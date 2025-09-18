施政報告長者3大福利　一類人每月獲$5000　樓換樓有額外生活費

施政報告2025長者｜銀髮經濟施政報告｜行政長官李家超於昨日（17日）發表其任內第四份施政報告，《香港01》好食玩飛記者針對銀髮一族，整合了今年政府3大長者政策，包括本地居家安老安排、優化大灣區養老安排以及長者業主樓換樓計劃，即睇下文啦！



施政報告2025長者｜【1】本地居家安老安排

行政長官李家超於昨日（17日）發表其任內第四份施政報告。（資料圖片）

政府將繼續貫徹「居家安老為本，院舍照顧為後援」方針，將把「長者社區照顧服務券」的總數增加4,000張至16,000張。並且，會新增3個長者鄰舍中心，加強在地區為長者提供支援，預計每年可服務約3,000名長者。

此外，當局將以試行方式把政府新建的福利項目設施出租，讓服務營辦機構有更大彈性提供不同資助模式的長者日間護理及支援服務。以及優化「離院長者綜合支援計劃」，為出院的有需要長者提供社會福利服務支援。

至於院舍照顧服務方面，亦會加強！將增加約700個新建資助安老宿位，以及「長者院舍照顧服務劵」同時也會增加1,000張至總數7,000張，讓更多長者受惠！

施政報告2025長者｜【2】優化大灣區養老安排

年底前將推出試驗計劃，資助選擇赴粵養老的綜援受助長者入住指定在粵安老院，提升生活質素。每名合資格長者每月可獲5,000元資助，名額共1,000個。

持續擴展「廣東院舍照顧服務計劃」。由10月起，參加計劃的內地安老院將由15家增至24家，覆蓋城市由6個增至8個。

年底前亦會推出為期兩年的試行安排，分擔參加「廣東院舍照顧服務計劃」的香港長者在國家基本醫療保障政策下須自付的部分醫療開支。

在廣東及福建省養老的香港受惠長者可選擇由政府將可攜現金援助款項直接匯入其內地指定銀行的帳戶，方便香港長者在內地養老。

施政報告2025長者｜【3】長者業主樓換樓計劃

房委會新推出的「長者業主樓換樓計劃」，容許年滿60歲並擁有單位十年或以上的業主，可在第二市場出售該單位後不須補價，購買一個較小或較偏遠的另一資助房屋單位，讓長者可獲得額外現金作生活費，同時騰出市區或較大單位讓有需要家庭申請。

房委會將推出「長者業主樓換樓計劃」。（資料圖片）

此外，最新的一份施政報告表示，其餘五項協助置業措施包括綠白表比例改為各佔一半、提升居屋及綠置居較大單位比例、下期出售新資助房屋單位年期限制由15年降至10年、白居二增1,000個配額等措施。

