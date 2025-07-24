美食博覽2025｜門票獨家優惠9折+免排隊行勻4展｜附時間/開放日期

美食博覽2025（Food Expo美食展）將於8月14至18日一連5日在灣仔香港會議展覽中心舉行。美食博覽設多個展館，當中分為公眾館和尊貴美食區，網羅環球特色美食和餐飲。大家可以掃街品嘗各式佳餚，購買著數食品！每年都有不少攤位設$1優惠、免費試食、免費食品或優惠券送給入場人士



美食博覽2025｜入場＋門票攻略

由香港貿發局舉辦的美食博覽（Food Expo美食展）踏入第35屆，是一年一度的美食盛事。上年的美食博覽共有955參展商，參觀人次達500,000。美食博覽2025將與香港國際茶展、家電‧家品‧博覽以及美與健生活博覽同場舉行，只需一張門票，便能同時參觀4大同期展覽。美食博覽7月31日開賣！購票優惠

美食博覽2025｜門票詳情

美食博覽 (公眾館) 指定日子門票：$30

美食博覽 (公眾館及尊貴美食區) 套票：$40

美食博覽7月31日開賣！購票優惠

美食博覽2025（Food Expo美食展）有多種著數優惠。（資料圖片）

美食博覽2025｜開放日期

2025年8月14至18日

美食博覽2025｜開放時間

2025年8月14-17日（星期四至日）：10:00 AM - 10:00 PM

2025年8月18日（星期一）：10:00 AM - 6:00 PM

*展覽關閉前45分鐘終止售票及進場

美食博覽2025｜地址

香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

美食博覽2025｜交通

市民可由港鐵會展站B3出口，或灣仔站A5出口經行人天橋步行至會展中心，路程約5分鐘。

美食博覽2025｜免費入場

小童3歲或以下及65歲或以上人士免費入場。

美食博覽2025｜同期展覽

香港國際茶展、家電‧家品‧博覽以及美與健生活博覽將同場舉行，市民可憑一張門票逛盡四大展覽。

美食博覽2025(美食展)其他門票及購票詳情有待公布，以下是美食博覽2024的票價及購票詳情：

美食博覽提供4種門票：普通門票、套票、上午進場票、晚間進場票。上午進場票則只限中午12時前進場參觀。晚間進場票只提供現場售票，並限下午6時後進場參觀。



美食博覽的普通門票票價為$30，可參觀同日的公眾館、家電‧家居‧博覽及美與健生活博覽，而參觀同日的尊貴美食區則需另付追加票價港幣$10。



如果想參觀尊貴美食區，小編建議趁早買定美食博覽套票！美食博覽套票可以參觀公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽及尊貴美食區，套票原價$40，早鳥優惠只需$36！



普通門票

票價：$30（殘疾人士︰$10/位；訪港人士︰$20/位）

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽



套票

票價：$40（早鳥優惠︰$36/位；訪港人士︰$30/位）

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽、尊貴美食區



上午進場票

票價：$10

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

晚間進場票

票價：$10

可參觀區域：公眾館、家電‧家居‧博覽、美與健生活博覽

