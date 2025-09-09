再就業津貼｜40歲以上最多獲2萬！全職、兼職都可｜附申請資格

中高齡就業津貼2025｜再就業津貼申請表格｜無論是因中年轉職、重返職場，或是想單純希望增加收入的朋友要注意！香港政府推出的「再就業津貼」計劃，為年屆40歲或以上的市民提供實質支援。只要符合特定條件，不論是選擇全職或兼職工作，都有機會獲得最高達$20,000津貼。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了這項計劃的申請資格、流程與方法，即看下文啦！



中高齡就業津貼2025｜40歲以上最高獲2萬！

勞工處於2024年7月15日起推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，對象為連續3個月或以上，沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上人士。

勞工處於2024年7月15日起推出為期3年的「再就業津貼試行計劃」，對象為連續3個月或以上，沒有從事任何獲酬工作的40歲或以上人士。

每名連續完成6個月全職工作的合資格人士，可獲最高$10,000再就業津貼，而連續完成12個月全職工作，則可再獲最高$10,000津貼，換句話說！津貼的上限為$20,000；至於兼職工作，津貼金額為全職工作的一半。

中高齡就業津貼2025｜申請資格

參加計劃的人士必須符合以下所有條件：

1.年滿40歲或以上

2.參加計劃前在香港連續3個月或以上沒有從事任何獲酬工作（包括受薪工作、自僱工作或經營業務）

3.可在香港合法受僱（不包括來港就業、就讀、開辦或參與任何業務或以訪客身份在港逗留的人士）

4.與僱主沒有親屬關係

5.非受僱公司的東主、合夥人或董事



中高齡就業津貼2025｜申請流程＋方法

1.合資格人士登記參加計劃（可在計劃網頁登記或遞交紙本登記表格）

2.經不同途徑尋找工作，包括勞工處「互動就業服務」網站、勞工處舉辦的招聘會等

3.成功就業

4.入職（包括轉換新工作）後1個月內向勞工處申報成功就業

5.連續完成6個月工作後，2個月內向勞工處遞交第一期津貼的《再就業津貼申請表格》*

6.連續完成12個月工作後，2個月內向勞工處遞交第二期津貼的《再就業津貼申請表格》*

*確認資料完整及準確後，勞工處會發放再就業津貼給合資格參加者。

中高齡就業津貼2025｜查詢方法

如對計劃有任何疑問，市民可透過以下途徑查詢 ：

計劃熱線：2116 0131 或 2397 7277

勞工處查詢電話：2951 4634



