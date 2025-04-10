啟德好去處6個｜新海濱公園！180度維海靚景＋踩單車　一日遊必去

啟德好去處6大推介｜隨著啟德商場Airside、The Twins雙子匯、啟德零售館、啟德體育園陸續開幕，吸引不少港人到啟德逛街、打卡，最近啟德海濱公園新開幕，除了可以看到超靚維港景色，更可以踩單車！啟德還有超多食玩買的好地方！今次《香港01》將會為大家介紹6大好去處！



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啟德好去處【1】啟德海濱公園 —— 超靚草地海景睇日落

啟德海濱公園在已對外開放，公園內設共融通道，運用臨海大草坪設計，觀賞180度維港景色，日落時間更可以看到坐在草地邊欣賞超美日落！共融通道更有單車通道，喜歡踩單車的朋友可以在假日約三五知己一起踩單車，欣賞維港美景！

啟德是香港昔日的機場，因此公園的設計上亦加入不少航空元素，例如以紙飛機作靈感的紙飛機休憩亭，更有利用政府飛行服務隊舊螺旋槳設計的藝術裝置！還有以「航空」作為主題的兒童遊樂場，提供多款遊樂設施，最適合家長帶小朋友去放電！

啟德好去處【2】ASMR展覽 —— 衝擊感官體驗

《感官怪奇：走進ASMR的世界》是首次在亞洲舉辦，為香港觀眾帶來全新沉浸式感官體驗！ASMR（自主感官經絡反應）是一種令人感到深層放鬆的感官體驗，例如一些低語、輕敲聲、刮刷物件的觸感等等，有助舒緩壓力。

展覽集合了40多件ASMR的作品 ，當中包括港味十足的ASMR登場，例如電車軌的金屬摩擦聲，也可以利用現場的工具，如雞毛掃、蒸籠等等，錄製自己的ASMR。展館的牆壁都由類似沙發的物料包裹，讓來訪者感到格外舒適，可以坐可以躺，如果想去的朋友記得穿上襪子。

《感官怪奇：走進ASMR的世界》展覽



日期：2025年3月14日至7月13日

時間：

星期一至四 中午12時 - 下午8時

星期五至日 上午11時 - 下午9時

地點：AIRSIDE GATE33 GALLERY 藝文館（Shop 312）

入場門票：標準門票$30、特惠門票*$20；四人家庭門票$90元（3張標準門票及1張優惠門票）



啟德好去處【3】JUST CLIMB ——室內抱石 新人極速上手

近年越來越多人參與室內抱石，如果喜歡做運動流流汗，不妨到JUST CLIMB體驗抱石運動。無論有沒有經驗都可以參與，如果沒有抱石經驗，可以參加新手抱石班，先由專業教練親自指導50分鐘，學識技巧之後，全日任你攀爬場內所有路線！如果在抱石過程中遇到困難的地方，亦可以請教現場的教練。

JUST CLIMB



電話：35617868

地點：新蒲崗太子道東706號太子工業大廈地下D室

營業時間：平日 14:00 - 23:00；假日及公眾假期 10:00 - 20:00

交通：啟德站C出口步行15分鐘；鑽石山站A2出口步行15分鐘



啟德好去處【4】Habo蝦堡 —— 有得釣大閘蟹、即釣即煮

Habo蝦堡佔地6000呎，有2個大型釣蝦池，即使風吹雨打都可以在室內盡情釣蝦。每小時$140起，費用已經包括租借工具、釣鉺及基本烹調（白灼或鹽焗），如果沒有釣蝦經驗，店內的職員會先教導釣蝦方法，例如怎樣上餌，如果有需要都可以尋求職員協助。

店內定期會推出不同的主題活動，例如釣大閘蟹、新年盃，吸引喜歡釣蝦的朋友參加。現場還有其他小食供應，萬一釣到的蝦不夠食，可以即時點1斤流沙黃金蝦、秘製蒜香醬油蝦（$60斤起）來補償一下。

Habo蝦堡香港室內釣蝦場



電話：26347189

營業時間：星期一至日 13:00 - 22:00

地址：香港九龍新蒲崗六合街9號Artisan Hub地下

交通：啟德站B出口步行14分鐘



啟德好去處【5】PlayHard玩硬 —— 劇本殺、角色扮演遊戲

PlayHard玩硬劇本遊戲館是開店7年的老店，店內有8間主題房、多款服裝道具，如果是新手玩家，職員更會提供教學及引導，超過300個不同劇本，人均約$260起（視乎劇本需時而定），讓大家能夠短暫代入劇本人生，享受一場角色扮演的遊戲。

LARP PlayHard 劇本遊戲館



電話：9136 3393

營業時間：星期一至日 11:00 - 23:00

地點：新蒲崗五芳街12號利景工業大廈13樓B座

交通：啟德站B出口步行15分鐘



啟德好去處【6】Target X Archery 射箭基地 —— 首間30米射箭場

Target X Archery 射箭基地是全港首間可作30米遠射程的室內射箭空間，提供一站式射箭體驗。場地定期開設體驗班供男女老幼自行報名參加，簡單介紹射箭規則、弓具、裝備、上落發射技巧等等，如果朋友４人以上亦可以組隊參加體驗班。

Target X Archery 射箭基地



電話：9525 7704

營業時間：

星期一至星期五 14:00-22:00

星期六及日 12:00-20:00

地點：新蒲崗三祝街 15-17號啟業工廠大廈2樓B室

交通：啟德站C出口步行17分鐘



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