煲仔飯17間推介｜米芝蓮坤記／廟街興記／味極黃鱔／自家製豬油飯

煲仔飯2025推介！氣溫驟降要食熱辣辣煲仔飯暖胃，《香港01》好食玩飛記者精選全港17間人氣煲仔飯餐廳，包括米芝蓮推介、新派特色口味、炭爐炮製煲仔飯，除了大排長龍的池家人煲仔飯，還有在筲箕灣頗有名氣的祥囍煲仔小廚。想知仲有邊幾間推介？即拉落下文睇介紹！



煲仔飯2025推介！（圖片來源：左/IG@littlefoodiejojo、右上/ig@ep.t、右下/ig@ kwongkapo）

煲仔飯2025推介【1】美麗小廚——必試輝少三金鮑魚煲仔飯

灣仔美麗小廚主打各式各樣的煲仔飯。煲仔飯飯底乾爽、粒粒分明。師傅在煲煮時加入自家煉製的豬油，令飯粒充滿油香。煲仔飯配料亦十分多樣，有臘味、半肥瘦臘腸、潤腸、鵝肝等。重點推介「輝少三金鮑魚煲仔飯」，煲仔飯有炸蒜、鹹蛋等配料灑在醇鮮的燜鮑魚與金蠔上，吃起來多一份鹹香，味道更有層次。

美麗小廚

地址：灣仔譚臣道105-111號豪富商業大廈一樓

電話：6803 1818



煲仔飯2025推介【2】味極黃鱔煲仔飯——黃鱔完全無腥味／飯連例湯僅$70

味極黃鱔煲仔飯位於新蒲崗，主打肥美鮮嫩的黃鱔煲仔飯，煲仔飯連例湯只需$70，黃鱔切絲起肉後，鋪在米飯上，讓每顆米飯吸收鱔肉鮮味，而黃鱔不但沒有腥味，還配搭果皮與薑絲提升香氣。此外，米飯飯粒亦做到粒粒分明，以及煲底有鍋巴，夾帶陣陣焦香之餘，亦也令口感更加豐富。

味極黃鱔煲仔飯

地址：新蒲崗衍慶街56號地舖

電話：59919688



煲仔飯2025推介【3】船記——米芝蓮必比登／黃鱔臘腸煲仔飯必試

船記連續兩年獲得《香港米芝蓮必比登推介》，主打多元化的手工粵菜。餐廳每逢秋冬亦會特別推出一系列煲仔飯，其中黃鱔臘腸煲仔飯更是必試！店家每日現宰新鮮黃鱔，其豐富的魚油與臘腸一同散發濃郁的香氣，味道甘香且口感豐腴。另外乳鴿煲仔飯同樣吸引，熱騰騰的煲仔飯與嫩滑多汁的乳鴿，每一口都吸盡乳鴿油香，啱晒秋冬時份品嘗！

味極黃鱔煲仔飯

地址：灣仔皇后大道東183號合和中心6樓

電話：28939688／ 66203364（WhatsApp）



煲仔飯2025推介【4】樂記煲仔飯粥麵專家——$62起／窩蛋牛肉煲仔飯

「樂記」為老字號「陳漢記」的新店，煲仔飯價錢範圍在$62至$92內。不少網民推薦窩蛋牛肉煲仔飯和白鱔排骨煲仔飯，窩蛋牛肉煲仔飯上有生雞蛋、牛肉片，把它們拌勻來吃，非常惹味！至於白鱔排骨煲仔飯入面的白鱔幾肥美，沒有腥味，值得一試！

不少網民推薦「樂記」的窩蛋牛肉煲仔飯！（小紅書@_.foodism._）

樂記煲仔飯粥麵專家

地址：大埔運頭街91B號地舖

電話：3797 5318



煲仔飯2025推介【5】池家人煲仔飯——CP值高／$58臘味煲仔飯

最近大排長龍的池家人煲仔飯，有網民推介土魷蒸肉餅煲仔飯（$58）、臘味煲仔飯（$58），土魷蒸肉餅煲仔飯的肉餅較濕，好有口感！而臘味煲仔飯的臘肉肥瘦均勻、不會太鹹，而且有飯焦的加持，令煲仔飯更香！不過要留意的是，不少網民都紛紛表示等位安排較混亂，大家要提前到現場拎飛排隊啦！

最近大排長龍的池家人煲仔飯，有網民推介土魷蒸肉餅煲仔飯、臘味煲仔飯等。（網絡圖片）

池家人煲仔飯

地址：深水埗基隆街187號地舖

電話：2861 2221



煲仔飯2025推介【6】坤記煲仔小菜——曾登上米芝蓮 脆薄黃金飯焦

港島煲仔飯名店連續5年獲得米芝蓮推介，招牌菜式有傳統港式的田雞、白鱔、臘味煲仔飯。煲仔飯甘香、口感偏硬，配料非常夠味。豉油是另上，味道偏甜，淋在煲仔飯上面非常濃味。飯焦也做得出色，微微焦脆的口感，沒有煲得焦黑。

+ 4

坤記煲仔小菜（皇后大道西店）

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

電話：2803 7209



坤記煲仔小菜（德輔道西店）

地址：西營盤德輔道西268號地舖

電話：2386 1618



煲仔飯2025推介【7】嚐囍煲仔小菜——炭火煲仔飯 必食白鱔滑鷄冬菇煲仔飯

嚐囍煲仔小菜曾在2020年獲米芝蓮推介，主打各款炭火煲仔飯和中式點心，例如白鱔滑鷄冬菇煲仔飯、臘味排骨煲仔飯、臘味滑雞飯 ，亦有創意日式鰻魚煲仔飯。煲仔飯粒粒分明，飯不會過於硬身，焦可以整片起出來，香脆但不黏牙，充滿炭火香。

+ 3

嚐囍煲仔小菜

地址：西環堅尼地城北街25號地下

電話：2819 6190



煲仔飯2025推介【8】紹華小廚——傳統炭爐煲仔飯大玩創新

炭爐炮製煲仔飯加上創新餸菜有口皆碑。紹華小廚主打炭火煲仔飯，招牌荔茸肉碎煲仔飯、蒜香牛頸脊煲仔飯、野菌鵝肝煲仔飯都是熱門款式！荔茸肉碎煲仔飯放上兩球質感綿密的芋泥球，加上炒香的肉碎、油香四溢的臘腸、膶腸，非常惹味！

+ 2

紹華小廚

地址：筲箕灣愛秩序灣道15號愛秩序灣街市暨綜合服務大樓CF3店

電話：8199 8188



煲仔飯2025推介【9】祥囍煲仔小廚——最強煲仔飯飯焦

祥囍主打鑊氣小炒和煲仔飯，寒冷天氣下當然以煲仔飯最受歡迎！網民推介臘味蝦乾飯、肉餅飯，臘味蝦乾飯米飯乾身，炭香味突出，每一口都可以品嚐出臘味本身的油分香氣！最重要是輕易起出一大塊金黃色飯焦，飯焦香脆、帶微微油香，不會黏牙！

+ 2

祥囍煲仔小廚

地址：筲箕灣愛民街6-28號新利大廈地下5A號舖

電話：2343 8811 / 59875599



煲仔飯2025推介【10】味仟食店——元朗特色辣味炭火煲仔飯

元朗區內的長龍煲仔飯小店，曾經有網民話要排一個鐘先有得食！味仟主打即叫即製炭爐煲仔飯，可以單拼，亦可以自由搭配。其中，以毛家辣系列煲仔飯最有人氣，例如咸蛋肉餅煲仔飯上淡淡辣味的肉餅，加上蒜頭、辣椒調味，重口味人士必試！

+ 4

味仟食店

地址：元朗安興街40號5B-C鋪

電話：2449 3962



煲仔飯2025推介【11】榮記茶餐室——創意煲仔沙爹牛肉麵

一向創意十足的榮記茶餐室早前推出沙爹煲仔麵，吸引不少人去嚐鮮！可想而知，這裡的煲仔飯當然不只傳統口味，推介拉絲芝士午餐肉煲仔飯、真·火焰玫瑰肥牛飯等，火焰肥牛飯上桌時更會加上玫瑰露，呈現火焰效果，順便可以打卡呃LIKE！

+ 5

榮記茶餐室

地址：慈雲山毓華里12號地下A-B舖

電話：2328 9232



煲仔飯2025推介【12】興記菜館——油麻地廟街煲仔飯名店

興記菜館以鹹魚煲仔飯及蠔餅打響名堂，全盛時期共有5間舖。煲仔飯價錢在$75至$120內，煲仔飯款式非常多，其中最有名就是章魚雞粒煲仔飯、黄白鱔煲仔飯、鹹蛋牛肉煲仔飯，還有每枱必點炸蠔餅！

+ 6

興記菜館

地址：油麻地廟街15號

電話：2384 3647



煲仔飯2025推介【13】江湖小棧——秘製豬油撈煲仔飯

自家製豬油撈煲仔飯！江湖小棧以「武俠」為主題，菜單像一本武功秘笈，主打自家製豬油煲仔飯，可自由配搭不同煲仔飯配料，例如牛肉、臘肉、臘腸、滑雞、咸蛋和窩蛋等。自家製豬油大大提升煲仔飯的香味，口感更滑更香！

+ 4

江湖小棧

地址：荃灣鱟地坊30號寶成大厦1號地舖

電話：2399 7994



煲仔飯2025推介【14】凱逸餐室——元朗人氣煲仔飯金黃色飯焦

元朗一間港式茶記煲仔飯人氣極高，不少網民在社交網站上推介，這間茶記主打傳統港式煲仔飯，有齊白鱔、排骨、臘味、滑雞及田雞等，價錢由$75至$108不等，更奉送例湯。煲仔飯即叫即製，有記者等了約30分鐘，大片金黃色飯焦非常吸引！

+ 4

凱逸餐室

地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下3-4號舖

電話：2633 2900



煲仔飯2025推介【15】海街丼——即叫即煲 足料海膽煲仔飯

東京刺身丼名店海街丼推出冬天必食名物「海膽鍋燒蓋飯」，使用份量豐富的時令海膽，由廚師席前即叫即煲，夠晒新鮮熱辣，最後更可以利用飯焦自製茶漬飯，飽肚又暖胃，就算氣溫再低都無有怕！

+ 1

海街丼（北角匯二期）

地址：北角渣華道123號北角匯二期地下G38號舖

電話：2323 9818



海街丼（東港城）

地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓186號舖

電話：3596 3973



海街丼（海濱道）

地址：觀塘海濱道77號海濱匯1樓13-14號舖

電話：2157 9609



煲仔飯2025推介【16】深仔記茶餐廳——原條鰻魚炒蛋煲仔飯

主打雲吞麵的深仔記茶餐廳推出秋冬限定古法炮製煲仔飯，除了傳統中式煲仔飯，最特別的就是日式鰻魚煲仔飯，原條鰻魚加炒滑蛋的組合非常吸引！價錢由$80至$90不等，下午5時開始供應，需時30分鐘，隨煲仔飯奉送例湯，性價比頗高。

深仔記茶餐廳

地址：尖沙咀亞士厘道29-39 號九龍中心地下A舖

電話：9377 0072



煲仔飯2025推介【17】光榮冰室——晚市CP值高煲仔飯

光榮冰室今年秋冬有CP值超高的煲仔飯，價錢最平的臘味煲仔飯、鹹魚肉餅飯、豉汁排骨煲仔飯，網民推介必試坊間少見的紅棗滑雞煲仔飯！價錢範圍在$54至$84，額外加$15更可以「連煲拎走」，回家慢慢歎熱辣辣煲仔飯！

+ 1

光榮冰室（旺角店）

地址：旺角花園街3-5號鴻威大廈地下12-13號舖

電話：2422 6555



光榮冰室（元朗店）

地址：元朗教育路44, 46及50號兆明樓地下B號舖

電話：2511 1131



光榮冰室（屯門店）

地址：屯門屯門鄉事會路112-140號雅都花園商場地下10A號舖

電話：2461 1689



