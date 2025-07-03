CHIIKAWA DAYS｜尖沙咀7.5預熱　免費入場兼送套裝｜附整理券連結

CHIIKAWA DAYS香港展｜風靡全球的CHIIKAWA要登陸香港了！由8月1日起，尖沙咀K11 MUSEA將會舉辦「CHIIKAWA DAYS」大型特展！在展覽開始前，主辦單位更特別安排展前預熱活動，於尖沙咀星光大道梳士巴利花園舉行開賣慶典！除了有立牌藝術裝置，角色將驚喜現身舉行見面會！同場亦會派發CHIIKAWA派對套裝。想知道訂飛／搶免費紀念品的網址及詳情？立即往下拉！



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CHIIKAWA DAYS｜大型特展 8.1起登陸K11 MUSEA

大型吉伊卡哇主題展覽——「CHIIKAWA DAYS」大型特展將於8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦！現場會展出多個戶外巨型充氣雕塑，讓大家深入探索吉伊卡哇與好友的日常生活！

CHIIKAWA DAYS 8月1日至8月24日在尖沙咀K11 MUSEA 暨海濱舉辦

插畫家Nagano更親筆創作香港「飲茶」限定系列，吉伊卡哇與好友們化身成可愛的蝦餃、燒賣等經典點心造型。吉伊卡哇與好友的足跡將通過合作夥伴遍佈全港。

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CHIIKAWA DAYS｜展前開賣慶典 免費入場+角色見面會

「CHIIKAWA DAYS」將於7月5日正式開賣，主辦單位更特意舉辦「CHIIKAWA DAYS」展前預熱活動－開賣慶典！開賣慶典將於7月5日當日於尖沙咀星光大道梳士巴利花園舉行，特設立牌藝術裝置，重現漫畫其中四大主題「衣、食、住、行」的經典場景，更免費提供絕佳的拍照留念機會！

此外，CHIIKAWA的3大主要角色吉伊卡哇、小八及兔兔將以真人比例驚喜現身，於當日11:30及17:30舉行見面會，與粉絲近距離互動！同場更將有派對套裝免費派發！「開賣慶典」僅此一天，而且不用整理券即可免費入場，粉絲們絕對不能錯過！

「開賣慶典」快閃活動

日期：2025年7月5日

時間：11:30 - 18:30

地點：尖沙咀梳士巴利花園



CHIIKAWA DAYS｜免費派對套裝實物開箱 7.5梳士巴利花園派發

主辦單位特別安排於7月5日在梳士巴利花園，進行免費派發活動，屆時將限量派發三款主角的CHIIKAWA派對套裝！小編率先開箱免費派發的CHIIKAWA派對套裝，每套均以吉伊卡哇、小八和兔兔三位主角為設計，包含專屬角色造型紙帽及漫畫中標誌性的「討伐棒」氣球。

免費派對套裝包含「討伐棒」氣球及專屬角色造型紙帽（陳映蓉攝）

專屬角色造型紙帽可以戴在頭上，頭帶部分設有多個調整扣，大人及小朋友的頭圍都適合！而且紙帽質感厚實、前方亦設有帽檐，夏天可以順便擋擋太陽！「討伐棒」氣球需要自行吹氣，長度將近60厘米，完美還原動畫中的「討伐棒」造型，非常高質！造型非常得意更可以還原角色，化身成其中一位CHIIKAWA小可愛盡情打卡！

免費派對套裝必須於透過Klook電子平台登記獲取整理券，每人僅限登記一套，整理券將於今日（27日）11時起開搶。未能成功預先網上登記人士，在派發現場均不獲安排領取。領取CHIIKAWA派對套裝的參加者需按指定時段前往領取，同時須追蹤主辦方官方社交平台。

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CHIIKAWA DAYS｜3大收費展區 打卡9米高充氣公仔

「CHIIKAWA DAYS」大型特展展覽分為三大收費展區，透過「衣、食、住、行」四個主題，帶大家沉浸在CHIIKAWA的奇幻世界！與吉伊卡哇、小八和兔兔一起，踏上這段充滿溫暖與歡樂、苦樂參半又充滿驚喜的日常冒險之旅！

展覽將展岀逾百座立體雕塑、9米高巨型充氣雕塑、及生動呈現多個經典漫畫場景。特展更加入多項互動體驗元素，帶大家進入CHIIKAWA的世界！

「CHIIKAWA DAYS」大型特展

日期：2025年8月1日至8月24日

時間：

星期一至五｜10:20 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

星期六至日｜10:00 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

地點：K11 MUSEA



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CHIIKAWA DAYS｜收費展區【1】室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」

室內展廳從「食」、「住」、「行」到日常小冒險——走進吉伊卡哇的家、挑戰討伐任務、還有傳說中的「白飯電飯煲」與全新登場的香港限定「飲茶」空間，滿滿驚喜等你發掘！室內展廳呈現多個經典場景，包括：網吧、「郎」拉麵、監獄、三星餐廳及「討伐名場面」等。

室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」

地點：K11 MUSEA地下 MUSE EDITION



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CHIIKAWA DAYS｜收費展區【2】戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」

戶外展覽「超巨大食物之森空中樂園」K11 MUSEA 6樓雕塑公園：走進超巨大食物之森，吉伊卡哇世界中的美食盡收眼底！

戶外展覽「超巨大食物之森空中樂園」（官方圖片）

戶外展區「超巨大食物之森空中樂園」

地點：K11 MUSEA 6 樓雕塑公園



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CHIIKAWA DAYS｜收費展區【3】戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」

戶外派對從有巨型充氣雕塑、超人氣名場面重現、角色限定造型一次集結，大型吉伊卡哇派對正式開場！

戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」（官方圖片）

戶外派對「大型討伐！名場面造型集合」

地點：K11 MUSEA 地下 Promenade



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CHIIKAWA DAYS｜門票7.5開搶 粉絲必搶特典套裝！

CHIIKAWA DAYS展覽門票將分為兩輪發售，首輪門票將於7月5日早上11時起公開發售，售賣8月1日至17日的展覽門票；次輪門票將於7月9日早上11時起發售，售賣8月18日至24日的展覽門票。門票分為「一般門票」及「特典套裝門票」，一般門票價格為$150（4-11歲）及$180（12歲或以上）；特典套裝門票售價$420。

持票人除了可以參觀3個收費展區以及獲得「持票人店」購物體驗，一般門票更可獲贈一枚隨機「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾！特典套裝門票則可獲得一套九款的「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝，以及隨機一款具備發光功能的「討伐棒」，可用於室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」內觸發互動體驗。紀念品均為非賣品，將於換取進場手帶時獲隨機派發。

CHIIKAWA DAYS｜特典套裝實物開箱 「討伐棒」還原度超高！

小編率先和大家開箱特典套裝，一套九款的「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝除了有經典角色，更包含特典獨有的睡衣派對款式！至於具有RFID發光功能的「討伐棒」則長約35厘米，造型小巧可愛、重量實在，還原度超高！

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門票$150起送吊飾 持票可獲優先購物體驗

一般門票：

票價：$150（4-11歲）／$180（12歲或以上）

內容：

・一張收費展區門票

・一次「持票人店」購物體驗

・一枚「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾（款式隨機；非賣品）

特典套裝：

票價：$420

內容：

・一張收費展區門票

・一次「持票人店」購物體驗

・一套九款「CHIIKAWA DAYS」角色名牌吊飾套裝（非賣品）

・一枚具備RFID功能的發光「討伐棒」（款式隨機；非賣品）

（RFID可以於室內展廳「吉伊卡哇的可愛全日常」內觸發互動體驗）



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CHIIKAWA DAYS｜全球獨家《飲茶》系列吊飾公仔 「持票人店」優先發售！

全球獨家發售的《飲茶》系列吊飾公仔將於「持票人店」優先發售！每位持票人士最多可以購買《飲茶》系列吊飾公仔每款1件，其餘每款產品最多兩件。如果想購得心水的《飲茶》系列吊飾公仔，建議盡早購買CHIIKAWA DAYS大型特展入場門票，並選擇較早場次入場購買。

搶不到時段較早的展覽門票也不要緊，因為8月4日起會有公眾店，非持票人士上網登記整理券即可入場，預約詳情將稍後公布。

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「CHIIKAWA DAYS」大型特展

日期：2025年8月1日至8月24日

時間：

星期一至五｜10:20 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

星期六至日｜10:00 - 22:00（最後入場時間: 20:40）

地點：K11 MUSEA

票價：

一般門票：$150（4-11歲）／$180（12歲或以上）

特典套裝：$420

注意：會場不設門票銷售



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