飲茶平價推介5間｜時光倒流價$7+米芝蓮點心$21起　這蝦餃王必吃

飲茶平價推介｜近年百物騰貴，茶樓亦跟隨加價，不少地方飲茶一盅兩件都要人均3位數起跳。《香港01》好食玩飛記者搜尋了5間平價飲茶好去處，讓大家享受飲茶樂趣之餘又可以慳住荷包，其中有「時光倒流價」$7點心優惠、$21一嘗米芝蓮點心及人氣得獎蝦餃之王。



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飲茶平價推介【1】鍾菜館 — 灣仔分店推$7、$8、$9限定點心優惠！

位於灣仔、稻香旗下的「鍾菜館」近日推出限定點心優惠，點心最平$7！$7點心包括：香煎蘿蔔糕、潮州蒸粉粿、白灼西生菜等；$8點心有川汁抄手、香脆炸饅頭、玫瑰紅棗糕等；$9點心包括原隻鮮蝦籽燒賣、生拆鮮蝦餃皇、叉燒焗餐包等。此外，堂食滿$200更送$100現金優惠券1張，以及2小時免費泊車服務！

鍾菜館（灣仔店）

地址：灣仔軒尼詩道338號北海中心2樓



飲茶平價推介【2】一點心 (通菜街)——米芝蓮$21食到

太子通菜街的「一點心」雖連續多年獲米芝蓮推薦，卻仍保持親民價位，環境走港式茶記格局，充滿地道風味，點心介乎$21至$42不等，豐儉由人，星期一至五免收加一服務費，茶芥每位$6。當中食客推薦必食點心有皮薄爆餡鮮蝦餃（$42）、叉燒焗餐包（$25）、鮮蝦菜苗餃（$24）等。

一點心

地址：太子通菜街209A-209B號地舖

營業時間：星期一至日 10:00-22:00



飲茶平價推介【3】新贊記點心皇——$41孖寶套餐

「新贊記點心皇」以超值價錢吸引街坊，$22起跳的即蒸點心如蝦餃、燒賣水準穩定，流沙包（$22）爆漿效果十足，更有孖寶套餐，食客大讚「平過茶樓但一樣好食」。環境簡樸，典型街坊小店格局，平日多見老街坊「一盅兩件」看報紙。

新贊記點心皇

地址：旺角深圳街8號

營業時間：星期一至日 07:00-22:00



地址：太子荔枝角道33號百匯軒

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



飲茶平價推介【4】得閒飲茶 — $20起創意點心＋得獎蝦餃之王

「得閒飲茶」主打傳統及創意點心，點心即叫即蒸，新鮮熱辣，而點心價格$20起跳，最貴都是$46盅飯！ 最特別莫過於春風得意腸（$42）及得獎蝦餃之王（$36），「春風得意腸」以腸粉及春卷脆皮包裹，內餡有碎蝦肉、粟米、蟹籽等，非常巧功夫！

「得獎蝦餃之王」更是皮薄餡多，蝦肉飽滿爽口，能得獎絕對實至名歸！另外亦推介「蒜香蝦春卷」（$28）、「紫薯流沙煎堆仔」（$32）及「千島醬脆皮蘿蔔糕」（$33）。

得閒飲茶

地址：太子運動場道7B號地舖

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



地址：深水埗福榮街116號

營業時間：星期一至日 07:00–23:00



地址：元朗谷亭街13號

營業時間：星期一至日 06:30–23:30



飲茶平價推介【5】籠太子點心專門店——原隻鮑魚燒賣＋多汁小籠包

籠太子點心專門店同樣以平價飲茶聞名，品牌於屯門和太子都有分店，點心價格大約$21-$55，茶芥僅需$3，而且保證即叫即做，其中原隻鮑魚燒賣（$32）、籠太子蝦餃皇（2件$16／4件$31）、多汁小籠包（$25）都是餐廳主推。

籠太子點心專門店

地址：旺角柏樹街9號

營業時間：星期一至日 10:00-02:00



地址：屯門新青街11號萬寶樓地下2號舖

營業時間：星期一至日 08:30-18:00



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