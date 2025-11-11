ASOS 香港攻略｜最新雙11 Promo code/退貨教學 8折買Adidas

【ASOS Promo code/優惠碼】時尚購物平台ASOS 匯集了超過 850 個時尚和美妝品牌，從自家品牌 ASOS Design 到 Adidas、Nike、Levi's 等知名品牌，成為無數時尚愛好者們的網購天堂。即睇攻略，享用獨家優惠碼及折扣！



ASOS雙1優惠｜逾千件產品低至半價

優惠期：即日起 - 2025/11/12 4PM

優惠碼：SELFLOVE

ASOS 香港｜新會員獨家迎新優惠

優惠1： 只要註冊會員並訂閱電郵，首張訂單即可享 85折。

優惠碼： NEW

優惠2： 透過 App 下單，首張訂單更可享 8折！

優惠碼： NEWAPP

ASOS 獨家品牌

ASOS DESIGN｜ASOS LUXE｜COLLUSION｜Topshop｜Topman｜4505

ASOS 必買品牌

Adidas｜New Balance｜Levi's｜The North Face｜Weekday

ASOS 優惠｜最高享6折入手身體護理產品

必買推介1. BaByliss Wave Secret Air (原價：$1,756）

前往購買 ▶️ 6折$1,053.3

ASOS必買推介1. BaByliss Wave Secret Air

必買推介2. Revolution Haircare Smooth Boost Hot Air Brush (原價：$423）

前往購買 ▶️ 81折$337.78

ASOS必買推介2. Revolution Haircare Smooth Boost Hot Air Brush

必買推介3. LANEIGE 膠原彈滑嫩肌精華 (原價：$456）

前往購買 ▶️ 81折$366.7

ASOS必買推介3. LANEIGE 膠原彈滑嫩肌精華 30ml

必買推介4. First Aid Beauty KP Bump 橡皮擦身體磨砂膏10%AHA - 香桃味 (原價：$322）

前往購買 ▶️ 88折$262

ASOS必買推介4. First Aid Beauty KP Bump 橡皮擦身體磨砂膏10%AHA - 香桃味

必買推介5. Alpha-H 去角質強健頭皮護理（原價：$412)

前往購買 ▶️88折$334

ASOS必買推介5. Alpha-H 去角質強健頭皮護理

ASOS 香港｜退貨及換貨教學

ASOS 香港提供方便的 Circle K 退貨服務，但請注意，每件退貨包裹將會收取 HK$19.95 的固定退貨費，此費用將直接從你的退款金額中扣除。

退貨期限： 在收貨後的 28天內，可辦理全額退款。

退貨條件： 商品必須處於全新、未經穿著、未經洗滌的狀態，並保留所有原始標籤。

Circle K 便利店退貨步驟：

1. 登入 ASOS 帳號，在「我的訂單」(My Orders) 頁面中創建退貨申請，並依照指示建立退貨標籤。請注意，一個退貨標籤僅限用於一個包裹。

2. 將商品妥善包裝，貼上退貨標籤。

3. 攜帶包裹到任何一間接受 ReBOUND 退貨服務的 Circle K 便利店。

*退貨包裹預計需要約 18個曆日 才能處理完成。退款會原路退回到你的原支付方式。

*ASOS 不提供直接的換貨服務。如果想更換尺寸或款式，需要先辦理退貨並獲得退款，然後重新下單購買新商品。

ASOS 香港｜免運費政策

標準運送 (Standard Delivery)

費用： HK$90

免運秘訣： 單筆訂單滿 HK$650 即可享免費標準運送

預計運送時間： 約 7 個工作天

特快運送 (Express Delivery)

費用： HK$350

預計運送時間： 約 3-5 個工作天

ASOS Premier 會員

如果你是 ASOS 的忠實顧客，經常購物，那麼成為 ASOS Premier 會員絕對是最划算的選擇！

年費： 每年 HK$419

會員福利：

- 享有無限次免費特快運送（適用於單筆訂單滿 HK$300 或以上）

- 其他訂單則可享免費標準運送

（全文完）