免費中醫｜政府有資助！2類人$0診金+中藥+針灸+推拿｜附預約方法
政府資助中醫｜政府近年投入更多資源發展香港中醫藥服務，其中包括在18間中醫診所暨教研中心（中醫診所）提供政府資助門診服務，服務名額更多達80萬個！在政府資助下，一般市民可以及合資格長者分別可以$120及$0，獲得專業中醫內科、針灸及推拿治療服務！《香港01》「好食玩飛」整合政府中醫預約詳情，即看內文！
政府資助中醫｜服務對象
【1】持有香港身份證的人士
【2】身為香港居民的11歲以下兒童
【3】醫院管理局行政總裁認可的其他人士
政府資助中醫｜服務範圍
【1】內科（包括診金及按臨床需要包不多於五劑中藥）
【2】針灸
【3】骨傷／推拿（於部分診所）
政府資助中醫｜收費
政府資助中醫門診服務的每項服務收費為$120，所有求診人必須出示有效的身份證明文件正本作核實其合資格香港居民身份之用，醫療券或折扣均不適用於政府資助中醫服務。
以下類別人士則可獲豁免政府資助中醫服務的收費，並需要在每次登記掛號時，出示有效的身份證明文件正本，及及由社會福利署發出的申請獲准通知書或調整津貼金額通知書正本：
【1】綜援受助人
【2】75歲或以上的長者生活津貼的受惠人
政府資助中醫｜預約方法
【1】求診人
預約時段：即日或下一個工作天
預約方法：直接致電各中醫診所或透過「18區中醫診所」流動應用程式預約
【2】覆診求診人
預約時段：診症當日後30天內（由醫師建議）
預約方法：登記處確認
政府資助中醫｜中醫診所地址＋電話
港島區
【1】中西區
地址：上環普仁街12號東華醫院鶴堅士樓及楊國璋樓1樓
電話：2589 4700
【2】東區
地址：柴灣樂民道3號東區尤德夫人那打素醫院專科門診大樓地庫4樓西翼
電話：3197 2000
【3】南區
地址：香港仔水塘道10號賽馬會診療所2樓
電話：2580 8158
【4】灣仔區
地址：灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心2樓
電話：3553 3238
九龍區
【1】九龍城區
地址：何文田愛民邨保民樓401-412室
電話：2193 7000
【2】油尖旺區
地址：佐敦加士居道30號伊利沙伯醫院R座9樓
電話：2618 7200
【3】深水埗區
地址：深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署1樓
電話：2194 9911
【4】黃大仙區
地址：樂富杏林街10號佛教醫院C座地下及閣樓
電話：2338 3103
【5】觀塘區
地址：牛頭角定安街60號牛頭角賽馬會診所4樓
電話：3583 4114
新界區
【1】大埔區
地址：大埔全安路11號雅麗氏何妙齡那打素醫院 J 座地下
電話：2663 0004
【2】元朗區
地址：元朗西菁街26號容鳳書健康中心3樓
電話：2478 5769
【3】屯門區
地址：屯門屯利街6號仁愛分科診所5樓
電話：2430 1309
【4】北區
地址：粉嶺璧峰路2號粉嶺健康中心7樓
電話：2670 2130
【5】沙田區
地址：沙田大圍文禮路2號沙田（大圍）診所地下
電話：2479 2126
【6】西貢區
地址：將軍澳坑口寶寧里2號將軍澳醫院日間醫療大樓6樓
電話：2701 1020
【7】荃灣區
地址：荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院C座4樓
電話：2416 0303
【8】葵青區
地址：葵涌麗祖路77號下葵涌分科診所及特殊教育服務中心地下
電話：2370 2216
【9】離島區
地址：大嶼山東涌富東街6號東涌健康中心第2座1樓
電話：3188 5383
