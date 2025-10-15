Amazon Prime 優惠｜低至$740入手 Marshall Emberton II＋免運費

【Amazon Prime 優惠】作為 Marshall 便攜式藍牙揚聲器系列的明星產品，Emberton II 完美結合了復古美學與頂尖技術。現在透過 Amazon Prime 會員獨家優惠，以US$95（約HK740）破天荒價格入手，更可享免運費直送香港！想將這款音質與顏值兼備的喇叭帶回家？立即看詳情！



【Amazon Prime 專享優惠】US$95＋免運費

這款 Marshall Emberton II 喇叭在香港行貨的定價通常約為 HK$1,000 甚至更高。但通過 Amazon 官網的 Prime 會員優惠，現在正是入手的絕佳時機！

Marshall Emberton II 便攜式藍牙揚聲器,黑色和黃銅 低至 US$94.99（約HK740）

Marshall Emberton II 便攜式藍牙揚聲器,黑色和黃銅

Marshall Emberton II 便攜式藍牙喇叭,奶油色 低至 US$94.99（約HK740）

Marshall Emberton II 便攜式藍牙喇叭,奶油色

Marshall Emberton II：隨身攜帶的搖滾現場

Marshall Emberton II 是其前代產品的升級版，專為戶外活動和移動聆聽而設計。它不僅延續了 Marshall 經典的搖滾音箱外觀，更在功能和續航力上進行了大幅優化。在外觀上，Emberton II 延續了 Marshall 標誌性的吉他音箱經典造型，外殼採用耐用的荔枝皮紋理矽膠材質，搭配正面醒目的黑金色 Marshall Logo 金屬網罩，質感滿分，極具辨識度。

Marshall Emberton II 便攜式藍牙揚聲器

它尺寸小巧便攜，僅為 68 x 160 x 76 mm，重量僅 0.7 公斤，一手即可掌握。喇叭頂部配備了金色的多向控制按鈕（俗稱搖桿按鈕），集播放/暫停、切歌、音量控制和電源開關於一身，操作感極佳。目前主要提供黑金色和忌廉色兩種經典配色供選擇。

Marshall Emberton II：規格與說明

標誌性 Marshall 音質：採用 Marshall 獨有的 True Stereophonic（真立體聲）技術，提供 360 度沉浸式的環繞立體聲效，聲音洪亮清晰、細節豐富，讓每個角落都是「最佳聆聽位置」。

超長續航力：單次充電可提供超過 30 小時的播放時間，比上一代提升了 50%。長途旅行、戶外野餐，電量絕不掉鏈子。

快速充電：支援快速充電，只需充電 20 分鐘，即可提供約 4 小時的播放時間。充滿電約需 3 小時。

堅固耐用與防護：具備 IP67 等級的防塵防水認證。這意味著它可以完全防止灰塵進入，並能在水深 1 米處浸泡長達 30 分鐘，非常適合海灘、泳池邊或戶外使用。

STACK (堆疊) 模式：獨特的 STACK 模式允許將多個 Emberton II 喇叭互相連接，創造出更廣闊、更具爆發力的聲場，輕鬆填滿更大的空間。

連接技術：採用 藍牙 5.1 技術，連接更穩定，範圍可達 10 米。可透過 Marshall Bluetooth App 調整 EQ 均衡器預設音效。

