【中秋節／中秋節禁忌／中秋節習俗】星期一就是中秋節！大家準備好跟家人、好友一起賞月沒有？中秋節是中國傳統節日之一，每逢農曆八月十五，古人都會準備月餅、水果拜祭月亮，後來才演變成賞月！民間流傳中秋節有不少禁忌，不小心做錯一件事可能會厄運纏身！



不能用手指直指月亮！（資料圖片）

別以為所有人都適合賞月，月亮被視為陰氣極重之物，所以有三類人士都不宜賞月，否認會影響運勢！

中秋節賞月禁忌【1】男生不拜月

據網上資料，早在清朝富察敦崇的《燕京歲時記》便提到，中秋節「惟供月時男子多不叩拜」。俗話說：「男不拜月，女不祭灶。」月亮俗稱「太陰」，而嫦娥是女性神祇，因此在古代只有女性參加拜月活動，男性則不宜祭拜，以免影響運勢。

中秋節月光特別圓！（資料圖片）

中秋節賞月禁忌【2】運勢弱、身體差人士不宜賞月

運勢較差或健康狀況不佳者，皆不宜賞月。運勢較差者，例如近期有喪事，或工作、家庭遭遇不順者；身體虛弱者，例如剛經歷流產的婦女或產婦，都應避免在戶外賞月。

不少情侶都會一起外出賞月！（資料圖片）

中秋節賞月禁忌【3】剛搬家人士不宜賞月

剛搬家的人士請注意！ 若搬家後尚未邀請親朋好友來暖房（俗稱「鬧房」），以致新家人氣不足，最好避免賞月。因為月亮被視為陰氣較重，若搬家後已感覺身體不適或運勢不佳，更不宜賞月。

中秋節賞月禁忌【4】不可用手指直指月亮

相傳月亮上有神明居住，因此用手指直指月亮被視為對神明不敬。另一說法是，用手指月亮會受神明懲罰，導致耳朵被割傷。有台灣網民表示，小時候不小心指了月亮，後來竟發現耳朵出現傷口。

中秋節賞月禁忌【5】月餅、水果忌不夠圓

中秋節當日的月亮最圓，圓形象徵著團圓與美滿。因此古人認為，用於祭拜的月餅和水果必須呈圓形，以祈求全家團圓和氣。即使需要切開月餅或水果，也應切成蓮花瓣的形狀，十分講究。

中秋節賞月禁忌【6】忌頭髮遮額頭

不少人喜歡留瀏海遮住額頭，使臉型看起來更小巧精緻。不過，古人普遍認為額頭是「神燈」所在，是運氣匯聚之處。因此，中秋節當日最好將額頭露出，以免阻擋好運。

不過以上提及的中秋賞月禁忌只屬「信則有，不信則無」，大家切勿過分迷信。

（全文完）