Chiikawa拉麵店直擊8大打卡位　記者：大滿足　$115拉麵咩味？

Chiikawa拉麵｜Chiikawa拉麵店｜Chiikawa首間海外拉麵分店登陸旺角朗豪坊，並將於8月16日開幕！《香港01》好食玩飛記者率先直擊拉麵店8大打卡位，拉麵好唔好食？立刻同大家先睹為快！



Chiikawa拉麵｜裝潢及餐點以漫畫為原本

Chiikawa拉麵店概念源自漫畫中的「朗」系列拉麵，在日本已設有數間分店，成為許多Chiikawa粉絲訪日必到景點。現在香港分店要開幕了，更是首間海外分店，店內裝潢還原漫畫場景，每個角色都化身拉麵師傅及可愛包裝走進店內，不用遠赴日本都可以沉浸Chiikawa世界，粉絲不容錯過！

Chiikawa拉麵店概念源自漫畫中的「朗」系列拉麵， 香港店是首間海外分店。 （楊雙如攝）

Chiikawa拉麵｜滿滿打卡位 標誌性立板+角色雕塑

來到主題拉麵店，食拉麵之餘當然要打卡。從店外遠眺，黃色的Chiikawa拉麵燈牌十分奪目，再踏進店內就有一面集齊9位角色的打卡牆，以及穿上拉麵師傅裝束的3個主角雕塑，吃拉麵前已經影不停！

Chiikawa拉麵店｜被角色包圍

除了近門邊的雕塑，粉絲等待拉麵期間亦不妨環望四周，牆身及窗上都貼滿了角色貼紙、海報、3D造型雕塑還有標誌的霓虹燈，全部都是打卡位，就連圍裙都印有標誌，被角色包圍大滿足！

Chiikawa拉麵｜拉麵分3個尺寸 份量足料且湯底濃郁

至於食物方面，拉麵供3個尺寸選擇，分別是迷你（Chiikawa $115）、小（Hachiware $135）、大（Usagi $150），每款拉麵都會附有相應角色魚板及貼紙，另外在上桌時配有角色立板，等大家同可愛的角色們撐枱腳！

不過3款拉麵的口味統一，還原日本原汁原味的豚骨雞湯，比較細心的是蒜量、菜量等可以有選擇。

記者嘗過拉麵後，認為拉麵非常足料，相信迷你或小的分量，對於女生而言已經足夠，湯底口味偏濃郁亦加入豬油，所以吃到後面會結成一層膜，麵質彈牙口感不錯，豚肉片則厚實瘦肉較多。

Chiikawa拉麵店｜下單飲品送8款角色透卡

至於飲品，首輪KKDAY預約都需要購入黑烏龍茶作訂金，烏龍茶茶味不算太濃但帶一絲澀味，烏龍茶外另有3款汽水，每款都有限定角色包裝，購入飲品就可以抽8款角色透明小卡，對粉絲而言具收藏價值！

Chiikawa拉麵店｜限定周邊$25起

想隨時在家吃碗Chiikawa拉麵？主題店亦有推出與店內同款的餐具碗碟周邊，當中有3款拉麵碗（$150起）、水杯（$70）、匙羹（$70）及TShirt（$180）等。除了即場購入，大家亦可以在Chiikawa Market上購入周邊。

Chiikawa拉麵店｜首輪預約

拉麵店採用預約制，KKDAY已開放首一個月（2025年8月16日至9月15日）的預約名額。當食客選定入座人數及時段後，須預購一瓶黑烏龍茶（$38）作為訂金，黑烏龍茶將於入座當日派發並不可兌換或扣減餐費。其後輪次的預約開放時間仍有待公布！

Chiikawa Ramen Buta香港店

地址：九龍旺角朗豪坊12樓13號舖

開幕日期：2025年8月16日（星期六）

營業時間：每日早上11時至晚上10時

