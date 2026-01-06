L'AMOUR買1送1優惠｜情人節適用！前米芝蓮總廚主理+生蠔海鮮任食

L'AMOUR法國餐廳優惠｜由米芝蓮三星團隊打造、位於中環的L'AMOUR推出兩款買1送1優惠套票！人均$449起，可品嘗5道法國菜、無限任食海鮮，兼獨家送紅白酒一支。而另一套票則同樣價錢，可品嘗5道法國菜之餘，還可2小時無限添加生蠔，及獨家升級紅白酒任飲！兩款套票任君選擇，優惠套票更可於情人節部份時段使用，啱晒慶祝！即看內文了解詳情！



前米芝蓮餐廳總廚主理 中環L'AMOUR 法日Fusion餐廳

位於中環蘭桂坊及太和的L'AMOUR，主打融合法國及日本風味的精緻Fusion菜，餐廳由前米芝蓮餐廳總廚主理，食物質素有保證而且充滿驚喜！

餐廳佔地3,000平方呎，由著名設計師仿照法國地標紅磨坊設計，非常有格調又打卡able！此外，餐廳內更有一部特色的水晶三角琴，透過AI技術自動彈奏，在這裡慶祝紀念日絕對會加分！

情人節去哪裡慶祝？

5道菜法式套餐／海鮮任食／買1送1／情人節部分時段適用

L'AMOUR買1送1套票【1】5道菜＋無限任食海鮮＋獨家送紅白酒一支

情人節還未選好在哪間餐廳慶祝？L'AMOUR由即日至3月31日快閃期間，推出獨家買1送1優惠，人均只需$449起即可品嘗5道菜的法式套餐及2小時海鮮放題，優惠套票更可於情人節部份時段使用！

套餐前菜有自家製極品黃油蟹粉手工意粉，而且可以無限添加；主菜則有傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁、黑啤極黑安格斯牛肋骨等選擇，更獨家送紅白酒各一支，慶祝節日就最適合不過！

海鮮無限添加 3款12cm蠔王、頂級魚子醬、慢煮南非鮑魚任食

套餐另一重頭戲，當然是可以無限添加的海鮮！除了有法國諾曼第即開生蠔、日本宮城即開生蠔、澳洲哥芬灣即開生蠔，3款12cm的蠔王外，還有加拿大翡翠螺、頂級魚子醬、日本北海道帶子、慢煮南非鮑魚、凍海蝦、凍蟹等，視乎當日菜單而定，一個價錢就可試盡多款時令海鮮！

升級可享A5和牛、法式鹿架、法國鵪鶉威靈頓等美食

如果想享受更豐富的菜品，還可額外加錢升級前菜、餐湯、主菜、甜品；以及任飲紅白酒。升級後可選擇的菜式更多，例如有法國鵪鶉威靈頓、香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼、紐西蘭法式鹿架等，其中香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼，鵝肝與和牛的油脂融合在一起，且同樣入口即化，值得一試！

套餐可額外加錢升級前菜、餐湯、主菜、甜品；以及任飲紅白酒。（官方圖片）

L'AMOUR買1送1套票【2】5道菜＋2小時無限任食生蠔＋獨家任飲紅白酒

另一款買1送1套票，同樣人均只需$449起，即可品嘗5道菜的法式套餐及2小時生蠔放題！套餐前菜及餐湯有白松露蟹肉沙律、法式澳洲活龍蝦湯等選擇，意粉方面則有廚師精選手工意粉或招牌龍蝦帶子薏米飯。

主菜更有多達7款選擇，包括西班牙黑毛豬、法國傳統鵝肝牛柳、香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁、寶雲酥澳洲紐西蘭羊架、傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、威靈頓牛柳及香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼。

雖然部分餐點需要額外加錢，但整體價錢仍然非常抵食，搭配紅白酒及特色甜品，包括原隻海膽雪糕、蘋果酥等，需視乎當日餐單，絕對可以吃到心滿意足，滿載而歸！

12cm蠔王任食 獨家免費升級任飲紅白酒

套餐除了供應5道法式料理，更包含「12cm蠔王放題」，可以2小時任食日本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔及澳洲哥芬灣生蠔，單是吃生蠔都絕對可以回本！此外，於8點後入座更可以獨家免費升級任飲紅白酒，飲到12點都得，性價比超高！

套餐包含生蠔任食（官方圖片）

L'AMOUR｜法式套餐＋無限任食生蠔＋免費升級任食海鮮+獨家送紅白酒

優惠價：$898/2位｜原價$2,576｜人均$449

快閃優惠期：即日至2026年3月31日

兌換日期：即日至2026年3月31日

L'AMOUR｜法式套餐+生蠔放題+獨家升級紅白酒任飲

優惠價：$898/2位｜原價$2,376｜人均$449

快閃優惠期：即日至2026年3月31日

兌換日期：即日至2026年3月31日

L'AMOUR（中環店）

地址：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖



L'AMOUR（太和店）

地址：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖



(全文完)