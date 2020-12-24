葵涌廣場身為掃街天堂，各式各樣的美食都有。即使在新冠肺炎疫情的衝擊下，依然有不少小店逆市開店。一於等由細到大都在葵芳生活的記者為大家精選10間葵廣必食話題掃街美食，包括茶理史最新推出的芫荽奶蓋芋頭鮮奶、黑布小巷的超邪惡台式肉蛋芝士吐司、抵食關東煮、足料章魚小丸子、IG-able星球蛋糕等。 （文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，食店排名不分先後）

【1】茶理史 —— 新推出芫荽奶蓋芋頭鮮奶

這間台式茶飲店在全港都有不少分店，最特別的是每日新鮮製造的地瓜小芋圓，煙煙韌韌，配上各種生果和鮮奶，製成多款特飲。另外亦有冷泡茶、養生茶等選擇。日前小店宣布在葵芳分店率先推出「芫荽雲頂花生芋頭鮮奶」，更呼籲各位「荽友」點餐時可大叫要杯厚荽奶，芫荽fans一定要試試！

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茶理史 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2007號舖 營業時間：星期一至日13:00 - 22:00

【2】Chok雞 —— 即炸Shake Shake炸雞

小店招牌是炸雞，落單後老闆會即炸，然後可以根據自己的口味自行配搭各種調味粉，包括香濃芝士、避風塘蒜香、五香孜然、川椒、紫菜等。雞塊炸至金黃色，保留了雞肉的肉汁，非常juicy，而且粉漿不會十分厚，記者甚至覺得不撒調味粉已經非常好食！不過要小心炸雞到手時非常燙手，進食前記得吹涼！

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Chok雞 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3樓TOP世界3069-T18號舖 營業時間：星期一至日 13:00 - 21:30

【3】黑布小巷 —— 超邪惡台式吐司

小店主打台式吐司，共有四款，包括肉蛋芝士吐司、麻辣鬼椒肉蛋吐司等，另外還有多款台式小食，例如芋泥球、地瓜球、花枝丸、甜不辣等。除此之外，還有自家製三色圓糖水，一次過歎芋圓、地瓜圓和紫薯圓！

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黑布小巷 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3樓摩登世界26號舖 營業時間：不定，去前最好先打電話查詢 電話：5204 8979

【4】民舍甜品 —— 足料煙韌芋圓

芋圓這款甜品大受歡迎，葵廣最近開了一間新店，售賣多款芋圓甜品，有豆花、仙草、愛玉和一般糖水四類，更有抹茶和奶茶兩款雪糕的組合，滿足不同朋友的喜好。每碗都裝得滿滿的，超級足料，食完一碗包你好滿足！

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民舍甜品 地址：葵芳葵富路7-11號葵涌廣場3樓TOP世界3069-T1-T2號舖 營業時間：星期一至日13:15 - 21:30

【5】Queen'S 2 —— 拉絲芝士薯餅

小店主打自家製芝士薯餅，有多款口味，包括黑松露蛋黃醬、BBQ、蜜糖芥末、墨西哥辣味，全部即叫即製，叉開薯餅更有拉絲效果，超級邪惡！另外還有芝士馬鈴薯，可自選三款配料，上面再淋上芝士醬，啱晒喜愛澱粉質的你！

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Queen'S 2 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3樓TOP世界3069-T29號舖 營業時間：星期一至日12:00 - 21:00

【6】屯の大阪章魚燒 —— 人龍章魚燒店

屯門有間人氣大阪章魚燒，可惜兩年前已經結業。最近有舊客向前店主拜師學藝後，在葵涌廣場重新開店。小店供應9款章魚燒和小食，章魚燒每款都非常吸引，包括明太子、熔岩芝士、鹹蛋黃金流沙等，更可以雙拼，啱晒像記者一樣貪心想一次過試2款的朋友。

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屯の大阪章魚燒 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3樓摩登世界1號舖 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:30

【7】沖繩味之賞 —— 足料抵食關東煮

小店非常易搵，從2樓搭扶手電梯落1樓往左邊的巷弄行前幾步即到。招牌是關東煮，一碗有齊9款配料，包括溫泉蛋、鳴門片、粟米丸、海帶、冬菇、什菜魚丸、獅子狗、蘿蔔和油炸豆腐皮，非常足料！當中最有驚喜的是蘿蔔，煮得非常稔身和入味。湯底為由鰹魚熬成，非常鮮甜，記者忍不住喝光整碗湯！

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沖繩味之賞 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場1樓B03A號舖 營業時間：星期一至日 12:00 - 21:30

【8】鳩戟 —— 抵食梳乎厘班戟

小店開業只有一個月，主要售賣梳乎厘班戟，共有4款，包括Oreo芝士奶蓋、焦糖青提子、格格脆芝士奶蓋和楓糖菠蘿口味。共有3個份量選擇，如果和朋友一起掃街，叫3個一齊食就最抵。要留意的是，小店不定期休息，建議去之前先到官方Instagram賬號查看清楚，免得摸門釘！

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鳩戟 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2010號舖 營業時間：星期一至日 12:00 - 22:00（不定期休息）

【9】不toast不快 —— IG-able韓式吐司

最近香港掀起一陣韓式吐司熱潮，葵廣亦出現了一間新店，共有8款吐司，包括流心芝蛋吐司、香蒜焗大啡菇蒜蓉吐司、玉子泡菜牛肉吐司等，當中最受客人歡迎的是原隻軟殼蟹配牛油果黃金吐司等。鐵板吐司即叫即整，記者當日等候了約15分鐘，建議等候期間可以到附近小食店買其他美食，節省時間。

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不toast不快 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場3樓Top世界3069-T3號舖

【10】Rainbow Cakery —— 夢幻IG-able星球蛋糕

小店距離關東煮店不遠，直行第一個路口轉右就可以見到。這間蛋糕店售賣夢幻星球造型蛋糕，兩塊半圓形的白朱古力覆蓋著餡料，同時附送一個小木槌，扑開朱古力外殼，打卡之餘又好玩！記者當日下午6時去到，蛋糕味道只餘下Oreo曲奇麻糬和阿華田麻糬兩款。蛋糕每日新鮮製造，店主透露每日會做50至60份以上，曾經試過開店半小時後就賣光，尤其周末，想買就要趁早！

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Rainbow Cakery 地址：葵芳葵富路7號葵涌廣場1樓B65A號舖 營業時間：星期一至日12:30 - 售完即止

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🍔同場加映：全港20間高質爆汁漢堡🍔

除了Shake Shack、Five Guys、Triple O's等連鎖漢堡包店外，還有不少漢堡包小店。《香港01》飲食頻道記者精選了全香港20間高質漢堡店，包括嘉寶漢堡、鬍鬚仔、Burgerman、Burger Home等，有一間更只需$15就食到！

【1】嘉寶漢堡 —— 爆汁烤菇芝士牛堡

「嘉寶漢堡」總店位於葵涌光輝圍，一直非常受街坊歡迎，後來再於尖沙咀開設分店。小店主打港式漢堡，除了基本的牛肉漢堡外，還提供雞肉、豬肉、蝦肉及羊肉漢堡，全部都以慢煮方式烹煮，更能鎖住肉汁。

大家不妨加$15升級做套餐，包含一款飲料和一款小食，可選擇小店的招牌炸燒賣或薯格。

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嘉寶漢堡 地址：葵涌青山公路葵涌段499號嘉寶大廈地下A&B號舖 營業時間：星期一至六12:00 – 21:00，星期日及公眾假期休息

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