一定愛吃。按下圖即睇價錢、記者食評👇👇

雞蛋仔專門店 地址：大埔安慈路4號昌運中心榮昌閣地下14A號舖 電話：從缺

【2】超足料熱狗最平$38@Bulldog Hotdog

大埔有間人氣熱狗店Bulldog Hotdog，除了傳統美式熱狗外，仲會大玩fusion，例如有黑啤熱狗、櫻花蝦、松露蛋熱狗，價錢由$38至$60不等。記者實試松露蛋熱狗，未食已經聞到濃郁的黑松露香，滑蛋有點像茶記的牛油炒蛋。想知加幾錢可轉套餐有薯角、汽水？按下圖即睇價錢🍟👇👇

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Bulldog Hotdog 地址：大埔大埔安祥路2號李福林體育館地庫 電話：2386 6902

【3】老字號點心店主打即包點心@林記點心

林記點心已開業36年，提供各式點心及飲茶，主要做早午市生意，不少食客去飲早茶、吹水，歎一盅兩件，其中招牌菜是紙包排骨飯、干蒸牛肉、蝦餃燒賣，幾乎一人一籠點心。紙包排骨飯更是僅此這裏有得食！最平一籠點心只售$10？按下圖即睇仲有邊款抵食🤩👇👇

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林記點心 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS08-09舖 電話：從缺

【2】超大塊炸雞翼豬扒麵@東記上海麵

東記上海麵被稱為「大埔名物」，記者到達東記後要等約5分鐘先有位坐，落單後要再等20分鐘先上菜，需要好有耐性。不少熟客都大讚豬扒夠厚身、外皮香脆，記者實試雙拼雞翼豬扒上海麵，豬扒不出所料非常大件，外皮香脆但炸粉不多，雞翼的肉質鮮嫩、有肉汁。按下圖即睇價錢、記者誠實食評🤩👇👇

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東記上海麵 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CSF27舖 電話：從缺

【3】1吋厚西多士之王@李記咖啡奶茶

逾50年歷史的李記咖啡奶茶主打西多士、烘底菠蘿蛋牛，連上水街坊都前來捧場。記者實試招牌西多士，西多士有成吋厚，入口軟身，加上牛油，可以自選糖漿或者煉奶，最特別的是裏面無花生醬。按下圖即睇價錢及記者誠實食評🤩👇👇

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李記咖啡奶茶 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS33舖 電話：從缺

【4】人氣糯米糍皮薄爆餡@滑嘟嘟

廣福道人氣小店滑嘟嘟在2019年因租金高昂而結業，後來在熟食中心重開，深受街坊歡迎。招牌即包客家糍粑（即糯米糍）只有芝麻花生餡，外皮薄、芝麻花生餡超足料，一口咬下去即爆餡，仲有一款自家磨傳統中式甜品。有網民話下午1時半糯米糍已經沽清，按下圖即睇糯米糍有幾爆餡🤩👇👇

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滑嘟嘟 地點：大埔鄉事會街8號大埔墟街市及熟食中心2樓CFS29號舖 電話：9172 9433

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