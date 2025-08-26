啟德體育園泊車攻略｜附近16大停車場推介！1分鐘到場館＋$18起

啟德體育園泊車｜啟德主場館泊車｜啟德演唱會泊車｜每逢舉辦大型活動，啟德體育園區通常都不提供任何私家車泊車位，最接近啟德主場館的臨時上落客區就只有馬頭角道上落客區。



《香港01》好食玩飛記者為大家整合了啟德體育園主場館，在舉行演唱會或大型活動期間的泊車及充電心得，搜羅了啟德體育園周邊區域的公眾停車場，包括啟德、土瓜灣、新蒲崗、九龍城等地。想知停車場地址、收費、電動車充電設施詳情、步行時間？即看下文啦！



大型活動舉行期間，啟德體育園的停車場一般不提供任何私家車泊車位及充電服務暫停使用。這時候，鄰近啟德主場館的停車場時租會爆滿，要揸住部車四圍搵車位，真「攞命」！

今次記者就整理出一份體育園區附近的地區泊位攻略，涵蓋啟德、土瓜灣、九龍城、九龍灣、宋皇臺以及新蒲崗等地。另外，建議大家在演唱會開始之前2小時到達泊車，因為如果有警方人潮管制措施，則需要花更多步行時間了！即看詳情：

啟德體育園泊車｜啟德泊車【1】啟德Airside停車場

位於九龍啟德協調道2號（入口位於沐元街）的啟德Airside停車場提供多達850個車位，是區內供應量較多的停車場之一 。

時租收費（因時段和日子而異）：$23-$25／小時（平日）；$25-$28／小時（週末及公眾假期日）

日泊收費：$140（8am至7pm，星期一至五以及公眾假期除外）

夜泊收費：$90（9pm至8am）

額外優惠：只要下載NF Points應用程式，即享額外1小時免費泊車。此外，商場亦提供消費免費泊車優惠。



只要下載NF Points應用程式，即享額外1小時免費泊車。此外，商場亦提供消費免費泊車優惠。（AIRSIDE官方圖片）

EV充電：號稱全數車位均配備充電設施，對電動車車主非常友好 。設施種類繁多，包括Tesla的V3超級充電站（9個）和目的地充電器（3個），以及由其他營運商提供的中速AC充電器（多達256個）、13A慢速充電插座（約300個）和快速DC充電器（13個）。收費模式較為複雜，有按時收費（中速約$24／小時），也有按電量收費（例如Kilowatt提及$2.2／kWh起），Tesla充電則按其標準收費。

建議：電動車主務必使用相關充電App（如Tesla App、PlugShare、Kilowatt或其他營運商App）查詢實時可用狀況、接口類型及最新收費詳情。

步行時間：從AIRSIDE步行至啟德主場館，需時約20-25分鐘。請預留足夠時間，並參考地圖App規劃實際路線。



啟德體育園泊車｜啟德泊車【2】The Twins雙子匯停車場

位於九龍啟德協調道12號的The Twins雙子匯停車場，分為1期和2期，總共提供約500個車位。

位於九龍啟德協調道12號的The Twins雙子匯停車場，分為1期和2期，總共提供約500個車位。（網上圖片）

時租收費：$20／小時（平日）；$22／小時（週末及公眾假期日）

額外優惠：憑最多2張不同商戶即日電子貨幣消費發票滿$100，平日即享1小時免費泊車（週末不適用）；消費滿$200，平日可享2小時免費泊車，週末可享1小時免費泊車；消費滿$300，週末可享2小時免費泊車（平日不適用）。需留意的是1期和2期停車場的開放時間或有不同，尤其在非繁忙日子。



在平日憑最多2張不同商戶即日電子貨幣消費發票滿$100，即享1小時免費泊車！（The Twins雙子匯官方圖片）

EV充電：同樣標榜所有車位均設有充電設施。主要為中速AC充電，參考收費約為 $24／小時

步行時間：位置與 AIRSIDE 相鄰，步行至啟德主場館預計需時約20-25分鐘。



啟德體育園泊車｜啟德泊車【3】工業貿業大樓停車場

位於九龍城協調道3號，接近AIRSIDE的工業貿業大樓停車場，屬於政府停車場，車位數量需視乎當日情況。

時租收費：需參考運輸署轄下政府停車場的最新收費標準

EV充電：設有20個由「易充站 E-Charge」營運的中速 AC 充電位（Type 2 接口）。根據環境保護署資料，此政府停車場的充電服務由「香港電動能源有限公司」營運，收費為 $3.0／kWh 。

步行時間：位置鄰近AIRSIDE，步行至啟德主場館需約20-25分鐘



啟德體育園泊車｜啟德泊車【4】啟德1號停車場

啟德1號停車場位於九龍城沐寧街2號。

時租收費：$23／小時（首20分鐘免費）

日泊收費：$140（8am至8pm）

夜泊收費：$120（8pm至8am）

步行時間：啟德1號停車場步行至啟德主場館需時約15分鐘



啟德體育園泊車｜啟德泊車【5】啟晴邨停車場

啟晴邨停車場位於九龍城啟德沐虹街12號。

時租收費：$18／小時

步行時間：啟晴邨停車場步行至啟德主場館需時約21分鐘



啟德體育園泊車｜宋皇臺泊車【6】飛達工商業中心停車場

飛達工商業中心停車場位於馬頭角宋皇臺道68號，車輛高度限制為3.5米。

時租收費：$20／小時

步行時間：飛達工商業中心停車場步行至啟德主場館需時約8分鐘



啟德體育園泊車｜土瓜灣泊車【7】翔龍灣廣場停車場

土瓜灣翔龍灣廣場停車場位於土瓜灣新碼頭街38號。

時租收費：$26／小時（07am至11pm）；$29／小時（11pm至7am）

EV充電：於2樓停車場共提供5個電動車充電站，設有由「PIT」營運的充電站，提供 2個快速DC充電位（CCS Combo 2, CHAdeMO）及3個中速AC充電位 。快速價錢為HK$3.5／kWh；中速價錢為HK$2.9／kWh。

步行時間：土瓜灣翔龍灣廣場停車場步行至啟德主場館約12分鐘



啟德體育園泊車｜土瓜灣泊車【8】欣榮花園停車場

欣榮花園停車場位於土瓜灣炮仗街99號／馬頭角道33號。

時租收費：$27／小時

日泊收費：$125（平日）／$150（週末）

EV充電：設有2個由 Cornerstone Go營運的中速AC充電位（Type 2）。然而，有用戶回饋指其中一個經常損壞，另一個亦常被佔用，實際可用性低。充電需額外支付費用 (參考約$13／小時)

步行時間：欣榮花園步行至啟德主場館，需約15至20分鐘



啟德體育園泊車｜土瓜灣泊車【9】海悅廣場停車場

海悅廣場停車場位於九龍土瓜灣馬頭圍道209號。

時租收費：$21／小時

步行時間：海悅廣場步行至啟德主場館需時約18至20分鐘



啟德體育園泊車｜九龍灣泊車【10】宏天廣場停車場

宏天廣場停車場位於九龍灣宏光道39號 。

時租收費：$23／小時

EV充電：提供大量充電設施，包括6個250kW的V3超級充電站（CCS接口，開放予其他兼容車輛）及多達47個11kW的目的地充電器（Type 2接口）

步行時間：宏天廣場步行至啟德主場館估計需時20至25分鐘



啟德體育園泊車｜九龍灣泊車【11】綽德停車場

位於九龍灣宏光道的綽德停車場是一個露天停車場。

時租收費：$18／小時（最少泊2小時）

日泊收費：$120（8am至6pm）

夜泊收費：$100（6pm至8am）

步行時間：綽德停車場步行至啟德主場館估計需時19分鐘



啟德體育園泊車｜九龍城泊車【12】九龍城廣場停車場

九龍城廣場停車場位於賈炳達道128號。

時租收費：$23／小時（平日）；$25／小時（週末）

日泊收費：$95（8am至8pm，只限星期一至四）

夜泊收費：$70（8pm至8am，只限星期一至五）

EV充電：提供KINETA Charge（為BMW充電網絡，但通常亦開放予其他品牌）的中速AC（5個）和快充DC（2個）充電位

步行時間：從九龍城廣場步行至啟德主場館需時26至30分鐘



啟德體育園泊車｜新蒲崗泊車【13】Mikiki停車場

Mikiki停車場位於九龍新蒲崗太子道東638號 。

時租收費：$24／小時

EV充電：主要由2大供應商提供服務：The Point（新鴻基地產）設有4個60kW的特快 DC充電位（需以積分換領或付費，$40／15分鐘），以及Tesla設有4個V2超級充電站 （DC）。鄰近的譽·港灣亦有Cornerstone Go的AC充電點 。

步行時間：Mikiki步行至啟德主場館，需時約27至30分鐘



啟德體育園泊車｜新蒲崗泊車【14】越秀廣場停車場

越秀廣場停車場位於新蒲崗寧遠街9號。

時租收費：$20／小時

日泊收費：$115

步行時間：預計需時約25至30分鐘



上述也有提到，每逢舉辦大型活動，啟德體育園通常都不提供任何私家車泊車位！不過在非大型活動舉辦日泊車就有著數啦！只要在啟德零售館消費，就能免費泊車！

啟德體育園泊車｜【15】啟德體育園（主場館）停車場

沿承啟道西行，左轉進入；或東行的車輛可右轉入承豐道，利用迴旋處調頭，然後再左轉入承啟道西行，就是啟德主場館1樓的停車場，共有293個車位可泊！

啟德主場館停車場，共有293個車位可泊。（資料圖片／廖雁雄攝）

時租收費：$25／小時（星期一至四）；$27／小時（星期五至日）

日泊收費：$120（星期一至四）；$180（星期五至日）

夜泊收費：$80

泊車優惠：逢星期一至四，凡於啟德零售館消費滿$200，即可換領1小時免費泊車優惠；消費滿$300，即可換領2小時免費泊車優惠。至於逢星期五至日，消費滿$300，即可換領1小時免費泊車優惠；消費滿$500，即可換領2小時免費泊車優惠。

EV充電：電動車充電器每小時港幣16元，最多可充4小時，需提前付款，訪客需使用提供的解鎖碼拔除充電線

步行時間：預計需時約10分鐘



啟德體育園泊車｜【16】體藝館停車場

沿承啟道東行，左轉進入就是啟德零售館2的地庫B樓的停車場，共有154個可泊車位。

時租收費：$25／小時（星期一至四）；$28／小時（星期五至日）

日泊收費：$140（星期一至四，星期五至日不提供日泊）

夜泊收費：$72

泊車優惠：逢星期一至四，凡於啟德零售館消費滿$200，即可換領1小時免費泊車優惠；消費滿$300，即可換領2小時免費泊車優惠。至於逢星期五至日，消費滿$300，即可換領1小時免費泊車優惠；消費滿$500，即可換領2小時免費泊車優惠。

EV充電：電動車充電器每小時港幣16元，最多可充4小時，需提前付款，訪客需使用提供的解鎖碼拔除充電線

步行時間：預計需時約1至2分鐘



