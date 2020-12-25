疫情又再殺到，大家又要開始疫境廚神之路，又係時候買氣炸食品了！精選整理網民推介氣炸必備食品，大家見到記得要囤貨。

近年氣炸鍋大熱，不少人都使用氣炸鍋做出不少厲害的菜式！市面上更推出不少半製成品，只要扔進氣炸鍋就可以有超精美成品！不過市面上這麽多產品，到底哪一款才好吃不中伏？爲你整理網民意見，推薦7款必買食品！

只要一推出就會被搶購一空的韓國Pizza。（Facebook圖片）

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除了食物，其實有不少實用小物，都是氣炸專家們必備！即刻睇睇自己還欠哪一款！

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💡💡酒店業被逼做本地客？前職員9點反駁：佢哋當Staycation客係乞兒💡💡

一位曾經於酒店餐飲部門任職的前職員就在Facebook發長文，反斥酒店方面配套不足之餘，更當本地Staycation客人是乞兒。貼文一出令不少人共鳴，紛紛分享留言，Like數僅僅兩天就已經過千！

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