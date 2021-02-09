撰文： 梁采欣 最後更新日期： 2021-02-09 06:00

農曆新年食應節美食是傳統習俗，市面上小至街坊餅店、大至五星級酒店都有推出各款蘿蔔糕、芋頭糕、年糕等應節賀年糕點。競爭激烈，很多都在賣相上花足心機吸引客人，但Son姐最近推出的蘿蔔糕和芋頭糕卻回歸原本的單純，使用最基本的食材造出最佳的味道。

Son姐張慧敏廚藝了得，經常親自下廚招呼朋友，最近推出自家製蘿蔔糕和芋頭糕，甫推出即沽清500底。（黃舒慧攝）

張慧敏人稱「Son姐」，是資深獵頭人及企業顧問，同時亦是一家之「煮」，廚藝了得，經常親自下廚會招呼朋友，上年創立了「Son級推介」的自家品牌網上商店，推出自家製辣椒油、蜜糖、醋等，最近更應節推出蘿蔔糕和芋頭糕，將真材實料的傳統味道帶給香港人。

藉住家的味道拉近人與人之間的距離

Son姐表示每年農曆新年整芋頭糕是家中傳統，早前造了一批給朋友品嚐，大獲好評，並在朋友的鼓勵下連同蘿蔔糕於「Son級推介」網站上架，在無廣告宣傳下甫推出就瞬間賣光500底，於是萌生在超市售賣的念頭，希望大家能嚐到足料的應節糕點。

她認為食物亦是維繫人與人之間的感情的其中一個渠道，近年來人與人之間的距離疏遠了許多，特別是家人之間，加上平板電腦的出現，大家經常都各自在不同的時間和地點食飯。她希望「做出家的味道」，藉住她的糕點拉近家人之間的距離。

三代配方製作傳統味道

被問到與市面上的賀年糕有何分別，Son姐自豪表示，她的蘿蔔糕和芋頭糕都是無額外添加防腐劑、人造色素、味精，並且沿用婆婆那一代傳承下來的三代配方，以媽媽的心製作傳統味道。她強調，「直接將整給家人的配方原原本本呈現出來，沒有偷工減料或選擇便宜的食材減低成本。」為推出自家製糕點嚐遍了坊間大大小小的蘿蔔糕和芋頭糕，Son姐自信的說，「還是我造的最好食！」

對食材要求非常高

$288一底，其實絕不便宜，到底有咩咁巴閉？Son姐指，坊間有些賀年糕為貴而貴，純粹想搞噱頭，加入與糕點完全不相配的食材，「無啦啦放舊鮑魚落去，搞咁多花臣，完全九唔搭八，本末倒置！」而她的蘿蔔糕和芋頭糕價錢則完全反映在基本食材的質素和工序上，全部都是心機和時間。

Son姐對食材的要求非常高，親自到相熟的批發商挑選食材，以蝦米為例，即使成本比全乾蝦米高，她都特地向供應商要求雪藏蝦米，因為比全乾蝦米多一點水分，比較濕潤，「打碎後質地類似肉鬆，爆香後都不會死實實。」

配料講究之外，油都使用了兩種：特級初榨橄欖油（ Extra virgin olive oil）和橄欖果渣油（Olive pomace oil）。Son姐分享，「因為特級初榨橄欖油煙點好低，60-70度已經出煙，不能爆香臘味。而橄欖果渣油適合高溫，用來爆香蝦米、臘肉等配料，之後才加特級初榨橄欖油炒芋頭。」那麼為甚麼不只用橄欖果渣油？她表示喜愛橄欖油比較杰身的質地，令糕點的口感特別rich。「我夠膽講，全香港得我一個這樣做。」

工序繁複花足心機

除了食材講究，Son姐亦在份量和工序方面落足心機，每天由5點做到晚上12點，有時甚至做到凌晨2、3點。以芋頭糕為例，芋頭比粉的份量多許多，一公斤的芋頭，粉只會落200克，食落就像食緊芋泥糕。「芋頭全部由人手切，同時可以檢查一次，因為有時切開才知道中間爛掉了，用機器切就不會知道。而且手切有厚有薄，薄的部分在煮的過程中會融化在粉漿裡面，變成芋頭蓉，大粒的則可以豐富口感，食到芋頭粒。」煮芋頭時亦需要一直在旁看著，根據芋頭的質地調整水的份量。她繼續補充，「又例如蝦米，一般人浸完蝦米就會立即爆香，但我會先滰乾水，打碎後才爆香，將蝦米的味道融入整底糕裡。」工序如此繁複，賣二百幾蚊其實絕對不過分。

10個賀年糕點好味秘訣

身為一家之「煮」，有多年下廚經驗，Son姐分享了一些賀年糕點的美味秘訣，無論在家自己整或挑選市面上現成的都有訣竅，例如挑選靚蘿蔔、靚芋頭、保存方法、煎的方法等。按圖即睇Son姐教路10大賀年糕點好味秘訣👇👇👇

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