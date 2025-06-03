L'AMOUR買1送1優惠｜米芝蓮三星法國菜+生蠔2小時任食+任飲紅白酒

L'AMOUR法國餐廳優惠｜由米芝蓮三星團隊打造、位於中環的L'AMOUR推出獨家買1送1優惠，人均$449就可以品嘗5道精緻的法國菜，更可以2小時無限添加生蠔、獨家升級任飲紅白酒！優惠名額每日8個，優惠於父親節同樣適用，即看內文了解詳情！



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前米芝蓮餐廳總廚主理 中環L'AMOUR 法日Fusion餐廳

位於中環蘭桂坊及太和的L'AMOUR，主打融合法國及日本風味的精緻Fusion菜，餐廳由前米芝蓮餐廳總廚主理，食物質素有保證而且充滿驚喜！

餐廳佔地3000平方呎，由著名設計師仿照法國地標紅磨坊設計，非常有格調又打卡able！此外，餐廳內更有一部特色的水晶三角琴，透過AI技術自動彈奏，在這裡慶祝紀念日絕對會加分！

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5道菜法式套餐及生蠔任食 獨家買1送1／父親節適用／每日名額8個

想趁著父親節帶爸爸或者一家人食餐好？L'AMOUR在6月2日中午12:00至6月25日快閃期間，推出獨家買1送1優惠，人均只需$449起即可品嚐5道菜的法式套餐及2小時生蠔放題！套餐前菜及餐湯有白松露蟹肉沙律、法式澳洲活龍蝦湯等選擇，意粉方面則有廚師精選手工意粉或招牌龍蝦帶子薏米飯。

重頭戲的主菜更有多達7款選擇，包括西班牙黑毛豬、法國傳統鵝肝牛柳、香煎比目魚扒配香草忌廉檸檬汁、寶雲酥澳洲紐西蘭羊架、傳統法式油封鴨髀配焦糖蘋果、威靈頓牛柳及香煎鵝肝配日本A5和牛肉眼。

雖然部分餐點需要額外加錢，但整體價錢仍然非常抵食，搭配紅白酒及特色甜品，包括原隻海膽雪糕、焦糖燉蛋等，需視乎當日餐單，絕對可以吃到心滿意足，滿載而歸！

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12CM蠔王任食 獨家免費升級任飲紅白酒

套餐除了供應5道法式料理，更包含「12CM蠔王放題」，可以2小時任食日本宮城生蠔、法國諾曼第生蠔及澳洲哥芬灣生蠔，單是吃生蠔都絕對可以回本！此外，於8點後入座更可以獨家免費升級任飲紅白酒，飲到12點都得，性價比超高！

套餐包含生蠔任食（官方圖片）

L'AMOUR｜法式套餐+生蠔放題買1送1

優惠價：$898/2位｜原價$2,376｜人均$449

快閃優惠期：2025年6月2日至2025年6月15日

兌換日期：2025年6月2日至2025年8月31日

*獨家免費升級任飲紅白酒（價值: $398），每日名額8個，搶完即止

*父親節用餐時間：12:00-18:00及20:00-00:00

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L'AMOUR（中環店）

地址：中環蘭桂坊德己立街58-62號協興大廈地下A&B號舖



L'AMOUR（太和店）

地址：太和大埔太和路15號太和中心地下38號舖



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