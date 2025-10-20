飲茶好去處22大｜$8點心！即製蝦餃+燒賣　1間網民激讚：熱辣辣

飲茶好去處推介2025！飲茶是不少港人放假的必備節目，酒樓數目眾多，有部分酒樓保持傳統，亦有部分酒樓大玩創新！《香港01》「好食玩飛」整合22大港式飲茶推介，有92年歷史的老字號茶室、有米芝蓮及必比登推介的精緻酒樓，其中更有酒樓推出點心最平$8，獲Facebook香港點心關注組大讚。即看內文推介！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

飲茶推介【1】八號火鍋 — 指定時段點心$8-$10

「八號火鍋」推出點心優惠，於早上11時至下午2時，以及下午2時至4時期間，多款熱門點心只需$8-$10，包括蟹籽燒賣、乾蒸牛肉、奶皇千層馬拉糕、雪山叉燒包、蘿蔔糕等，全部均由師傅手工製造，性價比超高，獲Facebook香港點心關注組激讚！

有網民吃過後，亦大讚酒樓「環境寬敞坐得舒服」，且食物「全部熱辣辣上枱」，更指「燒賣蝦餃、鹹水角、潮州粉果好食」，其他正價點心更可享8折。該網民最後埋單連加一服務費，兩個人都只是$133，十分抵食。

網友吃過後，亦大讚酒樓環境舒適，食物質素不俗。（Facebook@香港點心關注組）

八號火鍋

地址：中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88地舖



飲茶推介【2】樂意點心 — 尖沙咀人氣排隊店

位於尖沙咀的樂意點心，幾乎每日都大排長龍，餐廳裝修現代化，設有多個卡座，環境乾淨企理。點心方面，除了有傳統蒸點，如蝦餃、牛肉球、燒賣之外，亦提供煎炸物、即拉腸粉等，套餐$68有一個蒸飯及燉湯，另外可以$10加配點心，以及加$20換成籠仔蒜蓉海蝦飯，蒸飯吸盡蝦肉鮮味，令人回味無窮！

樂意點心

地址：尖沙咀漢口道19-21號漢宜大廈地下C號舖



飲茶推介【3】鍾菜館／鍾廚／潮・囍薈 — 海景歎$7至$9限定點心！

稻香旗下的「鍾菜館」、「鍾廚」、「潮・囍薈」近日推出限定點心優惠，點心最平$7！$7點心包括蜜汁叉燒包、潮州蒸粉粿、川味抄手等；$8點心有黑松露野菌包、原隻鮮蝦蟹籽燒賣、馬拉糕等；$9點心包括鮮奶蛋撻仔、蒸臘味蘿蔔糕、手工蝦餃等。而位於尖沙咀北京道的鍾廚，更亮，坐擁無敵海景，邊吃點心邊打卡！

鍾菜館

地址：

灣仔軒尼詩道338號北海中心2樓

薄扶林數碼港道100號數碼港商場1樓102號舖

火炭坳背灣街13號鍾偉平大樓地舖

赤柱佳美道23號赤柱廣場3樓308號舖



鍾廚

地址：

尖沙咀北京道1號8樓802號舖

銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場12樓1201號舖



潮・囍薈

地址：尖沙咀彌敦道100號The ONE 12樓



飲茶推介【4】周記點心 — 原創周記流心西多士／芝麻蝦多士

「周記點心」是位於西環的人氣點心店，憑招牌原創芝麻蝦多士及流心西多士而大受歡迎！「芝麻蝦多士」麵包炸得香脆，表面又鋪滿香口芝麻，蝦膠餡料更有成半寸厚，咬落非常彈牙！「流心西多士」炸麵包中間夾著瀑布般的流沙奶黃餡，吃下去滿口蛋黃香，而且打卡一流！店舖亦有推出其他傳統點心，如周記蝦餃、鴛鴦燒賣、XO醬炒蘿蔔糕等。

周記點心

地址：

西環西營盤水街1C-1K號東利大廈地下H1號舖

柴灣新業街6號安力工業中心25樓2513號舖



飲茶推介【5】得閒飲茶 — 主打創意點心／得獎蝦餃之王

「得閒飲茶」主打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣！ 最特別莫過於「春風得意腸」及「得獎蝦餃之王」，「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」、「紫薯流沙煎堆仔」及「千島醬脆皮蘿蔔糕」。

得閒飲茶

地址：

太子運動場道7B號地舖

元朗谷亭街13號傑文樓地舖

深水埗福榮街116-118號地舖



飲茶推介【6】老馮茶居 — 特色古法千層糕／足料蛋黃蓮蓉包

老馮茶居在元朗、荃灣、旺角、大埔都有分店，店鋪以六、七十年代的舊情懷為主題，主打多款傳統點心，包括製作工序繁複的古法千層糕，口感鬆軟且帶有濃郁的鹹蛋黄味。其他人氣點心有足料蛋黃蓮蓉包，蓮蓉餡內滿佈蛋黃碎，香濃蛋黃配合清香蓮蓉，甜味與鹹香味非常夾；以及老馮鮮蝦餃、蟹子燒賣皇、古法牛肉球等。

老馮茶居（元朗）

地址：元朗大棠路66號／元朗西菁街9號富盛大廈地下5號舖

老馮茶居（荃灣）

地址：荃灣荃灣街市街67-95號荃灣千色匯II 地下G30-G33號舖

老馮茶居（大埔）

地址：大埔安慈路1號海寶花園14號地下

老馮茶居（旺角）

地址：旺角奶路臣街17號 THE FOREST 2樓203-205號舖



飲茶推介【7】大圍小館 — 米芝蓮必比登推介／人氣明爐厚切叉燒！

位於大圍的「大圍小館」是裝修古色古香的中菜館，曾連續多年榮獲米芝蓮必比登推介。大圍小館以招牌明爐厚切叉燒聞名，特別推薦人氣叉燒「第一叉」，份量十足而且價錢合理。除了叉燒外，餐廳更有多款懷舊點心及小菜，如懷舊煎糯米雞、薑米蒜香籠仔蒸蟹飯、招牌流沙包、灌湯餃、一口金磚蘿蔔糕等。

大圍小館

地址：大圍積福街92號地舖



飲茶推介【8】陸羽茶室 — 92年歷史古老茶室！必試豬膶燒賣、火鴨三絲筒

陸羽茶室於1933年創辦，已經有92年歷史，是香港數一數二的古老茶室。陸羽茶室雖然經歷過搬遷，但裝潢及傢俱仍然保留著原有面貌，非常打卡able！除了裝修風格外，茶室的點心依舊保持古早風味，例如工序繁複的豬膶燒賣與火鴨三絲筒，以及杏汁白肺湯、燒雲腿鴿片、百花釀魚肚等坊間少見的傳統粵饌。

陸羽茶室

地址：中環士丹利街24號地舖至3樓



飲茶推介【9】彩龍茶樓 — 舊式裝潢茶樓／必食新鮮即製叉燒腸粉！

彩龍茶樓位於大帽山山腰的川龍村內，茶樓保留了舊式裝潢，採用全自助形式，點心份量十足，即叫即蒸，一籠籠熱辣辣！在茶樓內更可以看到即時製作腸粉，由倒米漿、落叉燒或牛肉、再由塊布拉起成片腸粉，親眼看著製作過程別具特色而且夠曬新鮮！叉燒腸粉、馬拉糕、芝麻卷、鵪鶉蛋燒賣、蝦餃等都值得一試！

彩龍茶樓

地址：荃灣荃錦公路川龍村2號



飲茶推介【10】端記茶樓 — 全自助茶樓／必食真正郊外油菜！

位於大帽山山腰的端記茶樓出名採用全自助形式，食客需自行找位、拿餐具、自行找茶葉沖茶至逐個蒸籠揭開尋找點心，就如尋寶般比剔點心紙好玩！推介必吃豬肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣、山水豆腐花、臘腸卷，以及在店旁菜田當天即摘即淥的真正郊外油菜！

端記茶樓

地址：荃灣荃錦公路川龍村57-58號地舖



飲茶推介【11】一盅點心 — 燒賣控必食世一燒賣拼盤！特色爆汁墨魚燒賣、花椒辣燒賣

一盅點心是燒賣控必去的茶樓之一，因為提供可以一次過品嘗12款燒賣味道的「世一燒賣拼盤」！燒賣拼盤由12種食材與口味合成，例如黑椒墨魚燒賣、花椒辣燒賣、麻辣牛肉燒賣、懷舊燒賣皇、爆汁墨魚燒賣、鮑魚燒賣、泡椒燒賣等，絕對可以滿足各位燒賣愛好者！此外，春風得意腸、千島醬脆炸蘿蔔糕、XO醬菜苗餃、秘製牛柏葉也是必食推介。

一盅點心

地址：長沙灣青山道152號地舖



飲茶推介【12】龍點心 — 特色龍燒賣、口水汁龍利魚腸粉

龍點心在香港擁有多家分店，店舖裝修以老香港情懷打造成新潮打卡熱點！餐廳主打創新點心，包括4大龍燒賣、脆脆富貴紅米腸粉、拉絲菠蘿包、大澳蝦醬鮮魷卷口水汁龍利魚腸粉，感覺「獵奇」卻又帶有一份新驚喜！

龍點心（灣仔）

地址：灣仔軒尼詩道216-218號地下A&B舖

龍點心（尖沙咀）

地址：尖沙咀海防道38-40號中達大廈一樓全層

龍點心（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓

龍點心（觀塘）

地址：觀塘觀塘道398-402號Eastcore 1樓4號舖



飲茶推介【13】添好運點心專門店 — 必比登推介港式點心！特色酥皮焗叉燒包

曾榮獲米芝蓮一星餐廳的「添好運」在全港各區都有分店！ 港人喜歡「飲茶」食點心，添好運初開業點心價格親民，而且味道比媲美星級食肆，因此吸引不少港人光顧，最終獲得各平台推薦！ 店內的酥皮焗叉燒包、古法糯米雞、布拉腸粉都是必食的點心！

添好運點心專門店（深水埗）

地址：九龍深水埗福榮街9-11號嘉匯大廈地下及閣樓

添好運點心專門店（中環）

地址：中環香港機鐵總站Level 1， 12A & 12B舖

添好運點心專門店（尖沙咀）

地址：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館1樓119號舖／尖沙咀柯士甸道西3號高鐵香港西九龍站B1M夾層1號鋪

添好運點心專門店（旺角）

地址：旺角海庭道18號奧海城2期地下G72A-C舖

添好運點心專門店（沙田）

地址：沙田沙田正街18-19號新城市廣場一期4樓455號舖

添好運點心專門店（將軍澳）

地址：將軍澳寶林欣景路8號新都城中心二期商場地下G03號舖

添好運點心專門店（太古）

地址：太古太古城道26號金殿台漢宮閣地下G410-411號舖



飲茶推介【14】金鷺湖 — 酒店級手工點心+精緻中菜

金鷺湖位於白鷺湖，主打酒店級數的手工點心和創意中菜，在網上更獲得4.5/5的超高評分！不少網民力推流心鵪鶉蛋燒賣、黑松露野菌餃、鮮蝦紅米腸、鮑魚珍菌千層酥及黑椒安格斯牛肉腸等精緻點心，更有網民比喻是人生吃過最好吃的燒賣！

金鷺湖

地址：大埔紅林路2號白鷺湖互動中心地下A號舖



飲茶推介【15】逸東軒 — 米芝蓮一星推介！網民力推帶子蒸燒賣、二弄玻璃蝦球

逸東軒自1990年開業以來一直提供傳統而精緻的粵菜，是港澳米芝蓮推介一星食府。逸東軒提供精緻粵菜之餘，亦會在午餐時段供應多款點心，選用上乘食材炮製傳統滋味，網民推介包括帶子蒸燒賣、筍尖鮮蝦餃、二弄玻璃蝦球、原隻鮑魚雞粒酥、揚州炒飯等餐點，點心全部即叫即做，炒飯粒粒分明夠鑊氣！

逸東軒

地址：彌敦道380號香港逸東酒店B2樓



飲茶推介【16】唐閣 — 連續10年獲米芝蓮三星！招牌釀焗鮮蟹蓋、蜜汁餞叉燒

位於朗廷酒店內的「唐閣」已經十度蟬聯米芝蓮三星殊榮！餐廳由中餐行政總廚鄺偉強師傅掌舵，提供正宗粵菜及精緻點心。招牌菜包括釀焗鮮蟹蓋、蜜汁餞叉燒和北京片皮鴨，蜜汁餞叉燒的肥瘦比例恰到好處；北京片皮鴨皮脆肉嫩；釀焗鮮蟹蓋香脆而且塞滿蟹肉，非常滋味！此外，原隻鮑魚花膠酥、筍尖鮮蝦餃、XO醬煎腸粉等粵式點心亦值得推薦。

唐閣

地址：尖沙咀北京道8號朗廷酒店1-2樓



飲茶推介【17】唐宮小聚 — 超可愛點心！以假亂真松露紅菇包

唐宮小聚在香港有3間分店，主打精緻點心及新派摩登中菜等，點心造型精緻可愛，菜色味道亦有相當水準！其中較特別的有以假亂真的香菇造型「松露紅菇包」、內餡有鵪鶉蛋的「流心燒賣」，及以龍蝦汁與新鮮蟹肉製成的「非常山竹」。此外，脆蝦多士、冰鎮咕嚕、焗鮑魚酥、椰皇燉雞、水煮魚片等小菜同樣值得推薦！

唐宮小聚（尖沙咀）

地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓303號舖



唐宫小聚香港（中環）

地址：中環皇后大道中139號The L.Place 二樓



唐宫小聚香港（沙田）

地址：沙田新城市廣場第 3 期第 3 層 A333 號舖



飲茶推介【18】Dim Sum Library — 新派港式點心／鳥籠造型港式點心拼盤

Dim Sum Library主打以創新手法演繹傳統粵式美食，呈獻精緻的新派港式點心！招牌菜有「紅蝦腐皮卷」、「擔擔湯包」、「黑松露蝦餃」、「順德黃皮老虎斑餃」、「花膠撈麵」、「蟹肉泡飯」等工序繁複的特色點心，賣相精緻之餘味道亦佳！此外，餐廳更特別呈獻下午茶Tea Tales體驗 ，以鳥籠造型盛載多款點心，可以試勻所有新派美食！

Dim Sum Library

地址：金鐘太古廣場1樓124號舖



飲茶推介【19】莫云 — 百億富豪私廚主理高級中菜！

位於遨凱酒店內的高級中菜廳莫云MOKONE，由曾任香港百億富豪私廚的雷師傅主理，主打融合潮州菜與粵菜的創新料理，包括幾近失傳的《滿漢全席》菜餚崑崙鮑甫、極考功夫的手工菜荷包鱔、黑松露富貴雞、龍吐珠等。魚子醬賽螃蟹餃、金箔鮮蝦餃、燕窩流心大桃包等精緻點心同樣值得推薦！

莫云

地址：大角咀海輝道18號香港遨凱酒店地下G01號舖



飲茶推介【20】農 — 正宗農家菜／高像真度水果造型點心

位於香港科學園的「農」主打正宗農家菜，以及一系列外型精緻的點心。餐廳部分菜色走Farm To Table的概念，食材由農場直送，保證食材新鮮。餐廳最具特色的是高像真度的水果造型點心，例如「拉絲啤梨」、「南瓜角」、「貓山王榴槤」、「荔枝趣脆」等，大部分內餡食材與本身的造型無關，吃下去更令人驚喜！

農

地址：沙田白石角香港科學園第二期科技大道西10號浚湖樓地下S041A號舖



飲茶推介【21】胡同 — 超抵食點心拼盤！創意火焰胡椒片皮鴨、大紅燈籠高高掛

位於尖沙咀的胡同是坐擁維港景色的精緻中菜館，主打大膽創新的京菜和川菜。招牌菜包括「大紅燈籠高高掛」、「火焰胡椒片皮鴨」、「聖旨到」及一系列點心。點心方面，食家就推介抵食的「點心拼盤」，內有麻辣鳳尾蝦餃、泡椒蝦餃、碧綠桃膠素菜餃及欖角鱈魚餃等高質點心，還有海皇脆筒、蜜汁叉燒包、黑椒和牛酥及龍蝦帶子脆多士。

胡同

地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 18樓



飲茶推介【22】卅二公館 — 蘋果木燒北京片皮鴨／黑豚肉松露鵪鶉蛋燒賣

位於中環的高級中菜食府「卅二公館」主打高級的粵菜和京菜，並融入創新元素。招牌推介包括以蘋果木燒的北京片皮鴨，鴨皮薄脆，肉質嫩滑，油脂香口，需要提早一天預訂。另外亦推薦，蜜汁頂級西班牙黑毛豬叉燒、黑豚肉松露鵪鶉蛋燒賣、燈影牛肉、阿拉斯加蟹肉飛魚籽炒飯、蟹肉魚子醬小籠包等點心及小菜。

卅二公館

地址：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地庫



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略