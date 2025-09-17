國慶十一優惠懶人包｜港鐵送7.6萬張車票+睇戲半價　商場餐廳清單

國慶優惠2025｜10月1日便是國慶，為慶祝中華人民共和國成立76周年，政府將聯同餐廳、戲院、商場、公共交通營辦商、街市等推出多項優惠，《香港01》「好食玩飛」頻道為大家整合26個國慶優惠，除了有戲院睇戲半價外，還有海洋公園一連五日85折，以及港鐵送出7.6萬張免費單程車票，想知更多詳情，就要留意下文！



國慶26大優惠 戲院半價／港鐵派7,6000張免費車票

特首李家超今日（16日）在出席行政會議前會見傳媒，透露關於十一國慶優惠，涵蓋交通、飲食、零售等多個範疇，除了政府資助全港戲院推出半價優惠外，今年港鐵更派出7.6萬張免費單程車票。本文將持續更新更多有關國慶優惠消息。

國慶優惠交通

國慶優惠交通【1】全線電車免費

國慶當天，市民可免費乘坐任何一條路線的電車。

國慶優惠交通【2】天星小輪

往來中環至尖沙咀的天星小輪於國慶當天免費。

國慶優惠交通【3】富裕小輪

富裕小輪將派出2,000張免費乘船券，予市民乘搭「中環-紅磡」（1,000張）、「北角-觀塘-啟德」航線（1,000張）。此外，10月1日生日的乘客可免費乘搭「屯門-東涌-沙螺灣-大澳」、「中環-紅磡」及「北角-觀塘-啟德」航線。

富裕小輪將派出2,000張免費乘船券。（富裕小輪）

國慶優惠交通【4】新渡輪

新渡輪北角至紅磡、北角至九龍城航線，國慶當天免費。

國慶優惠交通【5】巴士

小童使用八達通拍卡，可免費乘搭九巴、龍運巴士、城巴（A、B及H線除外）、新大嶼山巴士（路線1S、2S、11S、13S、21S及23S除外）。

國慶優惠交通【6】港鐵

港鐵會以抽獎形式送出7.6萬張電子單程車票，包括本地車程（共60,000份）、羅湖或落馬洲過程車程（10,000份）及機場快線（6,000份），可在指定限期乘搭。

抽獎方法：10月1日上午9時至下午6時經「MTR Mobile」手機應用程式參加抽獎，中獎者須於指定期限內換領獎品。



港鐵將送出7.6萬張電子單程車票。（MTR）

國慶優惠娛樂

國慶優惠娛樂【7】戲院半價

國慶當天，政府將會資助各大戲院推出半價優惠，預料吸引19萬人次進場。

國慶優惠娛樂【8】康文署

康文署豁下的康樂措施、科學館和太空館等常設展館、藝術館及專題展覽將於國慶當天免費開放。此外，市民可免費使用康文署轄下的收費康樂設施，例如羽毛球場、網球場、籃球場等。

國慶優惠娛樂【9】濕地公園

濕地公園將於國慶當天免費開放。

濕地公園將於國慶當天免費開放。（濕地公園）

國慶優惠娛樂【10】馬場

香港賽馬會將於10月1日舉辦「國慶賽馬日」，屆時會有別具節慶色彩的節目，包括音樂表演、國技展示、美食等，而沙田及跑馬地馬場亦會免費開放。此外，市民更可以76折優惠享用指定餐飲食品及選購指定禮品。

國慶優惠娛樂【11】昂坪360

國慶當日，昂坪360小童（3-11歲）標準車廂來回門票76折。

國慶優惠娛樂【12】海洋公園

海洋公園在10月1日至5日，門票將一連五日有85折優惠。 成人票價$457（原價$538）；小童$229（原價$269）。此外，在香港海洋公園小食亭惠顧熊貓主題食品或飲品，或於禮品店購買熊貓產品單一消費淨價滿$300，可享85折優惠。

國慶優惠娛樂【13】山頂纜車

持有山頂纜車門票的訪客，每人可在山頂纜車中環總站換領第六代山頂纜車特別版磁石一個，名額1,000個，先到先得。

山頂纜車將於國慶當天派發紀念品及推出相關優惠。（山頂纜車有限公司）

國慶優惠娛樂【14】香港杜莎夫人蠟像館

市民於山頂纜車中環總站的香港杜莎夫人蠟像館專櫃購買入場門票或套票，可獲贈紀念品一份，數量有限，送完即止。

國慶優惠娛樂【15】大館

大館於國慶當天推出3項優惠，包括「光影邊緣 — 香港電影的臥底世界」展覽10月1日門票的持有人可免費獲贈限量周邊商品一份；參加大館導賞團可免費獲得大館獨家筆記本一本；以及大館FAN可享Stecco Natura Gelaterie意式雪糕及雪條買一送一優惠。

國慶優惠娛樂【16】科學館

香港科學園內不同食肆將有指定菜式或餐飲優惠，顧客可於「HKSTP」手機應用程式領取電子餐飲優惠券。

國慶優惠娛樂【17】活化歷史建築伙伴計劃

發展局文物保育專員辦事處舉辦的「活化歷史建築伙伴計劃」，計劃內的14個項目將於國慶當日提供不同優惠，包括免費導賞團，以及推出餐飲、消費及住宿優惠等。詳情可瀏覽以下網頁。

活化歷史建築伙伴計劃詳情

國慶優惠商店

國慶優惠商場【18】CU APP會員

CU APP會員，在國慶當天，於APITA、UNY、千色Citistore及C生活單一消費滿$300，可獲贈兩倍積分。

國慶優惠商場【19】數碼港商場

9月28日至10月6日，顧客於數碼港商場以指定電子貨幣，包括信用卡、易辦事、八達通、銀聯、Apple Pay、Android Pay、支付寶香港、Tap & Go、WeChat Pay HK及任何其他商戶接受的電子付款方式，消費滿$500或以上，可換取$50的餐飲禮券及沉浸式藝術展覽通行證各一張。優惠先到先得，換完即止。

國慶優惠商場【20】D2 Place

9月22日至10月7日，顧客於商場內使用信用卡、易辦事、八達通、銀聯卡、Apple Pay、Android Pay、Samsung Pay、微信支付或支付寶，於任何商戶消費滿$350（最多可接受兩間不同商戶的收據），可獲贈插畫師GILIGULU獨家設計燈籠一個、CGV電影禮券一張、餐飲套餐一份，以及NTI快速汽車護理券一張。優惠先到先得，送完即止。

9月22日至10月7日，顧客於D2 Place使用指定付款方式及消費滿指定金額，可獲贈禮品。（香港旅遊發展局）

國慶優惠商場【21】香港地產建設商會會員旗下商場

長江實業、置富產業、和記地產及華懋集團等香港地產建設商會會員旗下商場，將推出多項折扣以及禮品優惠。詳情可瀏覽以下網頁。

香港地產建設商會會員旗下商場優惠名單

國慶優惠商場【22】港鐵商場

9月29日至10月31日，「MTR Mobile」手機應用程式將送出30,000份港鐵商場電子優惠券。此外，指定港鐵商場將在10月舉辧「消費雙重賞」，送出12,000份港鐵商場電子優惠券。

國慶優惠商場【23】崇光百貨

9月26日至10月23日，崇光百貨將推出3項主要優惠，包括「銀聯．崇光百貨消費優惠」、「中銀崇光Visa卡購物簽賬多重賞」以及「SOGO Rewards會員日」，當中除了有高達$1,800扣減優惠外，還有限定貨品買一送一。

崇光百貨在9月26日至10月23日期間，將推出3項主要優惠。（官方圖片）

國慶優惠商場【24】街市

9月底至10月中，食環署天幕街市、香港仔街市、荔灣街市和食環署東日街市將推出不同優惠。例如國慶當日，於荔枝街市消費滿$80，可獲贈禮品一份；食環署豁下的天幕街市於9月28日至10月11日，每日每檔設特價商品，及派發禮品等等。

國慶優惠商場【25】香港機場

香港國際機場將提供購物及餐飲消費雙倍積分優惠。憑銀聯卡滿額消費，更可獲額外獎賞。

國慶優惠商場【26】香港・設計廊

於「香港・設計廊」灣仔會展店及網上店購物淨價滿$76，可享額外9折優惠。

國慶優惠餐廳

國慶當日，將有超過1,000間食肆及商戶就指定菜式或餐飲品提供優惠，詳情有待官方網站公布。

