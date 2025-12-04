飲茶平價推介14間｜$1茶位／$9鮑魚燒賣　一間粥+兩款點心$35.8

飲茶平價推介｜近年百物騰貴，茶樓亦跟隨加價，不少地方飲茶一盅兩件都要人均3位數起跳。《香港01》好食玩飛記者搜尋了14間平價飲茶好去處，讓大家享受飲茶樂趣之餘又可以慳住荷包，其中有早茶茶位$1的社企「銀杏館」，以及近日網民推介的「朝日館」$35.8套餐，有一粥加兩款點心。詳情即睇下文！



飲茶平價推介【1】朝日館——$10.8起歎多款點心／網民：價錢食物對得起有餘

近日，有網民在香港酒樓關注組推介一間位於荃灣的新派酒樓朝日館，酒樓優惠繁多，包括「早茶優惠點心」，最平僅需$10.8就可歎盡多款點心！另外，在早茶時段更有「三寶優惠」，$35.8便可自選一款經典粥／飯配兩款小吃，包括皮蛋鹹骨粥、豉油皇炒麵，山竹牛肉球等，非常抵食！樓主更表示「呢個價錢食物對得起有餘」！

朝日館最平僅需$10.8就可歎盡多款點心。（Facebook@香港酒樓關注組）

朝日館

早茶時段：早上7時至11時30分（星期一至六）；早上7時至11時30分（星期日及公眾假期）

地址：荃灣兆和街4號周氏大廈1樓



飲茶平價推介【2】翠園快閃點心套餐！平均$16一籠！

在香港有多間分店的翠園，近期推出快閃套餐優惠，「精緻粵菜套餐」只需$128便可品嘗8款點心，即平均$16就有一籠，而且菜式絕不馬虎，包括蝦餃、燒賣、蘿蔔糕、雞絲脆春卷、叉燒拼海蜇、貴妃脆蝦球、魚湯浸娃娃菜及蛋白杏仁茶。酒樓環境清雅，座位舒適，啱晒家庭聚會！

$128歎8款點心🤤

地址：

新界葵涌興寧路12號葵青劇院1號舖（葵青劇院店）

將軍澳唐賢街9號PopCorn 1, 2樓1-2號舖（popcorn分店）

黃大仙龍翔道136號黃大仙中心北館地下G12號舖（黃大仙分店）

太古太古灣道14號太古城中心第三期1樓（太古分店）

元朗朗日路9號形點 I L2樓2039號舖（元朗分店）

大埔安邦路8&10號大埔超級城B區1樓136-150號舖（大埔分店）

將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期1樓1033-38號舖（新都城分店）

新界沙田新城市廣場一期8樓801A號舖（沙田分店）



飲茶平價推介【3】肥牛火鍋海鮮酒家——$22套餐包一客粥＋一籠點心

近日，有網民在Facebook群組@香港酒樓關注組分享，在旺角光顧了一間他稱之為「全港最平」的酒樓「肥牛火鍋海鮮酒家」，當中$22點心孖寶套餐，包含一客粥品及一籠點心，價錢實惠，而且從點心紙可見，有叉燒包拼雞包仔、菜苗餃、粉果等食物九選一，選擇亦不少。雖然如此，但他認為粥不夠熱及口感稀薄，且早茶時段結束前半小時便被店員催促結賬，用餐體驗略為倉促。

貼文發出後，隨即引來不少網民討論，有網民留言「22蚊仲想點呀」，認為不應對食物質素有太高期望；亦有網民認為價格吸引，直呼「好平」。

肥牛火鍋海鮮酒家

地址：旺角山東街32C號地舖至3樓



飲茶平價推介【4】鍾菜館、鍾廚、潮囍薈——低至$7點心限時供應／新增5款$9點心選擇

稻香集團旗下的鍾菜館、鍾廚、潮囍薈近日推出點心優惠，提供多達16款$7、$8及$9的點心，11月起，更有全新五款$9點心，包括鮑魚燒賣、臘味糯米飯、金湯西洋菜鯪魚球、生拆鮮蝦餃及白灼西生菜；12月更有全新$7點心，包括奶皇蘋果包、金湯脆竹卷、鮮蝦韮菜餃、香煎臘味芋頭糕及潮式糯米卷，優惠限時供應！

鍾菜館、鍾廚、潮囍薈

地址：

鍾菜館

坳背灣街13號鍾偉平大樓地下（火炭店）

軒尼詩道338號北海中心2樓（灣仔店）

數碼港商場 1 樓102 號舖及 102 號舖前座位間（數碼港店）

赤柱廣場3樓308號舖（赤柱店）



鍾廚

北京道1號802號舖（尖沙咀店）

時代廣場12樓1201舖（銅鑼灣店）

＊優惠期由即日至另行通知



飲茶平價推介【5】客館——全場點心7折／最平$21有交易

稻香集團旗下的中菜館「客館」，近日於將軍澳新都城二期商場開設新分店，在新張期間更有飲茶優惠，下午茶全場點心7折，最平$21就有交易。點心更有70多款選擇，包括燒賣、蝦餃、叉燒包、春卷等基本款，亦有韭菜粿、鹹茶粿、奶皇蘋果包等特別款，任君選擇！

地址： 將軍澳寶琳欣景路8號新都城中心二期UG樓UG051號舖

＊7折優惠僅限堂食及客館將軍澳分店；優惠期由即日起至另行通知。



飲茶平價推介【6】銀杏館——$1茶位／一件一籠$2起

社企餐廳銀杏館三間分店，每天早上7:30至10:30供應早茶點心，茶位僅需$1，而點心全部由廚房團隊每日手作製作，包括蝦餃、燒賣、粥品、蒸飯等經典1盅1件的點心，款式多達22款，當中最平的蛋點僅$2起，價錢豐儉由人，啱晒各位老友記在晨運後與三五知己相聚。

地址：太古基利路7號（太古）／彌敦道385號1樓（油麻地）／大本型天台花園R01（油塘店）



飲茶平價推介【7】蓮香樓——$148品嚐10道菜！蝦餃／鵪鶉蛋燒賣／潮州粉果／叉燒包

蓮香樓是擁有近百年歷史的香港老字號，以傳統的粵式風味和懷舊的茶樓氛圍深受食客喜愛。至今仍保留著原有的懷舊特色和文化。店內裝飾著中國古文詩句和山水字畫，該酒樓不設貴賓房，歡迎搭台，使用舊式手推點心車，體驗舊年代！👉🏻😍即訂座品嚐半價點心套餐🤤

+ 2

KKday推出獨家優惠，原價$296的豪華10道點心套餐，現在只需$148！套餐包含蝦餃、燒賣、乾蒸牛肉燒賣、鵪鶉蛋燒賣、潮州粉果、鮮蝦菜苗餃、叉燒包、流沙奶黃包、養顏紅棗糕和芒果桂花糕等菜色。

蓮香樓

地址： 中環威靈頓街160 - 164號



飲茶平價推介【8】龍悅——早市$7.8起 假日都適用

龍悅酒樓火炭店繼$88點心放題後，再推出驚人優惠！逾50款點心與粥粉飯麵，早市及茶市價$7.8至$16.8不等，周一至日連公眾假期均不加價。當中有鮮蝦餃、燒賣皇、奶黃包、叉燒腸、鳳爪排骨飯等多款經典點心，就連向來列入頂點的瑤柱灌湯餃、羊肚菌棉花雞等僅需$16.8，硬撼北上潮。有「香港酒樓關注組」網民試食後分享，以$46（連茶錢及加一）點了三款點心，讚其味道與賣相不俗，尤其對較少見的雞絲粉卷感到驚喜，並表示將再光顧。

龍悅（火炭店）

地址：火炭山尾街18-24號沙田商業中心商場2樓



飲茶平價推介【9】滿福庭——早茶茶位$3.8 點心震撼價$7.8起

滿福庭推出早茶優惠，食客只要在平日早上9:00前埋單，每位茶錢只需$3.8！此外，酒樓在平日中午12:00前，多款點心提供「震撼價」，如酒樓的人氣小食脆麻花，口感香脆鬆化且甜而不膩，一份僅需$7.8；蘿蔔糕煎得微脆，還帶有淡淡的蘿蔔香氣，亦只需$8.8，價錢相當實惠！

滿福庭

地址：觀塘開源道79號鱷魚恤中心7樓



飲茶平價推介【10】半島漁港／阿翁火鍋館——點心粉麵飯$18起

半島漁港／阿翁火鍋館最近推出2大優惠，包括外賣點心、炒粉麵飯$18起，多款大、中、小點心在早市時段一律$18起，部份人氣點心如瑤柱珍珠雞、蟹籽燒賣皇和水晶蝦餃，也只是$25起，星期一至日都適用！而多款炒粉麵飯及明爐燒味飯也低至$28，包含了外賣盒及膠袋的費用。

此外，第2個優惠是週末晚市堂食叉燒皇或白灼海生蝦都只是$18！師傅每日於自家烤爐烤製叉燒，再配上自家秘製醬汁烤到脆皮蜜糖邊，每啖都有肉汁爆岀來！超juicy！而海生蝦，鮮甜多肉！灼到剛剛好，夠晒彈牙！

半島漁港 / 阿翁火鍋館

地址：

深水埗西邨路19號南昌薈1樓F102號舖

天水圍天華路33號T Town North 1樓N105-109號舖

灣仔軒尼詩道71-85號熙華大廈地舖及1樓

將軍澳唐德街1號將軍澳廣場1樓L1-104號舖

觀塘秀茂坪秀明道101號秀茂坪商場2樓203號舖

馬鞍山馬鞍山烏溪沙路8號迎海薈地下2A號舖

油塘鯉魚門道80號鯉魚門廣場2樓208B號舖

荃灣眾安街68號荃灣千色匯I 6樓



飲茶平價推介【11】一點心 (通菜街)——米芝蓮$21食到

太子通菜街的「一點心」雖連續多年獲米芝蓮推薦，卻仍保持親民價位，環境走港式茶記格局，充滿地道風味，點心介乎$21至$42不等，豐儉由人，星期一至五免收加一服務費，茶芥每位$6。當中食客推薦必食點心有皮薄爆餡鮮蝦餃（$42）、叉燒焗餐包（$25）、鮮蝦菜苗餃（$24）等。

一點心

地址：太子通菜街209A-209B號地舖



飲茶平價推介【12】新贊記點心皇——$41孖寶套餐

「新贊記點心皇」以超值價錢吸引街坊，$22起跳的即蒸點心如蝦餃、燒賣水準穩定，流沙包（$22）爆漿效果十足，更有孖寶套餐，食客大讚「平過茶樓但一樣好食」。環境簡樸，典型街坊小店格局，平日多見老街坊「一盅兩件」看報紙。

新贊記點心皇

地址：旺角深圳街8號／太子荔枝角道33號百匯軒



飲茶平價推介【13】得閒飲茶——$20起創意點心＋得獎蝦餃之王

「得閒飲茶」主打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣，而點心價格$20起跳，最貴都是$46盅飯！ 最特別莫過於春風得意腸（$42）及得獎蝦餃之王（$36），「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！

「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」（$28）、「紫薯流沙煎堆仔」（$32）及「千島醬脆皮蘿蔔糕」（$33）。

得閒飲茶

地址：太子運動場道7B號地舖／深水埗福榮街116號／元朗谷亭街13號



飲茶平價推介【14】籠太子點心專門店——原隻鮑魚燒賣＋多汁小籠包

籠太子點心專門店同樣以平價飲茶聞名，品牌於屯門和太子都有分店，點心價格大約$21-$55，茶芥僅需$3，而且保證即叫即做，其中原隻鮑魚燒賣（$32）、籠太子蝦餃皇（2件$16／4件$31）、多汁小籠包（$25）都是餐廳主推。

籠太子點心專門店

地址：旺角柏樹街9號／屯門新青街11號萬寶樓地下2號舖



