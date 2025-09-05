深圳地鐵｜2新線9月底通車　港人留意！一條線接通南山、福田

深圳地鐵｜深圳地鐵線路圖2025｜深圳地鐵又有新路線啦！6號線支線二期及16號線二期，預計將於9月底正式開通營運啦！直達網紅打卡景點虹橋公園、「蒲霧」咖啡店等。將來更可由深圳直達廣州、東莞等地，讓港人北上食玩買更方便快捷！即看下文啦！



深圳地鐵最新路線｜7條新線即將登場

據深圳地鐵最新消息指，預計深圳今年下半年，將有7條地鐵新線通車，包括有5號線西延、6號線支線二期、8號線三期、11號線二期、13號線一期北段及16號線二期，以及還有「神秘第7條」新線。

當中的6號線支線二期及16號線二期，預計將於9月底正式開通營運！兩條新線開通後，將會強化深圳光明科學城、龍崗園山片區與市中心之間的連接，更可與多條高鐵線無縫接駁，直達多個熱門旅遊點，例如人氣網紅打卡點虹橋公園。

屆時，深圳市地鐵網總長將會由595.1公里增至634.6公里，並打通了來往多區的直接通道，大大節省了市民及遊客的時間。

據深圳地鐵最新消息指，預計深圳今年下半年，將有7條地鐵新線通車。（資訊圖片）

深圳地鐵新線｜【1】5號線西延

深圳地鐵「5號線西延」於8月29日已順利驗收，包括土建、機電安裝、軌道及系統工程等。此線路全長2.88公里，共4個站，包括黃貝嶺站（起點）、湖貝站、東門站以及大劇院站（終點），每站相隔約3分鐘！「東門站」有今年重開的東門美食街及美食城等，最適合行街購物！而「大劇院站」可直達深圳萬象城及書城等多個人氣商場，且「大劇院站」是個轉乘的大站，可轉乘地鐵1號線及2號線，往返羅湖區非常方便！此外，整條5號線是連接著南山地段，能直達前海灣站的前海卓悅、萬象前海等大型商場。

深圳地鐵「5號線西延」的線路全長2.88公里，共4個站。（公眾號@安居客深圳）

深圳地鐵新線｜【2】6號線支線二期

地鐵6號線支線二期將於9月底通車！線路全長約4.944公里，共4個站，包括光明（起點）、碧眼、虹橋公園以及光明城站（終點）。大家可以在光明城站步行至光明科學城及光明高鐵站，而虹橋公園站附近就有多個網紅打卡景點，包括「蒲霧」咖啡店等。

地鐵6號線支線二期線路全長約4.944公里，共4個站！（公眾號@安居客深圳）

深圳地鐵新線｜【3】8號線三期

由於地鐵8號線跟2號線是貫通營運，所以8號線的起點站為赤灣，而尾站為小梅沙站。不過8號線三期的開通，尾站將為溪涌！由原本的尾站（小梅沙站）至新的尾站（溪涌站）全程約3.7公里，該線路貫通了2號線、8號線一/二期，並將南山、福田、羅湖、鹽田、大鵬串連起來。加上溪涌站是大鵬新區首條地鐵線，去溪涌沙灘都不用再塞車了！

8號線三期的開通，尾站將為溪涌！（公眾號@安居客深圳）

深圳地鐵新線｜【4】11號線二期

11號線其中崗廈北至華強南已於2024年底開通，今年再延伸至紅嶺南，在8月31日凌晨更完成了熱滑試驗。換句話說，地鐵供電、信號、通信、綫路、機電等系統設備已順利完成！11號線二期全長4.3公里，包括崗廈北站（起點）、福星站、華強南站以及紅嶺南站（尾站），共4個站，行車時速為120km/小時。以後從羅湖出發乘搭地鐵便能直達機場，不用再轉車。

11號線二期全長4.3公里，包括崗廈北站（起點）、福星站、華強南站以及紅嶺南站（尾站），共4個站。（公眾號@安居客深圳）

深圳地鐵新線｜【5】13號線一期北段：科技園區救命線

地鐵13號線一期北段共設有10個站，包括高新中站（起點）、高新北站、西麗高鐵站、石鼓站、留仙洞站、百旺港大站、應人石站、羅租站、石岩站以及上屋站（終站）。當中連接了西麗綜合交通樞紐、留仙洞總部基地及石岩區，將南山、寶安、光明區連接起來，以後前往高新科技園就更方便！

地鐵13號線一期北段共設有10個站。（公眾號@安居客深圳）

深圳地鐵新線｜【6】16號線二期

地鐵16號線二期將於9月底通車！由16號線第一階段的「大運站」為起點，沿金源站、吉溪站、大安站、園山站、大康站、福坑站、安良站，能到達尾站「園山西坑站」，共9個站，全長約9.46公里，其中兩站為轉乘站，園山區將會告別「地鐵荒」！

地鐵16號線二期共9個站，全長約9.46公里。（公眾號@安居客深圳）

深圳地鐵新線｜【7】神秘第7條

目前深圳地鐵官方還未公布第7條的具體線路，但有網友猜測可能是10號線東延或是17號線一期，詳情還有待深圳地鐵官方公布！

深圳地鐵最新路線｜未來深圳地鐵可直達東莞／廣州

除了這7條地鐵新線外，深圳地鐵預計未來，可乘搭深圳地鐵直達廣州及東莞兩地。線路包括將已通車的深圳6號線支線能對接東莞1號線，由光明科學城連接松山湖科學城，車程只需15分鐘。另外，13號線二期亦會北延至東莞5號線，深圳南山區直達東莞市中心。

至於從深圳地鐵抵達廣州方面，「南珠（中）城際」將會由廣州18號線南延段連接深圳的「深南中城際」，這條線路時速會達160公里，比普通地鐵快一倍，方便廣州、中山、珠海、深圳市民往來。

深圳地鐵最新路線｜15號線＋17號線一期＋22號線一期＋25號線一期陸續登場

除了以上提及的7條線將於今年通車，還有4條線還會陸續發登場！包括15號線、17號線一期、22號線一期以及25號線一期。據深圳交通在6月25日發布指，15號線首座裝配式車站主體結構正式封頂，22個工點已全面進入實質性施工階段，設有24個站，線路還繞深圳灣至前海灣，全長約32.2公里，全部為地下站，線路為循環線，起點和終點皆為聽海站。

15號線首座裝配式車站主體結構正式封頂，22個工點已全面進入實質性施工階段，設有24個站！（公眾號@深圳本地寶）

而17號線一期預計2029年通車！工程建設現已進入主體施工新階段，起點為羅湖區僑社站，沿深圳火車站向北延伸，途经笋崗、清水河、布吉、南灣等地方，終點為龍崗區上李朗站。線路採用全地下敷設方式，共18個站。線路建成後，將進一步優化羅湖區和龍崗區的交通格局，有助深圳東部地區的發展。

17號線一期預計2029年通車！（公眾號@深圳本地寶）

22號線一期預計2028年通車！起點站為福田區上沙站，途經福田區、龍崗區、龍華區，終點為龍華區黎光站，線路全長34.76公里，共21個站，當中有20個正線區間、車輛段出入線、停車場出入線、1個聯絡線接口。

22號線一期預計2028年通車！（公眾號@深圳本地寶）

最後，25號線一期預計2028年通車！全線工程結構已完成90%、土方開挖完成49%、主體結構完成13%，有8個車站已進入基坑開挖及主體結構施工階段。起點為寶安區石龍站，終點站為龍崗區吉華醫院站，線路先後途經寶安區石岩街道、龍華區大浪街道、龍華街道、龍崗區坂田街道。線路全長16.5公里，共14個站，當中5個站為换乘站。

25號線一期預計2028年通車！（公眾號@深圳本地寶）

