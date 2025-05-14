香港沙灘10大靚景推介｜極佳水質+避開人潮！新界/港島/離島都有

香港沙灘推介｜天文台預告周末氣溫或升至攝氏32度，最適合便是到沙灘Chill下。小編已為大家整理香港12大高質沙灘，範圍涵蓋新界、港島及離島，當中有人煙稀少的小眾地點，也有適合看日落景致的熱門打卡勝地，讓大家在假日好好放鬆！



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新界篇

香港沙灘推介【1】浪茄灣——避開人潮＋露營之選！

位於西貢的浪茄灣，擁有清澈如鏡的海灘，雖然位置偏遠，但也因此而人煙稀少，可說是遠離繁囂的好選擇。浪茄灣除了可以在沙灘玩水、游泳之外，還可以露營。非常適合在假日與朋友一同前往。

地址：香港新界西貢半島浪茄

交通方法：乘搭9A小巴到東壩，再步行30-45分鐘的山徑便可到達。



香港沙灘推介【2】貝澳沙灘——歎住啤酒欣賞日落絕景

如果想看日落的話，貝澳沙灘絕對是個好選擇。貝澳沙灘位於西南偏南，加上三面被青山環繞，不但環境寧靜，同時也是出了名可看到極美日落的沙灘。此外，沙灘旁邊就是營地，設有營位、燒烤場等公共設施。而沙灘也有不少露天餐廳酒吧，非常適合帶上三五知己一起小酌一杯。

地址：大嶼山貝澳

交通方法：在東涌市中心乘搭11號新大嶼山巴士，於貝澳新圍村下車步行前往。



香港沙灘推介【3】廈門灣沙灘——白沙與綠水互相輝映

廈門灣沙灘位於西貢橋咀洲小島的南面，因沙灘形狀如新月般彎曲而得名。沙灘需在西貢乘搭街渡前往，交通較為不便，但也因此人流較少。而沙灘的一大賣點便是其潔白柔軟的白沙，與碧綠色的海水互相輝映，實在令人難以想像在香港這個彈丸之地中，竟有如此美麗的景色！

地址：西貢橋咀洲廈門灣

交通方法：西貢巴士總站旁， 乘搭街渡前往橋咀或廈門灣。



香港沙灘推介【4】麗都灣沙灘——汀九橋及青馬大橋盡收眼底

麗都灣沙灘位於香港新界汀九橋，沙灘雖然不大，但當坐在沙灘上靜待夕陽潮退，黃昏的景致與宏偉的汀九橋及青馬大橋便會形成醉人的風景。此外，在晚上時分，兩座橋也會亮起一串串的燈光，又是另一番醉人的風景，無論是早上還是晚上前來，都能打卡拍照。

地址： 青山公路汀九段

交通方法：從荃灣西港鐵站乘搭九巴53、234B、234S號巴士，於麗都灣下車。



香港沙灘推介【5】黃金海岸沙灘——歐陸式酒店及商場＋睇日落之選

黃金海岸沙灘為人工建設的沙灘，環境與水質也相當不錯。由於位置較為偏遠，因此人流較少。而沙灘除了可以觀賞到非常大的「鹹蛋黃」日落外，還不時會有飛機於上空飛過，氣氛份外浪漫。

另外，沙灘亦鄰近黃金海岸酒店及黃金海岸商場，其歐陸式的建築風格讓人仿如置身外國小鎮，無論打卡還是漫步散心也非常寫意！

地址：青山灣青山公路青山灣段至掃管笏段

交通方法：於C2出口轉乘港鐵接駁巴士K51或K53，在黃金海岸站或黃金泳灘站下車。



香港沙灘推介【6】三星灣——公認水清沙幼＋配套完善

三星灣不但環境寧靜，而且水質自1998年起便一直維持在「良好」的第一級，是公認水清沙幼的沙灘。三星灣泳灘面積雖然不大，但勝在配套完善，附近就有小食亭、燒烤場、洗手間、更衣室、淋浴設備等，非常方便！

地址：西貢白沙灣三星灣

交通：在西貢碼頭或白沙灣碼頭乘搭街渡前往



港島篇

香港沙灘推介【7】赤柱正灘／聖士提反灣——補給方便＋避人潮之選

赤柱是很多人的渡假勝地，其中正灘也是不少人來到赤柱時都會前往的沙灘。因附近就有市集、餐廳，方便閒逛和補給，不過也因此較為多人。不過，其實在赤柱的西面還有聖士提反灣，如果想避開人潮靜靜看日落，也可選擇到這裡散散步。

地址：赤柱灘道

交通方法：赤柱市集步行5分鐘便到達。（赤柱正灘）



地址：赤柱黃麻角徑

交通方法：於赤柱巴士總站步行15分鐘至黃麻角道。（聖士提反灣 ）



香港沙灘推介【8】大浪灣——滑浪一流＋一望無際的大海海景

如果是喜歡衝浪及滑浪的朋友，那對大浪灣一定不陌生。大浪灣長期浪濤洶湧，是名符其實的「大浪」。沙灘被山林環繞，即使不喜歡滑浪，也可選擇靜靜坐在沙灘的陰涼處眺望一望無際的大海。

地址：石澳大浪灣道

交通方法：在筲箕灣乘搭新巴9號線，於大浪灣道下車，步行約5分鐘。



香港沙灘推介【9】舂坎角泳灘——可從高處觀賞海景+觀望整個日落過程

位於南區的舂坎角泳灘，黃昏時分可以完整地看到整個日落的過程，還可眺望赤柱灣海景，景色相當優美。此外，沙灘內設有燒烤場、小食亭、更衣室等等，配套完整。除了游泳之外，大家也可登上附近的炮台，從高處觀賞海景。

地址：港島南區舂坎角舂磡角道

交通方法：於交易廣場巴士總站轉乘巴士6X或66，到舂坎角海灘巴士站下車步行約7分鐘。



離島篇

香港沙灘推介【10】洪聖爺灣泳灘——水質極佳＋設備完善

假日不少人也會走進南丫島Chill一下，其實這裡除了擁有小島風情的市集外，還有水質極佳的洪聖爺灣泳灘。沙灘的水質一直保持在「良好」級別，而且設備完善，附近還有不少特色餐廳，相當適合與另一半在南丫島吃完飯、逛完街後，前往觀賞日落美景。

地址：南丫島榕樹灣

交通方法：中環4號渡輪碼頭乘搭開往南丫島的渡輪，於榕樹灣渡輪碼頭下船，然後步行約10分鐘。



香港沙灘推介【11】銀鑛灣沙灘——補給方便＋銀礦灣瀑布公園

銀鑛灣沙灘位於大嶼山梅窩，附近有齊市集、茶坊、超市和餐廳，補給也十分方便。沙灘的海水清澈，而且人流較少，因此十分適合遊泳或海邊散步。此外，沙灘附近有個景色怡人的銀礦灣瀑布公園，也可順道前往觀賞。

地址：大嶼山梅窩東灣頭路

交通方法：於中環乘搭渡輪前往梅窩，再步行10分鐘。



香港沙灘推介【12】觀音灣泳灘——水上活動中心+水質長期第一級！

觀音灣泳灘位於長洲，水質極佳，該泳灘的等級長期保持在第一級。此外，沙灘附近還有水上活動中心可以租借滑浪設備，例如艇、獨木舟、滑浪板等等，非常方便！另外，這裏亦是觀賞日落的不錯選擇！

地址：長洲黑排路

交通方法：中環5號碼頭乘搭新渡輪到長洲碼頭，再步行約15分鐘



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