自助餐優惠9月｜10大推介！任食生蠔+龍蝦　劈價買1送1人均$101起

自助餐優惠｜9月有不少自助餐優惠，與親朋好友享受豐盛的自助餐定是不錯的選擇！《香港01》「好食玩飛」整合9大酒店自助餐優惠，最抵人均$101起就可以歎盡生蠔、龍蝦、蟹腳等美食！即看內文！



自助餐優惠【1】六國酒店——片皮鵝、龍蝦、花膠／快閃47折+送佛跳牆！

六國酒店Le Menu的「華麗盛宴･自助晚餐」主打昂貴食材入饌美食，例如鮑汁燴花膠、芝士蘑菇焗蟹蓋、片皮鵝等熱食；波士頓龍蝦、雪花蟹腳等冰鎮海鮮；燒肉眼扒、酥炸生蠔、龍蝦海鮮茶碗蒸等熱葷；還有慕絲蛋糕、椰汁西米糕、即叫即製窩夫等甜品。由9月1日起至21日，預訂享有快閃低至47折之餘，再送佛跳牆及免費升級任飲紅白酒與氣泡酒！

六國酒店｜華麗盛宴･自助晚餐

成人：$499｜原價$954.8

長者：$399｜原價$844.8

小童：$309｜原價$635.8

👉🏻9月1日準時11AM開賣

地址：告士打道72號六國酒店1樓

電話：2866 3808



自助餐優惠【2】朗廷酒店——蟹控必食！甲羅燒、帝皇蟹茶碗蒸／買1送1人均$245起

朗廷酒店全新「蟹迷出動」自助餐，推介美食包括甲羅燒、帝皇蟹肉茶碗蒸、新鮮炒蟹，蟹控必試！餐廳還有一系列海鮮冷盤，如長腳蟹、即開生蠔、黃鰭金槍魚、北海道帶子刺身；熟食亦有火炙松露醬燒波士頓龍蝦、烤阿根廷沙朗牛排、慢燒紐西蘭香草羊腿等，還有夏日必吃的芒果和榴槤甜品！現在預訂即享買1送1，人均$245起！

👉🏻9月8日準時11AM開賣

朗廷酒店｜自助午餐（星期一至五）

優惠價（2位）：HK$489.6｜人均$244.8｜原價$897.6

朗廷酒店｜自助午餐（星期六、日及公眾假期）

優惠價（2位）：HK$645.6｜人均$322.8｜原價$1,183.6

朗廷酒店｜自助晚餐（星期一至四）

優惠價（2位）：HK$921.6｜人均$460.8｜原價$1,689.6

朗廷酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價（2位）：HK$993.6｜人均$496.8｜原價$1,821.6

👉🏻9月8日準時11AM開賣

地址：尖沙咀北京道8號

電話：2132 7898



自助餐優惠【3】香港九龍東皇冠假日酒店——榴槤控自助餐！生蠔、蟹腳任食／買1送1人均$161起

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚推出「海鮮薈萃自助晚餐」及「環球美食盛宴自助午餐」，有新鮮生蠔、紐西蘭青口、松葉蟹腳任食，還有忌廉芝士菠菜焗虎蝦球、龍蝦汁燴大蜆、香煎法國鴨肝等熱盤；多達8款Haagen-Dazs和超人氣開心果巴斯克芝士蛋糕！

酒店亦推出「東南亞 ‧榴槤忘返下午茶自助餐」，有即製榴槤雪糕、榴槤酥條、榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤忌廉泡芙等一系列榴槤甜品，以及泰式班蘭雞、冬蔭功大蝦意粉、肉骨茶、 象拔蚌刺身等東南亞風味美食！現在預訂即享買1送1，人均$161起！

香港九龍東皇冠假日酒店—尚廚｜環球美食盛宴自助午餐（星期一至五）

優惠價（2位）：$417.6｜人均$209｜原價$765.6

香港九龍東皇冠假日酒店｜環球美食盛宴自助午餐（星期六至日及公眾假期）

優惠價（2位）：$465.6｜人均$233｜原價$853.6

香港九龍東皇冠假日酒店｜海鮮薈萃自助晚餐（星期一至四）

優惠價（2位）：$717.6｜人均$359｜原價$1315.6

香港九龍東皇冠假日酒店｜海鮮薈萃自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價（2位）：$765.6｜人均$383｜原價$1403.6

香港九龍東皇冠假日酒店｜東南亞 ‧榴槤忘返下午茶自助餐（星期六至日及公眾假期）

優惠價（2位）：$321.6｜人均$161｜原價$589.6

👉🏻9月17日準時11AM開賣

自助餐優惠【4】香港九龍東皇冠假日酒店——磯煮鮑魚、廣島蠔、白朱古力甜品／9折

香港九龍東皇冠假日酒店星幕是位於酒店頂層的扒房及酒吧，餐廳最近推出全新「和風白朱古力蜜語下午茶」，除了有酥炸廣島蠔、日式磯煮鮑魚、北海道刺身帶子等鹹食外，還有日本蜜柑白朱古力蛋卷、北海道白朱古力芝士蛋糕、日本哈密瓜白朱古力千層酥等甜品，另可加配咖啡或茶。買一送一人均只需$168！

香港九龍東皇冠假日酒店—星幕｜和風白朱古力蜜語下午茶

9折優惠：$336/2位｜原價$369.6

👉🏻人均$168 來場甜蜜時光

自助餐優惠【5】香港嘉里酒店——紅酒燒羊髀、龍蝦、煙燻牛腩／8折起

香港嘉里酒店近日推出全新「國際美饌自助餐」自助餐優惠，包括紅酒燒羊髀、參巴醬烤魚及白酒煮青口等，還有炙燒壽司、刺身及卷物；冰鎮海鮮及冷盤，即切西冷牛扒、印度咖哩等，於星期五至日，更可無限量享用龍蝦及煙燻牛腩等美食！現在預訂可以享有8折優惠，由9月29日起至10月5日，更有快閃買1送1優惠！

香港嘉里酒店｜自助午餐（星期一至五）

優惠價：$403｜原價$493

香港嘉里酒店｜自助早午餐（星期六至日及公眾假期）

優惠價：$565｜原價$691

香港嘉里酒店｜自助晚餐（星期一至四）

優惠價：$664｜原價$812

香港嘉里酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價：$754｜原價$922

👉🏻8折起人均$403🍣

自助餐優惠【6】沙田帝逸酒店——全新蟹主題！必食焗蟹蓋、即開生蠔／人均$237起

沙田帝逸酒店Alva House推出全新蟹主題自助餐，精選來自世界各地的時令海鮮，並推出多款不同地區的鮮蟹菜式，包括京滬蟹粉花雕蒸蛋、四川剁椒蒸魚、泰式冬蔭公蟹肉意大利飯、焗蟹蓋、冰鎮蟹盛、香印提子及白桃主題甜品！此外，還有凍龍蝦、青口及即開生蠔等冰鎮海鮮，以及鐵板燒及爐端燒等熱食！現在預訂低至82折，人均$237起！

沙田帝逸酒店｜自助午餐（星期一至五）

成人：$393.8｜原價$470.8

兒童：$237.4｜原價$283.8

沙田帝逸酒店｜自助早午餐（星期六至日及公眾假期）

成人：$550.2｜原價$657.8

兒童：$329.4｜原價$393.8

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期一至四）

成人：$706.6｜原價$844.8

兒童：$421.4｜原價$503.8

沙田帝逸酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

成人：$771｜原價$921.8

兒童：$449｜原價$536.8

👉🏻82折人均$237起🦀

自助餐優惠【7】悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買1送1人均$101起

悦品酒店推出「閒日精選半自助午餐」及全新「品味獅城自助午餐」，「閒日精選半自助午餐」提供烤加拿大肉眼牛扒、慢烤加拿大豬柳、咖哩羊鞍、烤安格斯牛肉漢堡等主菜選擇，甜品、冷盤、飲品等則無限供應。由9月13日起，預訂自助午餐更可享買1送1優惠，人均只需$101起！

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

悦品酒店——加拿大肉眼牛扒、羊鞍／買1送1人均$101起（官方圖片）

悦品酒店｜閒日精選半自助午餐（星期一至五）

優惠價（2位）：$201.6｜人均$101.3｜原價: $369.6

悦品酒店｜品味獅城自助午餐（星期六、日及公眾假期）

優惠價（2位）：$417.6｜人均$208.8｜原價$765.6

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠【8】悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買1送1人均$155起

悦品酒店亦有「海王盛宴自助晚餐」，推介菜式包括荷葉蒜蓉陳皮蒸龍躉頭腩、辣酒煮翡翠螺、忌廉牛油白酒煮波士頓龍蝦等美食，還有一系列冰鎮海鮮、刺身、Häagen Dazs及 Mövenpick雪糕任食，保證吃回本！

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

悦品酒店——蒸龍躉、波士頓龍蝦、翡翠螺／買1送1人均$155起（官方圖片）

此外，「龍蝦松露 • 半自助晚餐」則可以選擇原隻新鮮波士頓龍蝦米多、烤美國安格斯牛肉眼扒、烤草飼羊架、黑松露海鮮意大利飯等其中之一作為主菜，另有自助甜品、冰鎮海鮮、什錦凍肉等美食。由9月13日起，預訂即享買1送1優惠，人均$155起！

悦品酒店｜龍蝦松露•半自助晚餐（星期一至四）

優惠價（2位）：$309.6｜人均$154.8｜原價: $567.6

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐（星期五）

優惠價（2位）：$645.6｜人均$322.8｜原價$1183.6

悦品酒店｜海王盛宴自助晚餐（星期六、日及公眾假期）

優惠價（2位）：$705.6｜人均$352.8｜原價$1293.6

👉🏻即選屯門💕 | 👉🏻即選荃灣💕

地址：葵涌青山公路葵涌段443號（荃灣店）｜屯門建豐街4號（屯門店）

電話：3891 1888（荃灣店）｜3899 9288（屯門店）



自助餐優惠【9】西環萬怡酒店——即開生蠔、黃金螺、刺身／買1送1人均$341起

西環萬怡酒店MOMO Cafe推出全新主題自助餐 「絲路之旅 · 東西薈萃」。除了可任食鱈場蟹腳、愛爾蘭黃金螺、即開生蠔和刺身外，還有麻辣芝士波、亞洲水牛城雞翼、紅酒腐乳燴牛肉、冬蔭功意式燉飯等中西合璧的創新美食。晚餐時段更可無限暢飲冰凍生啤，還有多達12款Mövenpick雪糕任食！現在預訂即可享買一送一優惠，人均$341起！

👉🏻限時預訂🥘

西環萬怡酒店｜自助晚餐（星期一至四）

優惠價（2位）：$681.6｜人均$340.8｜原價$1,136

西環萬怡酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價（2位）：$717.7｜人均$359｜原價$1,196

👉🏻限時預訂🥘

地址：西營盤干諾道西167號香港萬怡酒店（西環）MoMo Café

電話：3717 8888



自助餐優惠【10】香港富麗敦海洋公園酒店——加拿大龍蝦、鱈蟹腳／人均$310起包加一

香港富麗敦海洋公園酒店星耀廳今期自助餐主題為「夏日限定 • 新加坡美食巡禮」，除了有可持續發展加拿大龍蝦、鱈蟹腳、大蝦等冰鎮海鮮外，還有全新自選醬香水產，海鮮控必試！值得一提，酒店還設有多個即席烹調美食區，可嘗到即製美食，從新鮮烤焗的Pizza，再到安格斯西冷、帶骨肉眼扒都可逐一品嘗！

👉🏻人均$310起包加一🍕

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助早餐

優惠價：$310｜原價$426.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜半自助早餐

優惠價：$338｜原價$437.8

香港富麗敦海洋公園酒店自助午餐

優惠價：$538｜原價$657.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐（星期一至四）

優惠價：$678｜原價$877.8

香港富麗敦海洋公園酒店｜自助晚餐（星期五至日及公眾假期）

優惠價：$799｜原價$976.8

👉🏻人均$310起包加一🍕

地址：黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店1樓

電話：2166 7466



