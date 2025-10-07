Amazon Prime Day優惠　iPad Air減過千！免費登記會員教學

Amazon Prime Big Day 優惠由即日起至8號晚上 11 時 59 分止推出優惠，大量家電、手機、平板電腦、音響、電腦產品推出優惠。更令人驚喜的事，大量Prime優惠產品，都免運費送到香港。



要參與Amazon Prime Day，基本門檻是成為 Amazon Prime 會員。可以優先參與 Prime Day 購物活動，更提供免費送貨、專屬折扣，以及 Prime Video、Prime Music 等多項影音娛樂功能。首次申請的用戶更可享有 30 天免費試用，在體驗完整會員福利的同時，無需立即付費。

👇👇Amazon Prime會員免費註冊教學👇👇

+ 6

Amazon Prime Day 抵買產品推介

+ 5

Amazon免運費

美國和日本 Amazon 提供香港免運費服務，只要進入 Amazon 官網，把收貨地區設定成香港（Deliver to Hong Kong），在首頁就能見到有關香港免運費的詳情。只要在貨品中看到「Amazonグローバル送料無料」（國際免運費），或「FREE Shipping to Hong Kong」，則有免運費服務。日本 Amazon 免運費到香港，需要消費滿 12,000 日圓；美國 Amazon 則需要費滿 49 美元。