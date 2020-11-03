明將的紅豆軍艦，在本港飲食界一直有著不能撼動的地位，而《香港01》飲食記者近日在日式超市AEON（永旺）發現一款日本抹茶腐皮壽司，看來可以挑戰成為紅豆軍艦2.0。

日式超市AEON（永旺）推出日本抹茶腐皮壽司，絕對可以挑戰紅豆軍艦2.0。

這款日本抹茶腐皮壽司就像漆黑中的螢火蟲，在令人眼花繚亂的壽司堆中份外突出，見到特價時段都沒人買來試就對它的人氣可知一二。這次由記者做勇者實試，為大家揭開AEON日本抹茶腐皮3大伏位 👇👇

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假如你一心試伏，都可以在特價時段買一盒日本抹茶腐皮試試，當下午茶的話還是夠飽肚。不過將壽司變成「勇者才敢試」絕對不是香港專利，日本都有很多奇怪食物令外國人抗拒，記者綜合網民意見，得出以下「最挑戰膽量日本美食top 10」！點擊睇自己敢挑戰幾多樣 👇👇

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氣炸鍋的興起的確方便不少人，但亦因為太方便，令人開始發揮小宇宙，當正自己是廚神，將所有食物都掉落去氣炸，逐漸演變成氣炸全餐。氣炸鍋的出現，有無令你或者身邊人有以下錯覺？點擊圖片睇睇 👇👇

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