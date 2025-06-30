山東艦訪港｜WeChat網上登記參觀方法　首時段秒殺　下午剩2機會

山東艦訪港｜解放軍海軍山東艦航母編隊、湛江艦及運城艦，將於7月3日起訪港，並於7月5日及6日開放予公眾參觀。參觀門票將於6月30日起每日上午10時、下午3時、下午8時，於WeChat駐港部隊官方公眾號開放預約。《香港01》「好食玩飛」整合預約安排及參觀須知，即看內文了解！



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山東艦訪港7.5起開放公眾參觀 3類人禁止

解放軍海軍山東艦航母編隊、湛江艦及運城艦，將於7月3日起訪港五日，並於7月5日及6日開放參觀。市民可以在指定區域參觀山東艦及戰機、直升機等艦載武器裝備，同時觀賞訓練展示。

首次訪港的山東艦是中國的第一艘國產航空母艦，是自主設計、研發、建造的一艘常規動力航空母艦，同時也是解放軍海軍的首艘和唯一一艘002型航空母艦，絕對值得參觀！

參觀人士須持有門票及個人身分證明文件，於當日上午8時起於中環1號碼頭接受安檢，後搭乘駐香港部隊統一安排的接駁船前往西面2號錨地登艦參觀。

由於山東艦局部通道較為狹窄，參觀時亦需要攀爬，因此禁止11歲或以下兒童、孕婦以及其他行動不便人士預約參觀，至於12歲至17歲或以下未成年人須與監護人同時預約，並由監護人陪同參觀。

湛江艦及運城艦同開放 無參觀限制

除了山東艦，湛江艦及運城艦亦將於7月5日及6日開放參觀，於昂船洲軍港參觀湛江艦、運城艦及艦載直升機等武器裝備，並觀看訓練展示。

參觀人士無年齡等限制，市民只需持參觀票和個人身分證明文件，於當日上午8時20分起至下午4時30分自行前往昂船洲軍營，接受安檢後入營參觀，駐香港部隊展覽中心同時面向市民開放。

每日10AM、3PM、8PM WeChat公眾號開放實名登記

是次活動將有10,000張參觀門票，其中山東艦佔2,000張，湛江艦及運城艦合共8,000張。參觀門票將於6月30日起每日上午10時、下午3時、下午8時，於WeChat駐港部隊官方公眾號「香江礪劍」開放實名登記預約，額滿即止。

今日上午10時是活動首個接受登記的時段，但不消1分鐘便被額滿，換言之今日還剩下午3時、8時兩個時段，搶不到的朋友要加油！

預約步驟如下：

步驟一：關注WeChat駐香港部隊官方公眾號「香江礪劍」＞點擊「發消息」

步驟二：點擊「艦艇開放」

步驟三：點擊「個人預約」

步驟四：選擇預約日期及時間

步驟五：填寫個人資料，完成實名登記



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