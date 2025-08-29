Clockenflap懶人包｜Vaundy/陳蕾/林宥嘉　附演出名單＋購票連結

Clockenflap懶人包｜Clockenflap音樂節｜Clockenflap香港｜香港最具標誌性的音樂及藝術節將於12月5至7日重臨中環海濱！還會有日本超人氣創作歌手Vaundy加入演出陣容，更是Vaundy的首次海外現場演出，令一眾香港粉絲相當興奮！即睇詳情啦！



本年度Clockenflap 2025將於12月5至7日，一連3日登陸中環海濱。（資料圖片）

Clockenflap香港2025｜舉行日期、地點

本年度Clockenflap 2025將於12月5至7日，一連3日登陸中環海濱。早於5月已率先推出早鳥優惠門票及表演陣容。在昨天（8月28日），Clockenflap於社交媒體宣布最新演出名單。

Clockenflap香港2025｜票價、購票詳情

Clockenflap 2025音樂節的票價分為2類，1類為18歲以上成人；1類為18歲以下青少年。18歲以上成人，票價也分為有2款，一日門票為$1,280；三日門票為$1,990。而18歲以下青少年的一日門票為$880；三日門票為$1,590。Klook現已公開發售，歌迷記得要把握搶飛機會啦！

Clockenflap 2025音樂節的票價分為2類，1類為18歲以上成人；1類為18歲以下青少年。（Clockenflap官網圖片）

Clockenflap香港2025｜日本爆紅歌手Vaundy首次海外演出

值得一提的是，在最新陣容名單中包括日本創作歌手Vaundy！他的演出日為12月5日，預料成為當晚的Headliner！除了是他首次香港演出外，亦是Vaundy首次現場海外演出，令不少粉絲相當雀躍！

Vaundy憑「東京Flash」一曲在網路上迅速竄紅， 多首歌曲亦先後突破1億播放量。（IG@vaundy_engawa）

Vaundy憑「東京Flash」一曲在網路上迅速竄紅， 多首歌曲亦先後突破1億播放量，包括「怪獣の花唄」、「東京Flash」、「世界的秘密」、「踴り子」等歌曲，短短數年間已成為日本當代樂壇最受歡迎的歌手之一！

Clockenflap香港2025｜第2輪演出名單出爐！

除了有人氣唱作鬼才Vaundy，還有洛杉磯傳奇流行兄弟班 Sparks、日本指標性搖滾樂隊ELLEGARDEN、美國清新派創作歌手 Jeremy Zucker、法國電音新貴 L’Imperatrice、電音界techno大亨Dave Clarke、日本流麗city-pop二人組RIKON離婚伝説。

連同首輪公布的演出陣容：世界級說唱代表Rich Brian、格林美神人Jacob Collier、蘇格蘭搖滾樂隊Franz Ferdinand、台灣人氣歌手林宥嘉、Trip Hop傳奇Beth Gibbons、英國唱作人 PASSENGER、 久違回歸Godspeed You! Black Emperor、日本樂團 CHILLI BEANS.、泰國創作才子PHUM VIPHURIT、日本怪物新人AKASAKI、美國加州獨立樂團 TV GIRL、英國日裔女DJ RIRIA、香港post-punk傳奇楊將軍之苦茶以及香港女歌手陳蕾等。

Clockenflap 音樂及藝術節2025

日期：12月5日-12月7日

地點：中環海濱



