無印良品重生奇蹟！從虧損38億到全球1300店　一本手冊救百億品牌

相信每個人的家裡總有一件無印良品的衣服或是家居品。無印良品全球擁有逾1,300間分店、商品種類高達7,000多種，已是全球的知名品牌。截至去年年底，它在全球的銷售額更達5,910億日圓（大約312億港元）。不過，你又可曾想像到，這個分店遍佈全球的日本牌子，曾一年虧損38億（大約2億港元），最後它又如何由谷底反彈，走入大眾的衣櫃、客廳呢？



無印良品｜全球擁有逾1,300間分店 銷售額更達5,910億日圓

無印良品全球擁有逾1,300間分店、商品種類高達7,000多種。（官方圖片）

無印良品｜「無招勝有招」——極簡藝術脫穎而出

無印良品由堤清二及其友人田中一光於1980年創立，始創店位於東京青山的繁華地段，面積約176平方米（約兩個羽毛球場），以販賣日本雜貨及食品起家 。雖然堤清二本身是西武集團創始人堤康次郎之子，但他沒有繼承家族生意，反而看準了「反品牌主義」的出現，了解到消費者由追求品牌轉為追求物品品質的心態，而創立了無印良品。品牌名稱取自日文「無品牌的好商品」（Mujirushi）的前兩個音節。打著這樣的品牌理念，即使在90年代初經歷日本泡沫經濟崩潰，營業額仍以兩倍速度成長。

無印良品由堤清二及其友人田中一光所設計於1980年創立，最初以售賣日本雜貨及食品為主。（圖片來源：松本市美術館）

無印良品｜一鼓作氣進軍香港市場 卻敗走收場

雖然無印良品在當時的日本社會勢如破竹，在90年代初更進軍香港，但卻嘗盡苦頭。1998年，無印良品曾抵受不住香港昂貴的租金，加上定價遠高於日本，導致盈利惡化而撤出香港，後來在2001年經業務調整後才重新回來。

香港第一間無印位於沙田新城市廣場三期。（官方圖片）

無印良品｜從神壇跌至谷底 年虧損38億日圓

除了敗走香港，無印良品隨後亦在2000年陷入經營危機。公司自1991年起便在海外開設多間分店，包括倫敦及新加坡，不過這些海外店舖卻連續11年虧損。其中位於倫敦的海外第一間分店更在開業6年後倒閉，而總業務於2001年亦虧損38億日圓，一度瀕臨破產。接二連三的失利，促使無印良品不得不在1998-2000年間從香港及新加坡全面撤退（共7間分店）。這樣的情況，不少人都認為無印良品難以重振旗鼓。

無印良品於1991年在倫敦開設海外第一間分店。（官方圖片）

無印良品｜過份擴張＋缺乏系統成死症

面對業務被重挫，當時的社長有賀馨引咎辭職，由臨危受命的松井忠三繼任。松井竟然僅用兩年時間，便令無印良品起死回生。他先花了一年時間走訪全國門市，歸納出無印衰退的主要原因，包括因自滿而過份擴張，消耗過多資源但沒有從中獲利；內部只跟從感覺行事，缺乏有系統的規劃；相同定位的對手，如IKEA、Uniqlo的崛起；以及公司為了節省成本而請貿易公司找商品，導致產品良莠不齊等問題。

Muji為了節省成本而請貿易公司找商品，導致產品良莠不齊。（官方圖片）

無印良品｜起死回生，全因一本「指導手冊」

找出了失敗的原因後，松井忠三即「對症下藥」，制定出一本「指導手冊」（MUJIGRAM）。丟棄過往等主管指導的企業文化，手冊由前線員工與管理層共同編製，讓彼此分享經驗，而且各門市亦可根據指引，統一分店環境及服務，讓顧客無論去哪一間分店，都能享受同一服務、購買同一產品。

松井忠三制定出一本「指導手冊」（MUJIGRAM）。（圖片來源：MATSUI office）

無印良品｜僅兩年令業績「V型反彈」

松井忠三成功令無印良品的業績轉虧為盈，2002年淨利呈「V型復甦」，更在2004年恢復以往水平，以及在2005年創下1,400億（大約74億港元）的盈收。

松井忠三以短短兩年時間便令無印良品起死回生。（圖片來源：日本綜合經營協會）

無印良品｜計劃在中國開低價貨品概念店

時至今日，無印良品繼續在全球擴充業務，目前全球分店總數已超過超過1,300間。據無印良品母公司「株式會社良品計劃」發布的業績報告，公司今年第三季盈收達5,910億日圓（大約312億港元）。不過，在擴張的同時，無印也面對不少新挑戰。公司與「北京無印良品」（或稱無印良品Natural Mill）經歷長達10年的多次訴訟後，最終在2019年敗訴。不過，這也無阻無印良品在中國的發展。無印良品表示今年會在中國開設以低價貨品為主的「無印良品500」概念店。

從2017年起，北京「無印良品」反過來對日本「無印良品」提出多次訴訟，日方頻頻敗訴。（圖片來源：小紅書@二月的盛夏）

