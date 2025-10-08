Sandbox VR香港虛擬實境｜萬聖節必玩打喪屍+魷魚遊戲！獨家8折起

萬聖節好去處｜虛擬實境體驗｜萬聖節想體驗驚險刺激的活動？不如到虛擬實境體驗館Sandbox VR親身參加VR版的《魷魚遊戲》啦！Sandbox除了《魷魚遊戲》外，還有多款不同主題的遊戲，包括《海魔的詛咒》、《鋼鐵星空2088》及《屍森大宅》，啱晒與三五知己一同挑戰！門票現時更有獨家優惠8折起，最平人均$273就玩得，詳情即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Sandbox VR香港｜最接近「Holodeck」的專利科技 360度沉浸式體驗

Sandbox VR運用自家開發的專利科技「運動追蹤系統」，創造出全身沉浸式虛擬現實平台，可說是最接近近年「Holodeck」的存在，所謂的「Holodeck」是指利用全息投影和力場技術創造出一個能夠與使用者互動的逼真環境。而在Sandbox VR裡，玩家亦只需要戴上VR眼鏡，就能在虛擬世界之中無束縛地移動，享受360度無死角的視野，甚至活用身體任何一個部位與極度逼真的情景互動，創造物件、觸摸有如實物的質感等等，就連隔空取物都無難度！

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜以身體作遊戲控制器 非一般VR平台可比擬

Sandbox VR運動追蹤系統可準確地捕捉玩家整個身體的運動，並與高品質的觸覺回饋技術相結合，令身體成為遊戲控制器，不用任何額外的搖控，只需揮動雙手便能流暢地操控遊戲，是家庭VR或其他建基於位置的VR平台無可比擬。

此外，所有Sandbox VR體驗均由香港和溫哥華的內部AAA級遊戲工作室開發，並由專門設計提供社交體驗團體遊戲的資深人士領導。最多六人的團隊可以一起自由探索虛擬世界，同時必須相互協助才能取得成功。

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜重溫合作片段 可下載於社交平台分享

Sandbox VR還會提供玩家玩遊戲時的片段，讓大家重溫自己和朋友在遊戲內的情況，甚至可以下載相關影片，上載到社交平台，與大家分享趣怪回憶！無論是一班好友、一家大小，還是公司團建活動，都相當適合！

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR 4大必玩遊戲！萬聖節必玩打喪屍

Sandbox VR香港｜《魷魚遊戲》｜還原Netflix神劇 與巨型殺人女孩鬥智鬥力

Sandbox VR提供多款VR遊戲，當中最為矚目的，便不得不提《魷魚遊戲：虛擬對決》（Squid Game）。Sandbox VR將Netflix神劇《魷魚遊戲》完美還原，玩家需要挑戰在劇集中出現過的經典小遊戲，例如「紅綠燈」，那個讓人記憶猶新、充滿壓迫感的巨型殺人小女孩亦將再度現身，而玩家需要在其監視下，於限時內衝線！

此遊戲除了考驗玩家的反應之外，參與者還需要一個強大的心臟，皆因當小女孩喊出「紅燈」的時候，你就必須靜止不動，稍有不慎隨時被「殺死」！此外，《魷魚遊戲：虛擬對決》也加入了不少原創的新遊戲，讓你和好友合作過關，保證充滿新鮮感！

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜《魷魚遊戲》｜受第二季啟發 推新遊戲「Repeat Racers」

此外，受到《魷魚遊戲》第二季遊戲的啟發，Sandbox VR在 「魷魚遊戲：虛擬對決」中亦增加了一款與Netflix 合作開發的新迷你遊戲「Repeat Racers」，玩家不但可在遊戲中體驗到《魷魚遊戲》第二季的刺激元素，還需要透過解謎和向其他參賽玩家發起挑戰，這次除了考驗身手，還要考驗你的記憶力！

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜《屍森大宅》｜走入陰森大宅 廣東話配音超有代入感

臨近萬聖節又怎可以沒有驚險刺激的恐怖遊戲？《屍森大宅》（Deadwood Mansion）以荒廢大宅作為背景，玩家需要在大宅內射殺喪屍群，即使是開門、走進轉角處等平常不過的小動作，都隨時會有喪屍突襲！此外，玩家還需要在限時內完成任務和逃出大宅，驚險刺激之餘，還考驗團隊合作的能力！

值得一提，遊戲同樣以超真實景（Hyper Reality）技術處理畫面，呈現更加細膩的畫質，再配合特有的廣東話配音，讓你更有代入感，仿如喪屍危機就在日常生活之中爆發！

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜《海魔的詛咒》｜化身海盜尋寶 怪物撲上身有重量

化身成為海盜，一邊打怪物，一邊尋寶你又試過未？《海魔的詛咒》（Curse of Davy Jones）由香港團隊Glo Station製作，遊戲畫面採用超真實景（Hyper Reality）塑造，畫質細緻之餘，還充滿臨場感。

值得一提，玩家穿在身上的裝備，有足足40個感應器，可捕捉玩家更細微的動作，以及由頭到腳都能感受到遊戲內傳來的衝擊，例如被怪物打中相應部位便會震動；若然被怪物撲上身，更會感受到重壓，非常迫真！

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜《鋼鐵星空2088》｜未來香港背景 協力對抗外星人

除了《海魔的詛咒》，《鋼鐵星空2088》（Amber Sky 2088）亦是香港玩家必玩的遊戲。遊戲以2088年的未來香港作為背景，玩家將會坐上最後一座太空電梯飛上太空，在城市、宇宙中遊走，踏入熟悉又陌生的各地肯定玩得更加投入！大家除了要攜手協力對抗外星人之外，還要將唯一可以拯救地球的神秘包裹護送到指定地方，感受身負重任的使命感，喜歡科幻元素的朋友切勿錯過！

👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜獨家優惠8折起＋指定遊戲送高級武器

Sandbox VR四大遊戲現有獨家優惠8折起，當中最平人均只需$273！此外，遊戲《鋼鐵星空2088》（Amber Sky 2088）及《屍森大宅》（Deadwood Mansion）每組更可獨家獲贈高級武器（價值$75）一把！

1. 魷魚遊戲 : 虛擬對決（Squid Game Virtuals） 沉浸式體驗遊戲

平日時段星期一至四：

2人｜$690 （原價$730）｜人均$345

3人｜$1,035 （原價$1,095）｜人均$345

6人｜$1,966.5 （原價$2,190）｜人均$327.75



假期時段（星期五，六，日及公眾假期）：

2人｜$770 （原價$790）｜人均$385

3人｜$1,155 （原價$1,185）｜人均$385

6人｜$2,194.5 （原價$2,370）｜人均$365.75



2. 海魔的詛咒（Curse of Davy Jones）／鋼鐵星空2088（Amber Sky 2088）／屍森大宅（Deadwood Mansion）

平日時段（星期一至四）：

2人｜$580 （原價$690）｜人均$290

3人｜$870 （原價$1,035）｜人均$290

6人｜$1,652 （原價$2,070）｜人均$275.3



假期時段（星期五，六，日及公眾假期）：

2人｜$660 （原價$740）｜人均$330

3人｜$990 （原價$1,110）｜人均$330

6人｜$1,881 （原價$2,220）｜人均$313.5



👉🏻即搶獨家優惠🔥

Sandbox VR香港｜注意事項

＊場次確實時間及日期，煩請與Sandbox VR銅鑼灣店／尖沙咀店聯絡及預約

＊優惠適用於銅鑼灣店／尖沙咀店

＊每個體驗參與人數最多為6人，並需與其他參與組別一同進行遊戲體驗。

＊請提前15分鐘到達，以確保擁有完整的體驗，未能提前進行準備可能會縮短遊戲體驗或被自動取消。

Sandbox VR香港｜地址

銅鑼灣店：銅鑼灣登龍街1號金朝陽中心二期23樓

電話 : 3751 7922

營業時間：10:00-22:00



尖沙咀店: 香港尖沙咀金馬倫道5號太興廣場4樓

電話 : 2311 9995

營業時間：13:00-22:00



更多Sandbox VR分店：

澳門店: 澳門路氹連貫公路澳門倫敦人購物中心2樓2213A及2215號舖



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略