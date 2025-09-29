米線推介14大推介｜養生養顏米線＋關注組激推　一間魚湯超鮮甜

香港米線關注組｜香港米線排名｜米線無人會不喜歡，可以說是打工仔和窮人的恩物！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了14間必吃米線店，港九新界也有推介！包括在香港米線關注組熱度非常高的麻辣川、裕一品等。各間都有其特色，例如雲南桂林過橋米線的湯底是每天用明火熬製24小時而成、添記麵皇的魚湯等，想知更多即看下文啦！



米線推介【1】癡膠雞——必食花膠雞湯麵＋必點金磚豆腐

癡膠雞位於灣仔軒尼詩道，主打養生花膠雞湯麵，湯底以20斤三黃雞和鯊魚骨熬製而成，滋補美味，米線掛湯且口感爽滑彈牙。雞肉與花膠不但份量十足，而且雞肉肉質鮮嫩、花膠軟糯爽口。另外餐廳亦有多款小食，例如蟹肉忌廉餅、金磚豆腐、椒鹽粟米等，其中金磚豆腐金黄酥脆，內裡柔軟嫩滑，且豆香味十足，可說是到店必試小食！

癡膠雞

地址：灣仔軒尼詩道254號地舖／太子荔枝角道78-84號勝興樓地下D號舖



米線推介【2】雞駅花膠雞米線專門店——石鍋雞湯米線

雞駅花膠雞米線專門店主打養生雞湯米線，標榜不用味精，雞湯使用上豬筒骨、西施骨、三黃雞熬煮，湯底鮮甜濃郁。招牌花膠雞湯米線雞肉嫩滑，花膠厚身彈牙，十分足料。雞湯米線還有椰子、胡椒豬肚、藥膳黃酒、姬松茸及人蔘等口味，啱晒追求養生的食客。

雞駅花膠雞米線專門店

地址：觀塘開源道60號駱駝漆大廈第三座1樓I室



米線推介【3】雲南小鍋米線 —— 雪花雞絲受歡迎

雲南小鍋米線的店門雖然不起眼，但提到葵芳區的米線店，這家開業多年的老字號必定榜上有名！店內特色之一就是「雪花雞絲」，像雪花般的質感，幼細的雞絲浸在湯內，十分入味！店內必試皇牌小鍋米線，有足料腩肉、雞絲及螺旋藻，令人「食過返尋味」啊！

雲南小鍋米線

雲南小鍋米線

地址：葵涌梨木道112號葵寶大廈地下5號舖



米線推介【4】麗江雲南米線 —— 長龍米線店

麗江雲南米線是天水圍居民由細吃到大的小店，網民都稱它會令人食上癮！尤其是酸辣米線，非常開胃！米線軟硬度剛好，掛滿湯汁，而且不會過於油膩。配料選擇有20多款，有雞丁、腩肉、肥牛、炸雞翼、豬紅、肥腸、蘿蔔等等。而招牌脆炸酥肉和蒜泥白肉最受歡迎！

麗江雲南米線

地址：天水圍天湖路1號嘉湖新北江商場一期1樓C45A號舖



米線推介【5】雲南桂林過橋米線——湯底每天用明火熬製24小時！腩肉小鍋米線／蟲草花雞湯米線

在旺角屹立20年的「雲南桂林過橋米線」招牌菜有腩肉小鍋米線；熱門菜則有豬軟骨酸辣粉和蟲草花雞湯米線，湯底是每天新鮮用明火熬製24小時，材料包括100磅的豬筒骨、雞骨和雞腳，所以湯底的雞味非常濃郁！至於小食方面，老闆就推介口水雞、烤台式小香腸等！

雲南桂林過橋米線（旺角店）

地址：旺角砵蘭街183號地舖



雲南桂林過橋米線（尖沙咀店）

地址：尖沙咀赫德道5-9號德裕中心地下5-6號舖



米線推介【6】雲桂香米線專門店——沙田新分店／7個辣度可選／必點腩肉、豬頸肉

口碑極佳的「雲桂香米線專門店」現在在沙田京瑞廣場都有分店！小鍋米線（$34）配有芽菜、酸菜、韮菜、葱、芫茜，可選辣和不辣，有7個辣度任君選擇，餸的價錢由$8至$15，而$10的腩肉和$15的豬頸肉更是必吃名物！

雲桂香米線專門店（新分店）

地址：沙田石門安群街1號京瑞廣場2期地下G38號舖



米線推介【7】麻辣川米線——麻椒湯底／豬頸肉／腐乳通菜

在香港米線關注組中，不少網民都推介麻辣川，更說是「麻辣川big fans」！該米線店在長沙灣和葵芳才有，他們最出名就是麻椒湯底，不過要注意辣度，小辣或以上程度是非常辣，如果怕太辣，建議點選最小辣或小小辣！餸方面，豬頸肉、腐乳通菜是必點！

麻辣川米線（長沙灣店）

地址：長沙灣元州街213號美居中心2座地下22號舖



米線推介【8】添記麵皇——魚湯／冬陰功湯／炸豬扒

記者私心推薦「添記麵皇」這間米線店！老闆熱情款待，每次都吃得非常愉快！「添記麵皇」主要有2款湯底，分別是魚湯和冬陰功湯，記者每次都是吃魚湯，實在太鮮甜了！尤其是在寒冷天氣下吃，非常暖胃暖身！餸方面，炸豬扒是必點，炸得非常脆口，肉質還要非常厚實，不會有滿口炸粉的感覺。

添記麵皇

地址：荃灣享和街42號地舖



米線推介【9】雲南風味館——麻辣豬耳／自家餃子醬汁

位於長沙灣的雲南風味館，雖然店舖不大，但有很多不同風味的菜色，有由老闆親自滷的滷水腩肉、雞肉、鮮肉雲吞、酥炸豬扒、炸餃子、麻辣豬耳等，這些餸都是必點！炸餃子更是自家餃子醬汁調製而成，味道非常獨特！而麻辣豬耳則偏甜，如果不太好辣，「雲南風味館」的麻辣豬耳就啱你了！

雲南風味館

地址：長沙灣興華街27C號地舖



米線推介【10】裕一品四川雲南米線——酸辣愛好者必吃／黑柏葉／墨魚頭

「裕一品」在香港米線關注組都同樣大受關注，聽說酸辣湯底都是必點，吃完不會有口渇的感覺！而餸方面，麻辣雞翼、豬潤、大腸、黑柏葉、墨魚頭等都是網民推薦的，黑柏葉和墨魚頭都比較少見，口感彈牙，值得一吃！

裕一品四川雲南米線（長沙灣店）

地址：長沙灣青山道267號地舖



裕一品四川雲南米線（筲箕灣店）

地址：筲箕灣新成街8號新成中心C座地下G號舖



米線推介【11】超雞米線——招牌貴妃雞花膠翅骨雞湯米線／麻辣沙嗲米線

「超雞米線」的雞湯底，師傅每日現熬4小時，所以大家喝雞湯米線的湯頭時，一定會覺得超鮮甜！米線店有3大必點，包括招牌貴妃雞花膠翅骨雞湯米線、牛魔王麻辣沙嗲米線和豬豬小鍋酸辣米線。貴妃雞花膠米線的藤椒雞非常嫩滑，加上花膠，真是滋補養顏！￼小食方面，西多雞翼好有創意，把雞翼模仿西多士，單骨雞翼炸得超香脆！再倒上糖漿和牛油，又鹹又甜的味道交融，意外地夾！

超雞米線

地址：油麻地砵蘭街37號地舖



米線推介【12】平記富金軒雲南米線——米線界天花板／養生黄酒雞湯米線

「平記富金軒雲南米線」可以說是佐敦名物，人人都識！更有網民稱之為米線界天花板，店内的黄酒雞湯米線（$55）非常養生，清甜又暖胃！公司米線（$65）也是他們熱門菜色，公司米線等於「咩都有」，內含新鮮肉片、雲吞、雞翼、豬潤、豬紅、豬腸、香脆豆皮、蔬菜等。小鍋米線仲抵！只是$29！

平記富金軒雲南米線

地址：佐敦寶靈街17號官涌市政大廈2樓熟食中心CF4號舖



米線推介【13】6 DEE米線屋——網民大推巴蜀酸辣米線／和風慢煮豬軟骨米線

有網民大讚「6 DEE米線屋」為五星級麻酸辣米線店，米線的軟硬度可自選，有網民就大推巴蜀酸辣這款湯底，非常惹味！蘿蔔、冬菇等餸是必點！此外，大家只要點選某7款湯底，加$9就有腩肉啦！店內最近還推岀新配搭，有日式和風慢煮豬軟骨米線（$48），豬軟骨經慢煮之後口感非常軟腍！

6 DEE米線屋（荃灣店）

地址：荃灣路德圍12號地舖



6 DEE米線屋（長沙灣店）

地址：長沙灣青山道252-256號金球閣地下A號舖



6 DEE米線屋（深水埗店）

地址：深水埗元州街32號地舖



米線推介【14】米線芳華——胡椒豬肚雞米線／花膠濃湯米線

如果想吃得健康又養生一點，米線芳華非常適合啦！餐廳主打濃湯雞鍋，有招牌菜花膠蟲草花濃湯雞（$78），包含紅棗、杞子、花膠、紹菜等，雞件還非常嫰滑，湯頭非常鮮甜，是濃而不膩！除了配米線，還可以配飯或薯粉或烏冬等。除了花膠蟲草花濃湯雞，還有胡椒豬肚雞米線（$75），配有紹菜、酸菜、枝竹和豬肚，湯底下還有點薑絲，吃完真的暖粒粒！而且豬肚炆得好軟腍入味，值得一試！

米線芳華

地址：觀塘偉業街180號Two Harbour Square地下F&B1號舖



