黃埔TIDES直擊｜3萬呎新演唱場地　設酒吧＋專業級音響等5大亮點

黃埔有咩行｜黃埔天地｜香港即將迎來一個全新的演唱會場地！位於黃埔、佔地超過3萬平方呎的TIDES即將開幕，這個能容納1,500人的表演場地，將為本地音樂文化注入新活力。究竟這個新場地有什麼特別之處？《香港01》好食玩飛記者帶你直擊TIDES的5大亮點，讓你搶先掌握這個音樂界新地標的攻略！



黃埔TIDES｜5大亮點！10.31-11.1香港Band團率先開騷

黃埔TIDES｜亮點【1】10月下旬開Show

黃埔TIDES第一個騷就在10月下旬啦！香港獨立樂隊The Hertz將於10月31日至11月1日在黃埔TIDES，舉行萬聖節音樂派對。The Hertz是一隊於2018年成立的香港獨立樂隊，他們以廣東話創作歌曲，並融合了多種音樂風格，包括Funk、Rock和Indie-Pop等，喜歡這類音樂的你就千萬不要錯過啦！

香港獨立樂隊The Hertz將於10月31日至11月1日在黃埔TIDES，舉行萬聖節音樂派對。（IG@thehertzofficial）

黃埔TIDES｜亮點【2】設有2層

黃埔TIDES設有2層，地下層和上層都是以企位為主，最合適大家一邊聽歌一邊擺動身體！主辦法預計每年將舉行250場表演，密切期待啦！

黃埔TIDES｜亮點【3】禁煙場地

雖然場內環境有別於一般演唱會的場館，但場地是屬於禁煙場地，入場人士可以放心！

黃埔TIDES｜亮點【4】海洋風裝修

為配合黃埔TIDES的外貌——船隻建築，內部環境也是以海浪、海洋、航海風為設計理念，配有深綠色牆身、波浪牆，非常切合「船」的主題。

黃埔TIDES｜亮點【5】設有貴賓室、酒吧

根據主辦方所述，黃埔TIDES跟其他表演場地不一樣的是，黃埔TIDES設有對外開放以及對內開放的酒吧位置。對內開放的酒吧「Captain’s Bar」是位於貴賓室Voyager，專為藝人、客户、貴賓而設。至於對外開放的酒吧「Sunset Bar」位於下層，提供小食、零食、酒精飲品以及其他飲品，價錢為$25起。

黃埔TIDES｜可容納1500人睇Show！

和記地產代理有限公司宣布，由國際知名娛樂公司Live Nation營運、設於黃埔號1樓及U1樓、佔地接近3萬呎的全新表演場地TIDES，於10月下旬正式開幕啦！場地將舉辦本地及國際級現場表演節目，如演唱會以及娛樂活動，最多可容納1,500名觀眾！

黃埔TIDES｜感受巡演級設備

TIDES是Live Nation首個於亞洲開設的現場音樂表演場館，亦是香港目前唯一擁有全方位舞台製作能力，並配備巡演級先進硬件設施的中型表演場館。當中設有2大重點，包括設有專業級音響及舞台燈光系統，能滿足多樣化的需求，為觀眾帶來獨特的娛樂體驗。

黃埔TIDES｜專業舞台燈光系統

亞洲製作總監兼舞台燈光負責人Jaime Welton指，他期望黃埔TIDES能做到體育場等級的表演。因此，運用了跟體育場一樣的帕燈，是一種用於舞台照明的定向照明設備，它將光源、透鏡和拋物面反射器組合成一個密封的燈具。

而且場內的12塊面板，都是舞台燈光負責人在體育場表演時使用的A級材料。它是一個即插即用的聲音的控制台，非常方便。

黃埔TIDES｜專業級音響系統

TIDES是Live Nation首個於亞洲開設的現場音樂表演場館，配備巡演級先進硬件設施。（古嘉瑋 攝）

既是亞太區聲學總管、也是場地的音響設備負責人Daniele Albanese所指，黃埔其實約有3萬人居住，避免影響居民同時要讓入場者能完全投入音樂，確實是個挑戰！因此，他們興建了多間房間阻隔聲音，而且運用了混凝土砌牆，所以聲音必須穿過一堵牆進入房間，令聲音難以傳播。

Daniele Albanese又指，為了可以讓舞台上的人能夠聽到觀眾的聲音，所以設計了由蜂窩鋁製成天花板，很輕又很硬，是飛機上使用到的材料。特殊的面板結合起來，成為聲音吸收器。

（全文完）