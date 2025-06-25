打風｜天文台料一連9日雨　露台晾衫被雨淋濕應再洗？專家這樣說

天文台｜打風｜一號戒備信號現正生效！天文台指，指南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。受其影響，天文台料本港未來一連9日迎來有雨天氣，其中周四（26日）更預料有狂風雷暴。放在露台晾的衣服如果被雨水淋到，半濕的衣服究竟應該重新洗了，抑或繼續晾乾？有專家就解答了以上疑問，即看下文了解半濕衣服的處理方法。



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天文台料一連9日有雨 周四吹6級風

天文台指，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。在正午十二時，該熱帶低氣壓集結在西沙之東北偏東約180公里，預料向西北移動，時速約18公里，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。

天文台指，位於南海中北部的低壓區已增強為熱帶低氣壓。（天文台官網截圖）

天文台最新九天天氣預報顯示，本港明日（26日）將有驟雨及雷暴天氣，其後數天天氣亦持續不穩定，預料將一連9日有驟雨，濕度最高達95％。

天文台料本港明日將有驟雨及雷暴天氣。（天文台截圖）

天氣不穩定，大家放在露台晾曬的衣物，容易受突如其來的雨水淋濕。但半濕的衣服究竟應該重新洗，抑或繼續晾乾？相信不少人都有糾結過這個問題。在台灣經營洗衣店的「熊速洗洗衣店」在早前社交媒體專頁發文，分析3個該重新洗衣服的原因，並提出半濕衣服的處理方法。

台灣經營洗衣店的「熊速洗洗衣店」在社交媒體專頁發文，分析3個該重洗半濕衣服的原因。

雨水比想像中污糟 隨時引發皮膚病

該洗衣店指出，衣物被雨水淋濕後應重新清洗，並列出以下三大原因。首先，雨水並非純淨水分，可能含有空氣中的懸浮微粒及酸性物質（pH值約5至7），這些物質會可能加速衣服變色或褪色。

其次，雷雨時產生的臭氧分子可能附著在衣物上，直接穿著或會刺激皮膚，增加過敏或不適風險，嚴重時甚至可能引發皮膚病。

最後，潮濕環境容易滋生細菌和黴菌，導致衣物產生異味或變色。

雨水酸性物質可能加速衣服變色或褪色。（Photo－AC）

一個方法徹底清潔衣物 單用清水都有效

洗衣店建議，若衣物被雨水淋濕，應視情況清洗。若雨勢較小，可用清水沖洗，若雨勢較大或伴隨雷暴，則建議使用洗滌劑徹底清潔，以避免殘留酸性物質損害衣物纖維或影響衛生。若天氣持續潮濕，未能及時晾乾，亦應注意通風，防止細菌滋生。

用清水沖洗，若雨勢較大或伴隨雷暴，則建議使用洗滌劑徹底清潔。（Photo－AC）

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