中秋好去處｜20大商場市集推介！咖啡露營祭＋啟德巨型月亮打卡

中秋節活動香港｜中秋節約上家人好友逛逛市集、商場，感受中秋佳節氣氛！《香港01》好食玩飛記者整合了20個中秋好去處，荔枝角D2 Place、中環街市、南豐紗廠等均設中秋市集，每個都各具特色，有免費派咖啡、猜燈謎、占卜、大型音樂會等等，立即看內文安排中秋節行程啦！



中秋好去處【1】荃灣廣場——秋日咖啡露營祭！營地打卡／野炊初體驗／免費派咖啡

荃灣廣場將於9月19日至10月8日，舉辦「秋日咖啡露營祭」！集結30多個本地及國際人氣咖啡及戶外品牌，包括非洲烏干達莊園豆、台灣人氣品牌「Lim-kapi」、「蠻荒咖啡」、「達文西咖啡」、「飛鼠咖啡」、香港代表DJ阿正創辦的咖啡豆「咖啡呀唔該」、酒店級咖啡特飲的「COFFEE BY THE GRAND」、新鮮Mochi Donut「Donut Demo」等，啱晒一眾咖啡迷和露營控！

活動不但設有「Coffee Mood品味咖啡市集」，更設有8大打卡熱點、咖啡拉花工作坊及比賽（10月7日舉行）、野炊初體驗（9月21日舉行）、咖啡工作坊（9月28日及10月4日舉行）。此外，人氣精品咖啡店「stain+」進駐荃灣廣場，新店將於9月27日至10月1日，下午3時至5時免費派200杯咖啡！

荃灣廣場——秋日咖啡露營祭

地點：荃灣大壩街4-30號

日期：9月19日至10月8日



中秋好去處【2】南豐紗廠——Sanrio characters 秋日文創派對

南豐紗廠將於10月4至5日、11至12日、25至26日，為大家準備「Sanrio characters 秋日文創派對」，聯同19個本地創作單位，以人氣可愛卡通Cinnamoroll、Kuromi和Hello Kitty為靈感，帶來逾百款全新文創產品，其中包括衣物配飾、手工香水、精緻擺設、甜品小食等。現場更以獅子山、紅Van、霓虹招牌等最具代表性的地標和港式文化元素為背景，打造充滿情懷的港式場景。

南豐紗廠——Sanrio characters 秋日文創派對

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠1樓

日期：2025年10月4至5日、11至12日、25至26日

時間：12:00 - 20:00



中秋好去處【3】AIRSIDE——JOGUMAN meets AIRSIDE: THE SUPERPOWER DREAMSCAPE超能日常夢境遊

JOGUMAN今個中秋首度強勢登陸 AIRSIDE，呈獻《JOGUMAN meets AIRSIDE：THE SUPERPOWER DREAMSCAPE 超能日常夢境遊》！除了有全港首個6米高「巨型 BRACHIO」恐龍，還有「JOGUMAN超能自拍洗衣機」、「白日夢想家專用車廂」與「JOGUMAN 超能充電站」等打卡位。

中秋期間，AIRSIDE露天廣場更將於中秋期間設置5米高月亮裝置，可以同紅色斗篷變身超能拍檔的BRACHIO與WOODY一齊賞月！此外，場內更設有期間限定店，發售過百款JOGUMAN商品，粉絲們絕對不可以錯過！

AIRSIDE——JOGUMAN meets AIRSIDE: THE SUPERPOWER DREAMSCAPE超能日常夢境遊

日期：2025年9月26日至11月9日

地點：AIRSIDE 地下廣場、2樓中庭、6樓空中花園



中秋好去處【4】啟德體育園——巨型中秋裝置《月兔抱泡夢》！

啟德體育園將在中秋期間呈獻首個戶外大型中秋主題裝置《月兔抱泡夢》，除了在主場館外設置了5米超巨型玉兔與圓月打卡裝置，在中秋期間更會每晚上演幻彩泡泡燈光派對，有Busking音樂表演以及光影效果！

啟德體育園——月兔抱泡夢

日期：2025年9月27日至10月13日

地點：啟德體育園美食海灣



中秋好去處【5】We Go MALL——秋日鳥居千鶴花燈祭／打卡巨型月兔！

馬鞍山寵物友善商場We Go MALL舉辦「日本秋祭in香港」認證中秋節活動 —「秋日鳥居千鶴花燈祭」，將頂層空中花園將打造成沉浸式花燈祭主題空間，超過400個燈籠構成逾40米全港最長天台七色鳥居花燈迴廊，更設有彎月雲上宮攝影裝置及4米巨型月兔！

此外，商場內亦設有日式萌寵神社攝影區、千鶴繪馬及御神籤活動、人寵同樂和服體驗及燈謎大會，還有寵物和菓子工作坊及寵物中秋賞月聚會，毛孩子都可以度過美好中秋！

We Go MALL——秋日鳥居千鶴花燈祭

日期：2025年9月12日至10月19日

地點：馬鞍山保泰街16號 We Go MALL地下、一樓及頂樓空中花園



中秋好去處【6】黃金海岸——月圓荷香 樂享中秋／荷花燈工作坊！

黃金海岸商場在這個中秋節呈獻「月圓荷香 樂享中秋」，除了在商場中庭打造蓮舟月色場景裝置，還有長長的燈籠大道，過百盞中式傳統巨型燈籠等你打卡！此外，在商場內更可以親手製作專屬的扭扭棒荷花燈！

黃金海岸——月圓荷香 樂享中秋

日期：2025年9月18日至10月12日

地點：黃金海岸商場中庭



中秋好去處【7】千色匯——祈願中秋主題／打卡夢幻「中秋彩燈牆」

元朗千色匯及荃灣千色匯在今個中秋呈獻「祈願中秋」主題活動，並在商場打造了「中秋彩燈牆」，由多個傳統燈籠搭建成花燈陣等你打卡！

千色匯——祈願中秋主題／打卡夢幻「中秋彩燈牆」（官方圖片）

千色匯——祈願中秋

日期：2025年9月17日至10月10日

地點：荃灣千色匯一期1樓地下 | 元朗千色匯地下禮賓部旁



中秋好去處【8】華懋集團——勁「秋」祭！如心廣場／好運中心／D·PARK

華懋集團旗下9大商場，包括如心廣場、好運中心、D·PARK、翩滙坊、希爾頓中心、順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場以及巴黎・倫敦・紐約戲院購物中心，由即日至10月12日舉行『勁「秋」祭』！活動邀請了網路人氣插畫家Smile，擔任視覺設計，設計了小狗Rice Cake，兔子MoMo，樹熊Kala及三色貓MeMe 4款插畫。

活動包括中秋市集、著數優惠、2大特色打卡位、尋寶遊戲及猜燈謎遊戲。市集逾20個本地美食、手作及文創好物品牌匯集！

華懋集團勁「秋」祭

地點：

如心廣場——荃灣楊屋道8號

好運中心——沙田橫壆街1-15號

翩滙坊——將軍澳唐俊街21號

順福糧倉——元朗壽富街60號

希爾頓中心——沙田正街3-9號

粉嶺名都商場——粉嶺車站路18號

上水名都商場——上水智昌路9號

巴黎.倫敦.紐約戲院購物中心——屯門鄉事會路117-157號

D·PARK——荃灣青山公路荃灣段398號



日期：即日起至10月12日周末



中秋好去處【9】西九文化區——My Melody x Kuromi全港最大型周年盛典

今年適逢Sanrio兩大人氣角色My Melody與Kuromi的週年慶典，My Melody迎來50週年，Kuromi也慶祝20週年，為此，Tummy is Going將於2025年10月4至7日，在中秋佳節期間，在西九文化區藝術公園舉辦全港最大型的周年慶祝活動「My Melody X Kuromi Luna Fiesta」。屆時，會有3米高巨型My Melody與Kuromi裝置將於西九藝術公園可愛登場，跟大家一同賞月！

My Melody與Kuromi更準備了「Bestie Picnic野餐套裝」，包含以會場限定造型設計而成的野餐用品與食物。場內將不會劃定野餐指定區，歡迎大家找尋自己心儀位置，與閨蜜享受美食美景！「Bestie Picnic野餐套裝」將會連同「The Luna Carnival」入場門票1張，入場更可近距離跟嘉賓MIRROR成員Anson Lo （盧瀚霆） 與Jeremy（李駿傑）見面！

西九文化區 My Melody x Kuromi全港最大型周年盛典

地點：西九文化區藝術公園

日期：2025年10月4至7日



中秋好去處【10】中環街市——中秋市集！限定小食／插畫家手作

中環街市聯同LOCOLOCO呈獻「萌月同遊．中秋市集」，並邀請了插畫家ookinahana筆下的「社畜小熊Lolo」及小熊的好友們，作為市集的吉祥物，陪伴大家這個熱鬧市集！市集將於9月24日至10月7日亮相中環街市，集結眾多本地設計品牌、手作選物及節日限定小食，品嚐各款滋味小食，感受充滿本土人情味的中秋！

中環街市聯同LOCOLOCO呈獻「萌月同遊．中秋市集」，將於9月24日至10月7日亮相中環街市！（官方圖片）

中環街市《萌月同遊．中秋市集》

地點：中環街市2樓24小時行人通道

日期：9月24日至10月7日



中秋好去處【11】中環街市ｘ香港理工大學——中秋展覽《華衣・武藝》3大主題展區

今年中秋，中環街市、香港理工大學專業及持續教育學院學生事務處、香港中華文化活動推廣協會，三方聯合主辦《華衣・武藝》。活動將以中華武術和華服為靈感，主題包括太極、詠春、雙節棍、太極服、長衫、短打等，帶大家穿越古今，感受中華文化！活動將於9月25日至10月12日舉行，當中設有3大展區：太極服動態投影、詠春⻑衫結構解構，以及雙節棍演變史。

中秋展覽《華衣・武藝》

地點：中環街市地下OASIS

日期：9月25日至10月12日



中秋好去處【12】牛頭角海濱薈——Chill Market X Quayside 白領full moon迎中秋

中秋佳節將至，牛頭角海濱薈Quayside跟Chill Market即將聯乘舉辦中秋市集，主題為牛頭角的打工仔跟白領人士，上班的時候都可以Shopping！活動將於9月24日至26日，以及10月2日至3日舉行！攤檔包括身心靈服務、辦公室養生小物、咖啡、手工啤酒等。

牛頭角海濱薈Quayside跟Chill Market即將聯乘舉辦中秋市集！（FB@香港小店/市集檔主合作促進群）

牛頭角海濱薈Chill Market X Quayside 白領full moon迎中秋

地點：牛頭角海濱薈1樓及2樓

日期：9月24日至26日／10月2日至3日



中秋好去處【13】荷里活廣場——好懷舊中秋市集

荷里活廣場好懷舊中秋市集，將於9月30日至10月7日舉行中秋市集！由SOHO MARKET主辦，為一眾原創設計的創作工作者，提供一個交流藝術文化的平台，分享本地獨特創意。市集包括懷舊攤位遊戲、親子工作坊、扭波彩繪、現場音樂表演等。

荷里活廣場好懷舊中秋市集

地點：九龍鑽石山龍蟠街3號明星廣場1樓中庭

日期：9月30日至10月7日



中秋好去處【14】馬灣1868 x MAMASMART——色彩派對市集

漸入初秋，「馬灣1868」將與MAMASMART在馬灣海邊再次合辦「色彩派對」，並於10月4至5日及25至26日進行2場市集！屆時更會為大家舉辦一系列應節海邊活動，例如精彩的「點亮馬灣放水燈」環節，啱晒大人細路一同參與！大家更可以帶寵物前往市集行逛打卡！攤檔包括插畫、手工藝品、個人護理、占卜、飾物、手工啤、咖啡豆、輕食、即場創作（字、畫等）、寵物產品、復古收藏等等。

馬灣1868 x MAMASMART 色彩派對市集

地點：馬灣1868戶外廣場位置

日期：10月4-5日及25-26日

時間：13:00 - 20:00



中秋好去處【15】美孚饒宗頤文化館——中秋市集

饒宗頤文化館與LIFE MART今年繼續合作，舉辦大型中秋市集活動，約有140攤本地文創品牌進駐，齊齊於市集中感受手作藝術的饗宴！市集活著包括第八屆分手展覽、水燈許願池、特色工作坊、古董影樓相機即影即有活動、巨大插畫充氣打卡裝置、插畫師聯乘扭蛋區、人生占卜區等。場地為「寵物友善」，歡迎帶同毛孩前往！

饒宗頤文化館與LIFE MART今年繼續合作，舉辦大型中秋市集活動，約有140攤本地文創品牌進駐！（FB@LIFE Mart 手作市集）

美孚饒宗頤文化館中秋市集

地點：美孚青山道800號 饒宗頤文化館（中區及下區）

日期：10月4-7日

時間：10月4-6日（14:00-21:00）／10月7日（12:00-19:00）



中秋好去處【16】南豐紗廠——《下一站：火星》

今個中秋，南豐紗廠於9月19日起，舉辦宇宙首個《下一站：火星》假期計劃，主題讓你走出地球，來一場超越月亮，結合科幻想像與科普知識的火星之旅！市集包括6米巨型發光火星裝置，參考NASA資料與航拍影像按比例製作，懸掛於紗廠坊，近距離感受火星的景色！還有一系列身心靈工作坊，探索氣場、脈輪、馬雅曆法等，更有一系列「火星手信」特色商品等。

南豐紗廠《下一站：火星》

地點：南豐紗廠 地下紗廠坊

日期：9月19日至10月26日

時間：10:00 - 22:00



中秋好去處【17】D2 Place——《Giligulu迎中秋》

今個中秋，D2 Place聯同GILIGULU，於10月1日至10月7日，為大家準備了市集、工作坊、賞月音樂會等一連串慶祝活動！

今個中秋，D2 Place聯同GILIGULU，於10月1日至10月7日，為大家準備了市集、工作坊、賞月音樂會等一連串慶祝活動！（IG@d2_weekendmarkets）

D2 Place《Giligulu迎中秋》

地點：D2 Place ONE 2樓The Space

日期：10月1日至10月7日

時間：13:00 - 20:00



中秋好去處【18】觀塘海濱——Marketoo x 香城 - Moon濱兔朋友

Marketoo首次於GenZ節日聖地——觀塘海濱，舉辦中秋市集！活動聯乘了本地插畫家香城，帶來一系列中秋節日主題的紀念品，以及飲品。市集攤檔包括本地設計、手作及選物品牌。除了市集，還有大型音樂會，為現場炒熱氣氛！

Marketoo首次於觀塘海濱，舉辦中秋市集！（FB@Marketoo 市集）

觀塘海濱《Marketoo x 香城 - Moon濱兔朋友》

地點：九龍觀塘海濱道126號海濱活動空間01

日期：10月5-7日

時間：10月5、7日（13:00 - 20:00）／10月6日（16:00 - 22:00）



中秋好去處【19】大埔Lake House——10米巨型月亮打卡

Lake House一年一度的中秋盛會，即將舉辦一個夢幻的粉霞大型派對！白鷺湖旁將擺設10米巨型月亮，而草地上則會擺設5米高的粉霞月亮，仿佛置身於童話世界！活動更攜手與eEverloft Studio 聯乘，Moonlit Voyage木船上也是不能錯過的打卡位！在活動期間，將提供免費的人寵穿梭巴士服務來往大埔墟，一起團圓、共度中秋的美好時刻！

大埔Lake House

地點：大埔滘紅林路2號

日期：9月27日至10月7日

時間：18:00 - 23:00



中秋好去處【20】尖沙咀Mira Place——鳥取直送食玩祭

今個初秋，尖沙咀Mira Place將與鳥取縣攜手呈獻「鳥取直送食玩祭」，於9月26日至10月7日，為香港日本迷策劃全港首個大型官方「鳥取之最」體驗！活動包括即場試食，包括芝士蟹肉飯甲羅燒、二十世紀梨奶和必試的鳥取縣清酒及助酒小食！還有搶先入手產品，包括「鳥取直送區」逾15款鳥取縣牛奶品牌的牛奶製品及相關精品；以及必試香港首賣的「大山雙層牛奶雪條」、「大山白玫瑰牛奶雪糕」！

除了買和食，還有2大打卡位，主題分別為經典動漫角色《名偵探柯南》和《鬼太郎》，大家還可以挑戰《層層疊鳥取蟹小遊戲》贏禮物！

尖沙咀Mira Place《鳥取直送食玩祭》

地點：尖沙咀Mira Place B1中庭

日期：9月26日至10月7日



