天文台料周末多區濕度逾90%　花王6招晾衫防罨　牛仔褲9成人晾錯

天文台｜暴雨｜天文台表示，與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部，預計周末期間有雨，時有雷暴，明日(16日)間中有驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢頗大，多區相對濕度逾90%。



連日下雨，許多人洗完衣服後，都會直接晾在室內，避免衣服遭雨水淋到。然而，晾在屋內的衣服也容易引起罨味，同樣惱人。日本清潔品牌花王就分享了6個室內晾衫防止罨味的技巧，除了善用抽濕機，原來不當洗衣都會產生異味，不少人更用了錯的方法晾牛仔褲，即看下文了解更多！



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天文台料周末有雷暴

天文台指出與低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸及南海北部，預料本港今日（15日）下午及今晚大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢頗大，相對濕度均達93％，分區則高達100％。天文台預計周末期間天氣不穩定，周六間中有驟雨及雷暴，初時部分地區雨勢頗大，多區相對濕度高於90%，周日（17日）初時驟雨較為頻密。

天文台料周末有雷暴。（天文台官方網站截圖）

天文台料周六多區濕度逾90%。（天文台官方網站截圖）

天氣不穩定，天陰陰彷彿隨時下雨，大家都會把衣服留在室內晾乾，不過室內晾衫容易令衣服留下異味，令人煩惱。

早前，日本清潔品牌花王就以上問題發表文章，指出異味的根源在於細菌。如果衣物上殘留污垢，或長時間在室內晾乾後仍處於潮濕狀態，細菌就很容易滋生，從而產生異味，所以要防止異味，關鍵就在於「用心洗滌」和「快速晾乾」。以下就是6大洗衫晾衫的小巧思，原來牛仔褲這樣晾更快乾，即看以下方法。

日本清潔品牌花王列出6大洗衫晾衫的小巧思，防止衣服產生異味。（花王官網截圖）

晾衫方法【1】避免過分堆積衣物

為了減少洗衣次數，部分人可能會把衣服堆積起來才洗。花王就表示，衣物堆疊起來容易變髒並滋生細菌，因此應盡量多洗衣服。

晾衫方法【2】洗衣機只放70％衣物

為減少洗衣次數，部分家庭可能會把衣服塞滿洗衣機。然而，花王指出此舉動會妨礙到衣物在洗衣機桶內正常移動，影響去除污垢的效果，而合理的份量是可以看到洗衣機滾筒的頂部。

洗衣機應放入僅70%滿的衣物，令衣物可在桶內正常轉動。（花王官網截圖）

衣服不宜塞滿洗衣機，會影響去除污垢的效果。（花王官網截圖）

晾衫方法【3】衣物之間騰出空間

在室內晾乾衣物時，如果衣物與其他衣物距離較近，晾乾時間會較長。請確保衣物之間留出一些空間，避免衣物重疊。

晾衫時，衣物間應保留空間，避免衣物重疊。（花王官網截圖）

晾衫方法【4】善用風扇

晾衫時除了使用空調或抽濕機，更可把風扇或抽氣扇直接吹向衣服，令空氣更流通，加速晾乾衣服。

除了使用空調或抽濕機，晾衫時更可把風扇或空氣循環器直接吹向衣服，令空氣更流通。（花王官網截圖）

晾衫方法【5】厚衫倒轉晾，牛仔褲翻面晾

花王亦特別列出厚運動衫、牛仔褲及毛巾的特別晾曬方法，更有效令這三種難乾衣物快速晾乾。

首先，厚運動衫和連帽衫應倒過來晾乾，從而避免腋下和帽子等區域重疊。而厚褲子、牛仔褲、裙子等衣物應翻面晾乾，方便口袋晾乾，並掛在筒型衣架上，以利空氣流通。最後，應避免重疊浴巾，並善用衣架令毛巾大面積暴露在空氣中。

晾衫方法【6】定期清潔洗衣機

以為是洗衫晾衫問題？其實是洗衣機作怪！通風不良會導致滾筒背面更容易滋生黴菌，進而產生異味。花王就建議應每3個月清潔洗衣機滾筒，詳細方法可看以下文章！

▼▼▼清潔洗衣機方法

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