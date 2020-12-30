因為新冠肺炎疫情的關係，晚上6點後所以食肆都禁止堂食。雖然無得食自助晚餐，但自助午餐其實也不會失色太多，很多都照供應生蠔及多款凍海鮮。《香港01》飲食頻道記者精選了6間任食生蠔的酒店Lunch Buffet優惠，包括恆豐酒店、灣仔Novotel、都會海逸酒店、帝京酒店、帝逸酒店及帝都酒店，全部$300有找！ （下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。另，除特別列明外，價錢全部未包括加一服務費。）

【1】恆豐酒店 —— 7折食近期話題自助餐

近期最紅的自助餐非紅煙窗莫屬，皆因可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗 地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓 電話：2732 4611

【2】諾富特世紀酒店 —— 7折任食生蠔、翡翠螺

灣仔Novotel重開自助午餐，可以7折任食生蠔、凍蝦、青口、翡翠螺等凍海鮮、多款刺身壽司、肉眼扒、多款Mövenpick雪糕及甜品等。

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Le Cafe 地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓 電話：2598 9869

【3】都會海逸酒店 —— 75折任食多款凍海鮮

西餐廳推出自助午餐75折優惠，任食即開生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有低温烤香料牛肉眼扒、各款刺身等美食。甜品方面，有即製班戟、朱古力噴泉、芒果拿破崙、多款Häagen-Dazs雪糕等。

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Promenade 西餐廳 地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓 電話：3160 6880

【4】帝逸酒店 —— 午後自助餐優惠

Alva House推出Linner午後自助餐優惠，以超抵價任食任食生蠔、蟹腳等凍海鮮，還有各款刺身、燒美國頂級肉眼牛扒、沙田三寶：雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花、燒原隻乳豬、水耕菜沙律等美食。

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Alva House 地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓 電話：3653 1118

【5】帝都酒店 —— 免加一任食生蠔

酒店推出超抵Lunch Buffet優惠，可以任食生蠔，還有蟹腳和多款刺身。熱食方面，有肉眼扒、燒羊髀、咖哩雞等，還有多款蛋糕和Mövenpick雪糕，最正是不用另外付加一服務費！

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2+2 Café 地址：沙田白鶴汀街8號帝都酒店3樓 電話：2694 3886

【6】帝京酒店 —— 7折任食凍海鮮、Mövenpick雪糕

花月庭推出7折優惠，任食多款凍海鮮，生蠔則只限星期六、日及公眾假期供應，另外亦有多款刺身和壽司，還有一系列熱葷及海南雞飯，當然少不了一眾甜品和Mövenpick雪糕。

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花月庭 地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓 電話：2622 6154

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🤔🤔🤔 同場加映：網民熱數10間吹大咗過江龍 🤔🤔🤔

日本連鎖迴轉壽司店「壽司郎」去年登陸香港後人氣持續高企，不斷在各區開設分店。不過連登討論區有網民就認為這間壽司店被過於吹捧，味道其實非常一般，引來一眾網民留言附和。Five Guys亦是另一個網民認為被「吹大咗」的過江龍餐廳，很多網民都認為漢堡包的麵包更又濕又稔。記者整理了10個網民熱數的名過於實過江龍餐廳立即按圖睇睇🙄👇👇

有間更曾經要等過百張檯，立即觀看全文睇睇邊間咁誇張👉👉👉壽司郎不斷開分店 熱數10間吹大咗過江龍 網民：FiveGuys個包好濕