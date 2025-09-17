人口健康調查｜衞生署送$400超市券＋免費身體檢查　附參加條件

人口健康調查｜衞生署將於9月18日展開25至26年度全港人口健康調查。調查分為問卷及身體檢查兩部分，當局將隨機抽選約2萬名住戶代表進行問卷調查，並從中邀請約1,800人接受免費身體檢查。完成調查後可獲最高$400的超市現金券，詳情即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

衞生署將於9月18日展開25至26年度全港人口健康調查。（政府新聞處截圖）

為加強政府人口健康資料庫，協助識別港人健康問題，衞生署會於9月18日開始全港人口健康調查，對象為15歲或以上的香港居民，但不包括公共機構或社團院舍的住院人士、水上居民、外籍家庭傭工等。

人口健康調查｜可選網上問卷或家訪

調查期間，約1萬個家庭住戶、共約2萬人會被隨機抽選。

獲選住戶將經郵件收到邀請信。住戶代表可根據信件內的住戶參考編號及啟動碼，啟動網上問卷系統，自行填寫網上問卷、或透過「醫健通」流動應用程式填報，或預約訪問員上門協助填寫。

問卷內容除基本住戶與社會人口特徵外，還包括身體、心理及社交健康狀況、生活習慣與疾病預防措施等範疇。完成問卷後將獲發$100超市現金券。

獲選住戶將經郵件收到邀請信。（政府新聞處截圖）

人口健康調查｜1800人獲免費身體檢查 含多項檢測項目

衞生署將從完成問卷者中，隨機抽選1,800名15至84歲人士，到指定體檢中心進行免費身體檢查。項目包括體重、身高、腰臀圍、血壓等體格測量，以及血脂、血糖、糖化血紅素、肝炎病毒等多項化驗檢測。

完成檢查後，將獲發完整報告，檢測結果異常的市民將獲轉介信跟進，報告也將存入其「醫健通」戶口，方便跟進。完成體檢的人士亦將獲發$300超市現金券，計算先前問卷獲得的$100現金券，共有$400超市現金券，有關派發詳情仍有待公佈。

人口健康調查｜署方公布官方聯絡方式嚴防詐騙

為防範詐騙，衞生署特別提醒市民，是次調查僅會透過郵寄方式發送邀請信，唯有已啟動網上問卷的住戶，其後才可能收到由署方發出、包含一次性密碼等資訊的短訊或電郵。

所有相關電子郵件均統一由「noreply@ehr.gov.hk」發出，短訊則只會以「#DH-PHS2025」或「#DH-PHS」為發送人名稱，市民如收到非以「#」號開頭或以一般電話號碼顯示的短訊，應提高警覺。

署方亦強調，所有訪問員均會穿着印有「人口健康調查」及「衞生署」標誌的湖水藍色指定背心制服，並隨身攜帶由衞生署簽發的「訪問員證件」以供市民查驗。衞生署指，絕不會透過是次調查向市民索取銀行帳戶號碼、信用卡資料，或要求進行任何轉帳操作。市民如對人員身份存疑，可致電熱線 3900 1194 核實。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略