聖誕2020｜除夕2020｜基於疫情，晚市仍然禁堂食，大家想慶祝的話，不如在下午好好浪漫慶祝一番！記者爲大家精選10間供應聖誕、除夕佳節午餐的靚景餐廳，有海景有美食又浪漫，大家要快快Book位啦！

【1】CIAK In the Kitchen——$398起歎米芝蓮意大利菜

CIAK中環店是米芝蓮星級餐廳，推出節日限定早午餐Brunch，除夕、聖誕都適用，只需人均$398就可以歎到米芝蓮意大利菜兩道菜的Brunch餐單，可以試到招牌Pizza、三文魚他他等菜式，另加80元更可升級為三道菜Menu！

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CIAK in the kitchen 地址：中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓327-333號舖 電話：2522 8869

【2】Zest——米芝蓮一星法日菜

Zest是米芝蓮一星餐廳，最招牌菜式是焗本地平原雞配荷葉鵝肝飯，使用本地食材配合法式煮法。更推出節日限定甜品柑橘味瑪德蓮蛋糕、栗子蛋糕！

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Zest 地址：中環安蘭街18號28及29樓 電話：2715 0878

【3】Beefbar——食肉獸必去！

Beefbar推出節日午餐餐單，菜式有M9澳洲牛後腿眼肉、北海道帶子蘑菇湯，另外亦推薦紅莓乳酪甜品，聖誕除夕都有供應！

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Beefbar 地址：中環雪廠街16號Club Lusitano2樓 電話：2110 8853

【4】Prohibition——歎豬肋排龍蝦尾

Prohibition在聖誕至元旦都推出節日午餐，有各款頭盤，包括北海道扇貝、新奧爾良蟹餅等。主菜則有炭烤豬肋排、波士頓龍蝦尾等，最後更有心太軟做甜品！

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Prohibition扒房．酒吧 地址：香港仔黃竹坑道180號海洋公園萬豪酒店海殿地下 電話：3555 1900

【5】Paper Moon——望海景歎聖誕Brunch

意大利菜名店Paper Moon在尖沙咀的分店坐擁270度海景，近日都是不少人下午茶之選！而聖誕節期間，Paper Moon就推出Brunch，比起晚餐，可以更低價錢食到Paper Moon的Brunch，當中主菜更可以選最著名的Pizza！

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+ 4 + 4 + 4

Paper Moon 地址：海港城海運大廈3樓OTE301號舖 電話：2156 2256

【6】FIAMMA——山頂輕鬆歎意大利菜

位於山頂的意大利餐廳FIAMMA於聖誕正日推出聖誕午餐，可以享用頭盤、主菜、意粉燴飯、甜品共四道菜。另外除夕都有全日餐單，大歎五道菜。餐廳居高臨下，當然有超靚景色，而且更有戶外用餐區！

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FIAMMA 地址：山頂山頂道118號山頂廣場地下G02號 電話：2657 0800

【7】District 8——休閒法式菜

位於圓方天台的District 8可以主打休閒法式Bistro風，將於全個12月推出節慶午巿套餐，主菜方面提供多個選擇，其中更有三文魚威靈頓、油封火雞胸等菜式！

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District 8 地址：香港尖沙咀柯士甸道西1號圓方3樓平台R009號舖 電話：2537 7555

【8】Morton’s The Steakhouse——牛扒龍蝦套餐

來到Morton's當然要吃牛扒！12月的節日午餐，竟然可以一次過吃到龍蝦和牛扒！Morton's的午餐Menu可以自選一款前菜、一款海鮮、一款牛扒及配菜，以及最後的甜品！

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Morton’s The Steakhouse 地址：九龍彌敦道20號喜來登酒店四樓 電話：2732 2343

【9】Harbourside Grill——個個位都睇到維港景

聖誕節套餐將於12月24日至12月26日的午巿供應，此外，全日均會提供散點菜單及兒童菜單可供選擇，而除夕方面，則會供應五道菜套餐。餐廳的海景真是一絕，每個位置都可以望到海！

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+ 2 + 2 + 2

Harbourside Grill 地址：尖沙咀海港城海運大廈4樓OTE 401號舖 電話：2619 9100

【10】ALTO——觀賞香港城景

ALTO位於銅鑼灣V Point最高層，可以飽覽城景，臨近聖誕推出散點早午餐，提供多款菜式如烤帶子、炸鴨腿、乾式熟成英式牛肉漢堡、烤英國火雞等，另外更有多款甜品！

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ALTO 地址：銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓 電話：2603 7181

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