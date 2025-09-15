酒店月餅16推薦｜早鳥優惠45折/$138起　米芝蓮國金軒/半島/夏宮

酒店月餅2025｜中秋月餅選擇多多，講求體面、包裝精美，不妨考慮酒店推出的月餅禮盒，除了品質有保證，用作送禮絕不失禮！《香港01》「好食玩飛」編輯為大家搜羅16間高質酒店月餅，除了有米芝蓮推薦的國金軒外，還有半島酒店、香格里拉夏宮、香港瑰麗酒店等熱門的高質酒店月餅，當中不少更有早鳥優惠，最平低至$138！



酒店月餅推薦【1】九龍香格里拉——雙黃白蓮蓉月餅／桂花草莓豆沙月餅／禮盒燈盞／會員優惠碼8折

港島香格里拉今年以「月滿香城，心繫香格里拉」為主題，推出香格里拉甄選經典禮盒，禮盒還可變身成別緻的燈盞，非常有心思！盒內除了有傳統的雙黃白蓮蓉月餅、50年陳皮豆沙玫瑰月餅、流心奶黃月餅外，禮盒內還有以清香的桂花及草莓融合在豆沙蓉內的桂花草莓豆沙月餅。盒內一共8件月餅，售價為$788！會員輸入優惠碼【MAFSLC25】，即享會員專屬8折優惠。

九龍香格里拉｜月餅禮盒

香格里拉甄選經典月餅（8件）：$630.4｜原價$788

酒店月餅推薦【2】九龍香格里拉夏宮＋茗悅——米芝蓮一星級餐廳夏宮／茗悅／會員優惠碼8折

酒店旗下的米芝蓮一星級餐廳夏宮，推出3款禮盒及禮籃，包括經典系列、迷你月餅系列以及尊貴系列，其中夏宮皓月麻糬月餅禮盒更有近年人氣大熱的開心果。

另一間同屬香格里拉旗下的餐廳茗悅，除了推出傳統的奶黃月餅外，更有主打香茶的茶韻三重奏月餅禮盒，包含茶味香濃的大紅袍烏龍茶、茉莉花茶月餅、焙茶月餅，另外還有開心果二重奏月餅禮盒，包含口感豐富的開心果脆粒月餅及開心果蔓越莓月餅，及以佛跳牆為靈感設計的茗悅佛跳牆月餅禮盒。會員輸入優惠碼【MAFSLC25】，即享會員專屬8折優惠。

九龍香格里拉｜夏宮

夏宮雙黃白蓮蓉月餅（4件）：$254.4｜原價$518

夏宮壁月果仁月餅／夏宮皓月麻糬月餅（4件）：$254.4｜原價$318

夏宮迷你蛋黃白蓮蓉月餅／夏宮迷你奶黃月餅（8件）： $414.4｜原價$518

夏宮特級流心奶黃月餅（8件）：$422.4｜原價$528

夏宮60年陳皮豆沙月餅（4件）：$470.4｜原價$588

夏宮七星伴月禮盒（8件）：$934.4｜原價$1,168

九龍香格里拉｜茗悅

茗悅甄選月餅禮盒／茗悅開心果二重奏月餅禮盒／茗悅蓮蓉雙悅月餅禮盒／茗悅茶韻三重奏月餅禮盒（6件）：$334.4｜原價$418

茗悅佛跳牆月餅禮盒（4件）：$390.4｜原價$488

酒店月餅推薦【3】香港半島酒店——心形奶黃月餅／麻蓉麻糬月餅／禮品籃／$688起

香港半島酒店米芝蓮星級餐廳嘉麟樓亦有月餅禮盒及禮籃！月餅禮盒盛載迷你奶皇月餅，或可選心形的心盈迷你奶黃月餅，每盒八件。酒店另有每盒六件的麻蓉麻糬月餅，以濃香幼滑的芝麻、花生及蓮蓉為餡料，外層包裹軟糯麻糬與金黃餅皮，口感層次豐富。

酒店亦有中秋豪華禮品籃，包含嘉麟樓迷你奶黃月餅一盒、30頭中東乾鮑、18頭花膠、北海道元貝、花菇、琥珀芝麻合桃、雲南遠年普洱、嘉麟樓XO辣椒醬，送禮大方得體！

香港半島酒店｜月餅禮盒

迷你奶皇月餅／心盈迷你奶黃月餅（八件）：$668

中秋豪華禮品籃：$3,888

酒店月餅推薦【4】香港瑰麗酒店——故宮文化博物館聯乘禮盒／限量月餅禮盒／低至75折

香港瑰麗酒店今年除了有傳統月餅外，還特別推出「天上宮闕」限量月餅禮盒，禮盒包含迷你開心果奶黃月餅、迷你鳳梨奶黃月餅、傳統雙黃白蓮蓉月餅，以及可持續臻藝托盤，送禮大方得體。而酒店今年與香港故宮文化博物館合作，特別推出創新「玉兔攬月」限量月餅禮盒，內有雙黃白蓮蓉月餅兩件、迷你奶黃月餅4件和50克的月光白茶兩包。現時訂購指定月餅9折，而訂購5-9盒，可享8折；10盒或以上可享75折。

香港瑰麗酒店｜早鳥優惠

瑰麗傳統雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）：$381起｜原價$508

瑰麗傳統低糖雙黃白蓮蓉月餅（4件裝）：$396起｜原價$528

瑰麗迷你雜錦月餅（6件裝）：$373.5起｜原價$498

彤福軒迷你奶黃月餅（6件裝）：$366起｜原價$488

「玉兔攬月」限量月餅禮盒（6件裝）：$498

「天上宮闕」限量月餅禮盒（6件裝）：$1,288

精選中秋禮籃：$2,176.2｜原價$2,418

豪華中秋禮籃：原價$3,588

酒店月餅推薦【5】香港逸東酒店——禮盒可化作儲物盒／早鳥低至7折

連續九年獲得米芝蓮一星的逸東軒，月餅禮盒以優璟墨綠色為主調，搭配金線點綴，同時亦可化作儲物盒使用，設計充滿美感且別具巧思。「逸月薈萃」禮盒包含迷你流心奶黄月餅、迷你流心奶黃白蓮蓉月餅、迷你陳皮豆沙月餅三款口味各兩個，同時滿足愛吃傳統和創新月餅的家人們，而「逸月流金」禮盒迷你流心奶黄月餅，啱晒奶黄控！

除月餅禮籃外，另有送禮大方得體的星級嚐味禮盒，內含逸東軒招牌的自家製XO醬、香酥琥珀合桃和頂級人參烏龍茶葉，木盒同樣可變為糖果盒或家居儲物櫃，收納家居小物，非常環保！由即日起至9月30日期間訂購，可享低至7折！

香港逸東酒店｜早鳥優惠

「逸月薈萃」禮盒：$288｜原價$408

「逸月流金」禮盒：$278｜原價$398

星級嚐味禮盒：$318｜原價$388

酒店月餅推薦【6】美麗華酒店國金軒——五福臨門月餅禮盒／全新桃山皮月餅系列／低至45折

米芝蓮推薦食府國金軒推出「時尚珍品」尊尚月餅系列，全部香港製造，除了雙黃白蓮蓉月餅、流心奶皇迷你月餅及金沙奶皇迷你月餅外，今年更推出全新桃山皮月餅系列，分別有桃山開心果迷你月餅、桃山咖啡迷你月餅及桃山海鹽檸檬迷你月餅，更有全新禮盒包裝，無論送禮還是自用都得宜！

禮盒方面，五福臨門月餅禮盒有齊五款口味，包含雙黃白蓮蓉月餅、雙黃陳皮豆沙月餅，三款全新推出的桃山開心果迷你月餅、桃山咖啡迷你月餅及桃山海鹽檸檬迷你月餅，傳統與新派結合，大人和小朋友都啱食！如果想保留傳統，也可選擇經典的雙黃白蓮蓉月餅、流心奶皇迷你月餅及金沙奶皇迷你月餅。現有早鳥優惠，9月30日或之前訂購，單盒低至66折；9月22日或之前訂購20盒或以上，更低至45折！

國金軒｜早鳥優惠

五福臨門月餅（8件）：$246起｜原價$558

三星高照喜迎月餅（6件）：$256起｜原價$538

雙黃白蓮蓉月餅（4件）：$246起｜原價$558

金沙奶皇迷你月餅（8件）：$278起｜原價$508

雙黃白蓮蓉月餅（2件配6件蝴蝶酥）：$202起｜原價$338

金沙奶皇迷你月餅（4件配6件蝴蝶酥）：$202起｜原價$338

酒店月餅推薦【7】香港君悅酒店——開心果奶皇／蜜柑柚子奶皇／香芋奶皇／8折起

君悅酒店推出全新港灣壹號精品月餅禮盒，盒內包含香芋奶皇、開心果奶皇及蜜柑柚子奶皇月餅。嶄新的開心果奶黃口味月餅靈感來自酒店餐廳港灣壹號的人氣甜品椰子雪糕開心果露，而蜜柑柚子奶皇則以清新的蜜柑中和奶皇的豐腴感，味道甜中帶甘，非常有層次！而酒店另有多款禮盒有優惠，凡購買五盒或以上可享8折優惠！

香港君悅酒店｜早鳥優惠

港灣壹號月餅精品禮盒（6件裝）：$374.4起｜原價$468

歡悅月餅禮盒（4件裝）：$390.4起｜原價$488

喜悅月餅禮盒（6件裝）：$374.4起｜原價$468

酒店月餅推薦【8】香港嘉里酒店——法式焦糖冰皮椰子月餅／馬來西亞直送黑刺榴槤冰皮月餅／早鳥低至75折

香港嘉里酒店推出創新的月餅口味及包裝，主打法式焦糖冰皮椰子月餅DIY套裝，讓大家可在家中親手炙燒焦糖面層，體驗外脆內滑的雙重口感！而另一款黑刺榴槤冰皮月餅，由馬來西亞直送，啱晒榴槤愛好者！此外，酒店亦有多款豪華禮籃，其中紅糖新月禮物籃附有嘉里酒店便攜式音樂箱可播放音樂，增添節日氣氛！酒店由即日起至10月6日，訂購月餅及禮品可低至75折早鳥優惠！

香港嘉里酒店｜早鳥優惠

法式焦糖冰皮椰子月餅DIY套裝（兩件裝）：$112.5｜原價$150

黑刺榴槤冰皮月餅（六件裝）：$390｜原價$520

紅糖新月禮物籃：$1,791｜原價$2,388

紅糖新月禮物籃：$1,350｜原價$1,800

酒店月餅推薦【9】永利——聯乘澳門青年陶瓷藝術家AKI CHEONG／青花瓷＋葡萄牙磁磚畫設計／$468起

澳門永利聯同澳門青年陶瓷藝術家AKI CHEONG張燕合作推出永利中秋月餅禮盒，設計融合中國青花瓷圖紋和葡萄牙磁磚畫Azulejos圖案元素，中西合壁，造型別緻。禮盒共有「永利茶韵傳統月餅」及「永利特色月餅」兩款，「永利茶韵傳統月餅」內含6件桂花烏龍口味月餅，售價為澳門幣$468；而「永利特色月餅」則包含桂花烏龍、流心鳳梨及陳皮流心3款口味月餅，共6件，售價為澳門幣$498。

永利｜月餅禮盒

永利茶韵傳統月餅（6件）：澳門幣$468

永利特色月餅（6件）：澳門幣$498

酒店月餅推薦【10】香港東涌世茂喜來登酒店——月餅禮盒／中秋禮籃／早鳥8折

香港東涌世茂喜來登酒店今年新品「月照大嶼」月餅禮盒，除了有迷你奶黃月餅外，還有傳統迷你蛋黃白蓮蓉月餅，及兩種口味的迷你雙囍月餅。禮盒由即日至9月21日期間，則有8折。

此外，酒店還推出尊貴中秋禮籃，籃內包羅萬象，包括有北海道元貝、頂級蝦乾、特級花菇、特級臘腸及膶腸、采悅軒X.O.醬、自家製琥珀合桃、精選悅茶及「月照大嶼」月餅一盒，還可選購中秋禮籃配凱歌香檳（一瓶），送禮一流！

香港東涌世茂喜來登酒店｜早鳥優惠

「月照大嶼」月餅禮盒（六件）：$310.4｜原價$388

尊貴中秋禮籃：$2,388

酒店月餅推薦【11】如心酒店——草莓乳酪奶皇／伯爵茶奶皇／早鳥優惠74折

如心酒店中菜廳「如」及甜點品牌Nina Patisserie推出兩款月餅禮盒及多款節日美點和禮物籃，除經典的雙黃白蓮蓉月餅外，更有全新六款花好月圓迷你雜錦月餅，包括草莓乳酪奶皇、綠茶奶皇、朱古力奶皇、伯爵茶奶皇、陳皮紅豆沙及流心蛋黃；Nina Patisserie則有多款賀節禮籃，每款都有招牌的如心蝴蝶酥！酒店由即日起至9月15日期間，更可享74折早鳥優惠！

如心酒店｜早鳥優惠

花好月圓迷你雜錦月餅（6件裝）：$278｜原價$378

愉悅禮物籃：$1,098｜原價$1,392

精緻禮物包：$498｜原價$664

中秋禮盒套裝：$434

酒店月餅推薦【12】香港文華東方酒店——全新伯爵茶味月餅／三層禮物籃

香港文華東方酒店推出一系列傳統及特色口味月餅及多款禮物籃。傳統款式包括雙有黃白蓮蓉及雙黃蓮蓉月餅，及迷你奶黃月餅，另有特色口味，包括朱古力流心、奶黃月餅及今年全新推出的伯爵茶口味。

此外，文華餅店亦有多款禮物籃，內含多款餅店精選食品，其中豪華月餅三層禮物籃，含有Ruinart Brut Rose NV香檳一瓶、雙黃白蓮蓉月餅（4件）、烏龍茶、冬菇、鮑魚、臘腸、文華東方自家製X.O.醬、蝴蝶酥、雜錦朱古力、辣味果仁、朱古力果仁，送禮一流！

香港文華東方酒店｜月餅及禮盒

雙黃白蓮蓉／雙黃蓮蓉月餅（4件）：$468

迷你奶黃月餅／特色迷你月餅（6件）：$468

香港文華東方酒店｜禮物籃

豪華月餅三層禮物籃：$4,588

豪華月餅單層禮物籃：$3,688

豪華月餅禮物盒：$2,388

酒店月餅推薦【13】香港瑞吉酒店——木盒可改成儲物盒／迷你松子棗蓉月餅／迷你金華火腿月餅／低至75折

香港瑞吉酒店旗下的米芝蓮二星餐廳「潤」，今年中秋推出三款月餅，包括雙黃純白蓮蓉月餅、迷你松子棗蓉月餅及迷你金華火腿月餅。其中迷你松子棗蓉月餅以濃郁棗蓉搭配顆粒飽滿的松子，酥脆與綿密的口感交織，超有層次！

月餅禮盒設計以精緻木盒盛載，可輕易改造成儲物盒，別具巧思！月餅禮盒由即日起至10月5日期間接受預訂。此外，凡購買50盒至99盒，可享8折；買100盒以上，可享75折！

香港瑞吉酒店｜月餅禮盒

雙黃純白蓮蓉月餅禮盒（4件）：$430.4起

迷你松子棗蓉月餅禮盒／迷你金華火腿月餅禮盒（6件）：$403.5起

酒店月餅推薦【14】8度海逸酒店——全新D24榴槤奶黃月餅／四色月餅禮盒／低至63折

8度海逸酒店推出五款禮盒，包括尊貴四色月餅禮盒、鮮芒果奶黃月餅、低糖黑芝麻麻糬月餅、海藻糖白蓮蓉蛋黃月餅及全新的D24榴槤奶黃月餅。禮盒以紫色及酒紅色作主調，配搭燙金點綴，還可製成小飾物盒，送禮自用皆宜。酒店的鮮芒果奶黃月餅採用新鮮菲律賓芒果製作餡料，加上綿軟的奶黃，每一啖都充滿滿足感！

酒店另外還有今年全新登場的D24榴槤奶黃月餅，採用馬來西亞頂級D24榴槤製作，榴槤控必試！由即日起至10月6日，於eShop預訂，可享低至74折；訂購5盒或以上的月餅禮盒可享低至68折；20盒或以上可享低至65折；50盒或以上可享低至63折！

8度海逸酒店｜月餅禮盒（禮盒裝）

月餅禮盒（6件裝）：$298起｜原價$398

尊貴四色月餅禮盒（8件裝）：$398起｜原價$538

8度海逸酒店｜月餅禮盒（環保裝）

月餅禮盒（4件裝）：$138起｜原價$398

月餅禮盒（6件裝）：$198起｜原價$398

酒店月餅推薦【15】香港美利酒店——純人手製月餅／低至7折

尼依格羅酒店旗下的香港美利酒店推出「美利月映」月餅禮盒。禮盒以時尚雅緻的手提行李箱作設計靈感，盒內有至尊奶黃及陳皮豆沙兩款口味各三件，全部純人手製造，預訂20盒以上，更可享8折；50盒以上可享7折！

香港美利酒店｜單盒

「美利月映」月餅禮盒（6件）：$307起｜原價$438

酒店月餅推薦【16】康得思酒店——雙黃蓮蓉／雙黃白蓮蓉／流心奶黃／會員7折起

康得思酒店明閣總廚團隊今年特別調製「明月餅」系列，包括首度推出的雙黃蓮蓉月餅禮盒、傳統的雙黃白蓮蓉月餅禮盒、注入現代風味的迷你流心奶黃月餅以及精選三種口味的迷你錦繡月餅拼盒。雙黃蓮蓉月餅以口感幼滑細膩的白蓮蓉配搭油潤甘香的鹹蛋黃，而迷你流心奶黃月餅就由內而外散發濃郁奶黃及鹹蛋黃香味，香濃細滑，令人一試難忘。朗廷卓逸會員，更可享低至7折優惠，優惠期至10月5日。

康得思酒店明閣｜月餅禮盒

迷你流心奶黃月餅：$288起｜原價：$408

迷你錦繡月餅拼盒：$288起｜原價：$408

（全文完）