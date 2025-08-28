香港按摩推介9大優惠｜旺角/尖沙咀/銅鑼灣/中環　SPA人均$349起

香港按摩店SPA推薦優惠｜現時不少按摩店都有買一送一優惠，啱晒結伴同行。「好食玩飛」頻道已為大家精選9間香港按摩中心，其中香港W酒店 Bliss®Spa的雙人水療更有獨家半價優惠，不但可一邊欣賞海景，一邊享受SPA，還可品嘗精緻的下午茶及雞尾酒。以下推介的SPA，最平低至人均$349，詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

香港按摩/SPA推介【1】香港W酒店 Bliss®Spa｜升級海景房＋香檳套餐／獨家半價

香港W酒店水療中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，放鬆身心！除了「浪漫雙人水療約會」療程外，酒店亦全新推出「75分鐘雙人訂製夏日舒緩身體護理 」，除了可選45分鐘Natura Bissé鑽石身體按摩或緊緻維他命C身體護理外，還可升級BIP水療套房，欣賞海景的同時，享受30分鐘泡泡浴，療程當天更可享用豪華香檳套餐，有按摩有海景，還可歎香檳！

酒店另有「雙人水療＋『微醺柑橘』下午茶配特色雞尾酒」，可選30分鐘舒壓按摩或純氧修護護膚療程，完成療程後還可享受酒店的下午茶及雞尾酒，與朋友共渡一個微醺的時光！此外，套餐還贈送$1,000水療護理現金券，以及可額外加$300使用全港最高室外海景無邊際泳池和海景健身中心，兼免費使用豪華熱療及水療設施。多項療程現有獨家優惠低至半價！👉🏻預約即享💕升級禮遇

香港W酒店 Bliss® Spa

75分鐘雙人訂製夏日舒緩身體護理

優惠價（2位）：$2,980（原價$5,850）｜人均$1,490

30分鐘雙人水療＋「微醺柑橘」下午茶配特色雞尾酒

優惠價：$2,998（原價$4,280）｜人均$1,499

90分鐘浪漫雙人水療約會（兩位用）

優惠價（2位）：$4,500（原價$7,260）｜人均$2,250

👉🏻立即預約😍共享浪漫時光

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩/SPA推介【2】香港海洋公園萬豪酒店｜$852歎五星級SPA+打卡able下午茶

香港海洋公園萬豪酒店推出「90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩」二人同行優惠，有足足90分鐘泰式香薰推油按摩體驗或排毒按摩，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟（總值$300）。值得一提，套餐還可享受養生花茶和水療小食！

另一款「60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶SET」套餐，不但可深度放鬆身體，仲同樣贈送滋潤手部的護理蜜蠟，兼有靚靚打卡下午茶，按完摩再去High tea一流！現有獨家優惠，人均低至$852.5就可歎足1.5小時！👉🏻獨家$852.5歎足1.5小時

香港海洋公園萬豪酒店

90分鐘泰式香薰推油按摩／排毒按摩

優惠價（2位）：$1,705（原價$3,410）｜人均$852.5

60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶套餐

優惠價：$850（原價$1,360）

＊以上均配送養生花茶和小食

立即預約👉🏻It's time to reset!

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩/SPA推介【3】香港帝苑酒店｜低至43折、福布斯得獎

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出全新按摩優惠！套餐「二人休閒時光」以迷迭香和佛手柑的芳香特性，放鬆繃緊的神經，再配合理療師專業的手法，按足60分鐘，幫助促進血液循環、舒緩肌肉疼痛！另外還有30分鐘的薰衣草舒壓香薰浴，約埋好知己一同享受最適合不過！

另一套餐「寵我之旅」，包60分鐘廣藿香薰衣草按摩，還可免費額外升級體驗30分鐘速效面部護理，由身體至面部都能全面呵護。值得一提，兩大套餐還可免費享用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！現有優惠低至43折！立即預約👉🏻踏上你的療癒之旅！

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

Sky Club 二人休閒時光

優惠價（2位）：$1,780（原價$4,198）｜人均$890

寵我之旅

優惠價：$1,480（原價$2,737）

👉🏻43折體驗極致放鬆

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩/SPA推介【4】香港富麗敦海洋公園酒店｜海景SPA＋獨家低至42折

香港富麗敦海洋公園酒店的富麗敦水療中心設有豪華護理室，可俯瞰南中國海景景致，歎住海景做SPA，神經自然慢慢放鬆！中心現推出90分鐘「身體去角質及精油按摩」，包含30分鐘喜馬拉雅鹽身體磨沙、60分鐘淋巴排毒按摩及15分鐘玫瑰補濕面膜，按完摩仲有Subtle Energies 玫瑰補濕噴霧及Subtle Energies潤唇膏贈送！

此外，療程當日還可免費使用溫熱水療設施、 健身中心、享用甜點，以及免費泊車服務，還有酒店餐廳折扣優惠85折起！享受完按摩就可到酒店餐廳用膳，非常方便！現有低至46折！👉🏻立刻體驗

香港富麗敦海洋公園酒店

珍珠亮膚身體療程120分鐘 + 溫熱水療設施 + 健身中心

優惠價（2位）：$3,460起（原價$7,416起）｜人均$1,730

👉🏻預約你的奢華時刻

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號



香港按摩/SPA推介【5】香港康得思酒店「川」水療中心｜獨家71折、包午餐

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一，保證有舒適體驗！

水療中心現有「1小時『川』智能養生保健療程」套餐優惠，可選身體或面部護理，更包含餐廳Alibi三道菜午市套餐，還有$300療程禮券及水療中心一日通行證，可任用頂樓游泳池、健身中心、桑拿浴室，駕車人士更可享3小時免費停車，滿足各種需要！此外，水療中心還有養生頭療、深層抗累護理、淋巴按摩優惠，現有獨家低至71折！

👉🏻按摩＋午餐低至71折

香港康得思酒店

「川」智能養生保健療程（60分鐘）包Alibi三道菜午市套餐

優惠價： $976（原價$1,366）

養生頭療（75分鐘）

優惠價：$1,062（原價$1,298）

養生頭療（90分鐘）

優惠價：$1,200（原價$1,650）

淋巴按摩（90分鐘）

優惠價：$1,240（原價$1,705）

＊以上均可全日任用頂樓游泳池、健身中心

👉🏻按摩＋午餐低至71折

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩/SPA推介【6】Melo Spa｜按摩套餐加送部按摩／香薰水療＋海景SPA

沙田凱悅酒店Melo Spa 水療中心推出「60分鐘港式深層肌肉按摩」，加送15分鐘頭部按摩優惠！其中水療護理房分別面向吐露港或附設私人露台，可一邊望海景一邊享受按摩，Chill爆！

水療中心另有「90分鐘舒壓香薰按摩」，不但加送30分鐘滋養香薰水療，兩個套餐均還可享有健身中心全日通行證、免費泊車、養生茶，以及贈送$200水療中心禮券！中心現有低至56折優惠！👉🏻立即充電🎉😍

沙田凱悅酒店Melo Spa

港式深層肌肉按摩＋送頭部按摩（共75分鐘）

優惠價：$980（原價$1,750）

舒壓香薰按摩＋滋養香薰水療（共120分鐘）

優惠價：$1,480（原價$2,475）

👉🏻開啟你的療癒之旅

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩/SPA推介【7】Mira Hotel Spa｜連續三年獲香港最佳日間水療殊榮＋米芝蓮餐廳歎下午茶

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮！Mira Hotel Spa全新推出90分鐘「港式茶敘 水療悠享」套餐，可從經典「The Mira 按摩療程」及「活肌舒緩按摩療程」之中二選一，療程均針對緊張部位進行按摩，促進血液循環及放鬆情緒！

此外，於療程當日可無限次使用健身中心、無邊際泳池及溫熱水療設施，以及品嘗米芝蓮推介餐廳國金軒的全新香港飲食文化主題下午茶，試盡多款點心與法式糕點。

👉🏻立即緩解疲勞🔥

Mira Hotel Spa

港式茶敘 水療悠享（90分鐘）

優惠價：$1,500（不包含加一服務費）

立即預約🔥

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩/SPA推介【8】Queen's Beauty & Spa｜獨家買一送一＋私人投影服務＋低至人均$444

Queen's Beauty & Spa按摩套餐推出120分鐘「梨子花蜜療癒SPA」組合套餐，首先是30分鐘的「梨子花蜜水療按摩浸浴」，融合梨子萃取精華與天然花蜜滋養成分按摩液，溫柔滲透每一吋肌膚，再配合溫熱水療，促進血液循環，緩解肌肉緊繃，同時舒緩壓力，安定心神；接著是45分鐘的「自選香薰熱油按摩」，可從多款純正香薰精油中自由選擇，定制專屬的療癒配方，幫助疏通經絡，促進淋巴排毒，改善水腫，適合經常熬夜的女生們！

組合套餐還有45分鐘「深度睡眠放鬆頭部療法」及75分鐘「黑茶舒壓面部護理」可二選一，兩者同樣可舒緩緊張的神經，提升睡眠品質，從外到內呵護身心！值得一提，中心在水療時還有私人投影服務，讓你可一邊浸浴一邊煲劇，Chill爆！組合療程現有獨家買一送一優惠，最啱約埋好朋友一共前往！

👉🏻$444按足120分鐘

Queen's Beauty & Spa

梨子花蜜療癒SPA（120分鐘）

30分鐘梨子花蜜水療按摩浸浴＋45分鐘自選香薰熱油按摩＋45分鐘深度睡眠放鬆頭部療法／75分鐘黑茶舒壓面部護理

優惠價（2位）：$888（原價$1,776）｜人均$444

＊水療浸浴時新增私人投影服務

👉🏻體驗極致放鬆

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



香港按摩/SPA推介【9】TONY BLACK｜低至$349／素顏自帶水光感／紅茶淨化肌膚

韓式美容一向受歡迎！TONY BLACK推出共120分鐘的「韓式黑茶凝活護理組合」，包含約75分鐘「The Black Tea 皇室經典抗皺排毒護理」，以純度100%的高級紅茶淨化肌膚、幫助排毒；45分鐘「韓式自選香薰按摩」，根據個人喜好自選香薰油按摩；以及15分鐘「韓國逆齡溫感養生光療」，配合最新韓國逆齡養生儀修復受損細胞，延緩衰老，及改善體寒。

中心另有90分鐘的「蝸牛PDRN水光煥活亮澤護理」，以全新膠原自生美容儀器，配合高純度提煉的法國蝸牛黏液，及高純度脂質體三文魚PDRN，幫助提升肌膚再生力及緊緻度，連素顏都能自帶水光感！按完摩還會贈送韓國花茶及特色點心！現有低至1折優惠！最平$349就按得！

👉🏻低至1折優惠

TONY BLACK

韓式黑茶凝活護理組合

優惠價（2位）：$698（原價$3,941）｜人均$349

蝸牛PDRN水光煥活亮澤護理

優惠價：$588（原價$4,700）

👉🏻即告別疲勞

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室 | 銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略