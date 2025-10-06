中秋節賞月｜超級月亮來了！1時間觀賞最震撼｜附10個賞月地點

中秋節超級月亮｜每逢中秋節，月亮都會變得又大又圓，而今年中秋更是相當特別，除了是本年度第一顆超級月亮現身的中秋節之外，亦是三年一遇的「豐收月」。若然大家尚未想好在哪裡賞月，《香港01》好食玩飛記者已整理10大賞月勝地，讓大家一同在中秋節觀賞這顆超級月亮！



中秋節｜今年首個超級月亮 同時是「豐收月」

今年中秋節比去年晚了整整19天，相信大家已很期待與家人共聚天輪，一同賞月的溫馨時光。雖然天文台稱，今年滿月會在中秋節翌日（7日）才出現，但今次中秋月亮是較為罕見的「超級月亮」，對上一次出現已是2024年11月。

超級月亮是什麼？

「超級月亮」即月球在其軌道上最靠近地球而形成的現象，與一般滿月比起來，它的視覺直徑會增加14%、亮度更比平時高30%，若天朗氣清，大家在今晚（6日）就可觀賞到又大又圓的月亮。

而今年中秋月亮更有雙重意義，除了有「超級月亮」之外，也是大約每四年才一遇的「豐收月」，所謂「豐收月」，是指最接近秋分的滿月，古時農夫常利用這個月份的月光加緊收割夏末的農作物，因此便有了這個名字。「豐收月」同時亦象徵了豐收、豐盛的等祝福。

中秋節超級月亮｜傍晚時份可看到更大的月亮

如果想觀賞到最具視覺效果的「超級月亮」，大家不妨在今日傍晚時份靜候月亮升起，因這時候月球最接近地平線，這樣便會出現「月亮錯覺」，令它看起來比實際更巨大。

對於這個現象，雖然現時尚未有統一答案，但天文台曾在官方Facebook解釋過其中一個說法：當月亮接近地平線時，周遭的樹木、樓宇便會與之形成對比，令大腦誤以為月亮變大，其實實際上大小都是一樣。

天文台曾在官方Facebook解釋過其中一個出現「月亮錯覺」的說法。（Facebook@香港天文台 HKO）

中秋節超級月亮｜月亮在剛升起的第一個小時顏色更鮮艷

另外，月亮在剛升起的第一個小時，可能會因為大氣層散射的藍光而呈現鮮艷的橙黃色，甚至是更紅潤的色澤，看起來更加震撼，而且只要天氣好，民眾幾乎不需要望遠鏡就能欣賞到這場大自然的奇觀。

在10月6日傍晚時份月亮升起時，會出現「月球錯覺」，令它看起來比實際更巨大。（資料圖片）

有興趣追月的朋友，假如尚未決定到哪裡觀賞這顆「超級月亮」，以下推介10個觀賞勝地予大家，地點遍布港九新界，啱晒約埋親朋好友一同前往！

中秋賞月地點推介【1】西九海濱長廊

提到賞月勝地，西九海濱長廊絕對是理想選擇！這裏坐擁維港西岸的遼闊海景，沿著長廊散步微風輕拂，旁邊則是寬廣的大草坪，不僅是寵物友善的休憩空間，亦非常適合鋪開野餐墊、吃著月餅擺上花燈，一邊野餐一邊欣賞日落與夜空明月，沉浸於中秋氣氛當中！

西九海濱長廊

地址：尖沙咀西九文化區

交通：港鐵九龍站E4或E5出口，步行約10分鐘；港鐵九龍站乘搭專線小巴26D至西九文化區



中秋賞月地點推介【2】觀塘海濱花園

觀塘海濱花園向來都是熱門節慶地點，設有觀景長廊，大家可以帶著花燈在這裏散步，沿著長廊有一片長型草地，在旁也有兒童遊樂區，大人可以野餐閒聊，小朋友可以任意追逐嬉戲，同時飽覽港島東、維港、鯉魚門的景色，感受中秋熱鬧氛圍！

觀塘海濱花園

地址：觀塘海濱道80號

交通：港鐵牛頭角站B6出口，步行約10至15分鐘



中秋賞月地點推介【3】南昌公園

南昌公園鄰近港鐵南昌站，交通便利，園內設有多片廣闊草坪及栽種黃花風鈴木等植物，提供適合野餐與休憩的開放空間，中秋期間不妨來散步！

南昌公園（資料圖片）

地址：深水埗深旺道20號

交通：港鐵南昌站D1出口步行約4分鐘



中秋賞月地點推介【4】佐敦谷公園

佐敦谷公園占地面積6.3公頃，不但交通方便，更擁有兩大幅中央草坪，非常適合一家人野餐！此外，公園內亦設有分齡的兒童遊樂場、國際級遙控模型賽車場、長者健體設施等，任何年齡層都適合到訪！佐敦谷公園更會在中秋節當晚延長開放至凌晨1時！

佐敦谷公園（官方圖片）

地址：茶寮坳新清水灣道71號

交通：九龍灣站步行約20分鐘



中秋賞月地點推介【5】金鐘添馬公園

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放，由政總一直延伸至海傍，能將維港月色與璀璨燈光盡收眼底，適合與摯愛鋪開野餐墊，在圓月下共度浪漫時刻，有時間亦可以到附近的中環海濱長廊散步。

金鐘添馬公園鄰近政府總部，臨海大草坪24小時開放。

金鐘添馬公園

地址：香港金鐘夏慤道

交通：港鐵金鐘站A出口，步行約10分鐘



中秋賞月地點推介【6】山頂公園

太平山山頂公園前身為港督避暑別墅，園內保留文藝復興風格的守衛室、象牙白古典石階及維多利亞式涼亭，充滿歐陸古典氛圍。公園擁有多片樹蔭環繞的草坪區，從山頂纜車站步行5分鐘即可抵達兒童遊樂場與初階草坪，續行25分鐘可達中央涼亭周邊的幽靜草坪野餐區，該處可俯瞰港島全景與維港夜色，適合中秋賞月。

山頂公園

山頂公園

地址：香港香港島太平山柯士甸山道

交通：從山頂凌霄閣經柯士甸山路前往



中秋賞月地點推介【7】數碼港海濱公園

南區數碼港海濱公園交通雖然不算方便，但是反而有種遠離市區的舒適閒逸。公園內擁有長條型大草地，面前有鋼綫灣的無敵大海景，感覺舒適又寫意，非常適合野餐，周末帶小朋友或寵物一起玩樂。鄰近數碼港商場，想買食物或者在陽光底下曬得太耐想休息，都非常方便。

數碼港海濱公園

地址：鋼綫灣數碼港道100號

交通：港鐵中環站乘搭新巴30X至貝沙灣，步行約3分鐘



中秋賞月地點推介【8】香港單車館公園

香港單車館公園鄰近港鐵坑口站，交通方便，公園內有大片中央草坪，面積約有一個標準足球場大，24小時開放，仰望夜空，便能看見皎潔的月色。場內同時設有遊樂場、緩步徑、戶外攀石牆、滑板場等，是將軍澳及附近地區居民野餐的最佳地點！

+ 1

香港單車館公園

地址：將軍澳寶康路105-107號

交通：港鐵坑口站B出口步行約9分鐘；將軍澳站A1出口步行約13分鐘



中秋賞月地點推介【9】大埔海濱公園

大埔海濱公園作為全港面積最大的公園，擁有多片廣闊草坪及完善的休閒設施，是中秋節理想的野餐去處。大家可在草地上欣賞吐露港月色，或會有中秋限定燈飾，同時享受放風箏、騎單車等活動，或參觀主題花園與昆蟲屋，適合不同年齡層共度節日！

大埔海濱公園

地址：新界大埔大發街

交通：港鐵大埔墟站乘搭K17號港鐵接駁巴士或巴士71K線



中秋賞月地點推介【10】青衣公園

青衣公園就近港鐵青衣站，交通方便。公園以其歐陸式園林設計及秋季湖畔落羽松變色形成的「港版加拿大湖景」而聞名。園內設有紅瓦屋頂觀景台、廣闊草坪、人工湖及大型瀑布等設施，提供適合中秋野餐的環境。

青衣公園

地址：青衣青敬路60號

交通：港鐵青衣站C出口，步行約2分鐘



