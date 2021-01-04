下午茶2021｜25間High Tea推薦　人均$129起送護膚品｜1月更新

下午茶2021｜過了聖誕節這個大日子，酒店餐廳都完結聖誕推廣，不少都回歸經典，想試經典Classic下午茶就要趁1月去試了！CURATOR、歷山酒店、Hotel Icon、帝苑、St. Regis、朗廷、Rosewood、帝京等等共25間下午茶，即刻看看哪一個合你心意！

【1】九龍東皇冠假日酒店——聯乘GLYCEL送護膚品

位於將軍澳的九龍東皇冠假日酒店與瑞士護膚品牌GLYCEL合作，即日起至3月31日推出「Cielo x GLYCEL草莓潤肌」下午茶，除了有多款士多啤梨主題茶點，每位客人更可獲贈GLYCEL護膚品套裝及75分鐘補濕療程。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【2】CURATOR——聯乘村上隆花花主題

位於尖沙咀K11 Musea的CURATOR上季推出的梵高下午茶大受歡迎，臨近12月，餐廳就推出新主題「CURATOR X Perrier X 村上隆限量下午茶」，餐點有水牛芝士條、鮮蝦三文治、朱古力慕斯等。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【3】Hotel Icon——GODIVA主題任食雪糕

Hotel Icon維港薈推出GODIVA主題的聖誕下午茶，會繼續推廣至一月中。最特別是朱古力小熊，超級精緻之外，更可以要求一杯熱牛奶，將小熊浸下去變成朱古力飲品！除了可以享受朱古力主題的下午茶，更可以無限享用GODIVA黑朱古力軟雪糕！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【4】Mira French Window——市集主題下午茶

Mira Dining旗下餐廳推出聖誕下午茶會繼續推廣至一月中，靈感是歐洲聖誕市集，各款鹹甜點散落於特製小抽屜，鹹點有龍蝦沙律小酥餅、法式大蒜醬蟹餅、野菌松露多士等共五款，甜點則有四款，薑餅人聖誕鐘、蘋果金寶等。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【5】帝苑酒店——敲破朱古力蛋有驚喜

帝苑酒店J’s Bar Bistro推出「粉紅．玫瑰．朱古力．魚子醬下午茶」，每份二人用，最特別是頂層的玫瑰朱古力巨蛋，外層以玫瑰味朱古力製成，敲破後有很多色彩繽紛朱古力豆，甚有驚喜。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【6】St Regis The Drawing Room——冬日主題下午茶

人氣下午茶之選The St Regis將餐單換成冬日Menu，加入栗子忌廉銅鑼燒、煙燻鴨胸撻配西梅等秋冬感菜式。同時都會推出節慶版下午茶， 有聖誕栗子蛋白脆餅、迷你聖誕樹蛋糕等聖誕氣氛濃厚的菜式。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【7】朗廷酒店——經典英式下午茶

朗廷酒店重返經典，推出經典英式下午茶，有多款精選英式鹹甜點，包括冬日粉紅泡芺、蒙布朗蛋糕、鵝肝醬麵包、露荀蟹肉撻等，由即日起至1月31日於網上預定更可以有八折。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【8】Rosewood瑰麗酒店——五道菜精緻下午茶

瑰麗酒店的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，由第一道菜三文治開始，到中段的鬆餅及兩道甜品，而最後一道菜更是朱古力餐車，全車都是朱古力甜品，朱古力控必去！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【9】帝京下午茶——聯乘Elizabeth Arden

即日起3月31日，帝京酒店聯乘Elizabeth Arden推出「水漾春日下午茶」，茶點有火炙三文魚手鞠、黑松露野菌玉子燒、金箔櫻花水信玄餅、草莓抹茶朱古力千層酥等！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【10】歷山酒店——新開華麗酒店下午茶

歷山酒店是最新開幕酒店，將於12月2日開始營運，酒店走華麗風，到處都金碧輝煌。酒店餐廳歷山餐廳推出維多利亞風格下午茶，現時在eShop購入更可有8折。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

【11】W酒店——中西合璧吃招牌鮑魚撻

W酒店的WOOBAR推出最新下午茶，由1月11日開始供應至2月尾，中西合璧並用蒸籠盛載鮑魚撻、燕窩芝士蛋糕等共11款鹹甜點！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【12】嘉里酒店——秋冬香水主題下午茶

Kerry Hotel聯乘Atelier Cologne推出「冬日庭園之戀下午茶」，以香水內天然成份配合秋冬食材入饌！現在凡惠顧「冬日庭園之戀」下午茶，可獲贈限量Atelier Cologne節日禮品，包括香氛陶瓷兩份及精醇古龍1.7毫升體驗裝2支。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

【13】悅來酒店——愛麗絲主題下午茶

悅來酒店的餐廳Simplicity推出愛麗絲主題下午茶，全間餐廳都有相應裝飾，連門口、樓梯的裝飾都超有心思！下午茶從架子開始就已經十分華麗，更裝有多款精美的愛麗絲主題鹹甜點，打卡一流！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

+ 4 + 4 + 4

【14】數碼港艾美酒店——聯乘Melvita

數碼港艾美酒店聯乘有機護膚品牌Melvita推出主題下午茶，由12月1日起至2021年2月28日供應。選用玫瑰、蜂蜜、紅莓等天然食材入饌，配兩杯illy咖啡，更會附送Melvita有機芬芳護膚禮品！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【15】Conrad——大熱外賣下午茶送小熊

港麗酒店為慶祝30周年，推出各類優惠，當中話題之最可謂Lobby Lounge外賣下午茶75折，共有12款鹹甜點，放置於四層外賣架，就算外賣下午茶帶回家都十分打卡able，更加贈送周年限量港麗小熊玩偶！

👇👇👇點擊睇價錢及訂購方法👇👇👇

【16】JW Marriott——經濟價錢矜貴食材

香港JW萬豪酒店大堂酒廊的下午茶，用上不少矜貴食材，包括鮑魚、虎蝦、松露等，以三層銀器下午茶架奉上。下午茶已包TeaWG茗茶及Graffeo咖啡，如果想喝酒，可以加100元加配香檳。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【17】港威酒店——免費寄送明信片

港威酒店Three on Canton與英國茗茶品牌Twinings合作推出「品茗寄意下午茶」，有10款以茶葉入饌的茶味美點！客人可選配咖啡、Twinings茶、雞尾酒或無酒精雞尾酒享用。此外，惠顧下午茶可以獲贈明信片，大家可以在港威酒店的英式郵筒免費寄出明信片。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【18】Marco Polo——意大利風情下午茶

Afternoon Tea Set共有12款茶點，包括5款鹹點及7款甜點，當中有不少都有意大利元素，例如印上意大利國旗顏色的鴨肝杏仁馬卡龍、意大利名物巴馬火腿薄餅等。除咖啡、茶及馬哥孛羅伯爵葡萄冰茶外，還可選配傳統意大利開胃雞尾酒Aperol Spritz、特色咖啡雞尾酒、熱朱古力牛奶或紅莓賓治。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【19】海景嘉福酒店——使用Tea WG茶

海景嘉福酒店的下午茶甜點以茶入饌，分別以Tea WG 優質綠茶、黑茶及紅茶製成！最特別是用茶代替咖啡製作Tiramisu！而馬卡龍則加入伯爵茶，比平時的馬卡龍更為清香！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【20】沙田萬怡酒店——芝士控必去

用芝士製作12款鹹甜美點，炸芝士馬鈴薯餅、藍芝士軟心撻、意大利芝士咖啡忌廉泡芙等都是芝士味滿滿！

供應日期10月1日至12月13日， 每天14:30-17:00，每份兩位用，港幣338元。

【21】The Envoy——點心紙形式挑選餐點

The Envoy的下午茶「點心紙」上有14個選項，客人可以自行挑選6款，全部挑選鹹點都可以，鹹點包括豬肉炸春捲、松露意大利香腸三文治等！包餐飲可選咖啡或茶，或可加40元在餐廳四杯精選特調咖啡中挑選一杯。

👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

【22】Mango Tree——泰式下午茶

Mango Tree Elements的泰式下午茶，可以選擇只叫鹹點、只叫甜點或兩款都點的Combo Set。鹹點有牛肉沙爹串燒、蝦多士、迷你咖喱農夫包等，超適合不喜歡甜點的人！更附兩杯指定泰式特飲，價錢也十分相宜最平138元就可以吃到二人份！

👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

【23】An Nam——越南風下午茶

安南下午茶有多款鹹點，包括蒜蓉牛油雞翼、鮮蝦米紙卷等越南風菜式，另有越南甜點如西米斑蘭糕、越南咖啡奶凍等。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

價錢為298元，供兩位用。（安南越南餐廳提供）

【24】權八居酒屋——和風下午茶

權八居酒屋的和風下午茶提供日式小食、壽司、串燒及甜品，包括手握壽司、炸鮮蟹肉餅、唐揚雞柳、燒雞翼等。二人份下午茶還包兩杯飲品，可選白鶴純米酒或手工啤酒！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

$388的二人份下午茶。（權八居酒屋提供）

【25】La Rambla——魚子醬主題下午茶

下午茶都可以豪食魚子醬！除了加入魚子醬的鹹點及西班牙風情甜品，下午茶套餐亦包括30克由Kaviari出品的頂級Baeri Caviar魚子醬！如果覺得魚子醬太貴，另有三文魚子醬主題下午茶，大家都可以試試看！

👇👇👇點擊睇食物及價錢👇👇👇

想知道更多超抵酒店Staycation食住優惠，例如半島酒店、四季酒店、君悅酒店等，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉酒店優惠2020｜香港澳門高CP值Staycation住宿套票推介 不停更新💡同場加映：歎下午茶必學6個細節 Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6💡

💡同場加映：歎下午茶必學6個細節 Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6💡

Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

👇👇👇點擊睇睇星級甜品師傅教路👇👇👇

想知道全部貼士？即刻點擊睇全文啦！👉【歎下午茶必學6個細節 Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6】