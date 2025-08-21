Amazon Prime攻略｜PrimeDay優惠　半價買電動牙刷/手機/筆記電腦

【Amazon Prime 攻略】全球電商巨頭Amazon的會員服務「Amazon Prime」提供各項專屬福利，如快速送貨、獨家優惠、影音娛樂等。想知道如何成為Amazon Prime會員、享受30日免費試用、以及掌握年度盛事Prime Day優惠？本文將為您提供最詳盡的Amazon Prime攻略！



Amazon Prime 是什麼？即睇7大會員福利

Amazon Prime 是亞馬遜提供的一項付費訂閱服務，旨在為會員提供一系列增值服務。這項服務的核心價值在於為會員節省時間和金錢，並提供豐富的娛樂內容。

1. 快速免費送貨

會員可享有指定商品（通常標有Prime標誌）的免費兩日送達、甚至一日送達服務。對於跨境購物而言，這大大縮短了等待時間並節省運費，尤其對於高頻率在Amazon購物的使用者來說，能省下不少運費。

2. Prime Video 影音串流服務

Prime會員可免費觀看Prime Video上數千部電影和電視劇，包括Amazon原創劇集、熱門電影和經典劇集。這項服務在全球範圍內可用，且內容庫會根據地區版權限制有所不同，但總體而言，提供了豐富的娛樂選擇。Prime Video

3. Prime Music 音樂串流服務

提供無廣告的音樂串流服務，會員可以訪問數百萬首歌曲，並創建播放列表或收聽精選電台。對於喜歡聽歌的用戶來說，是另一項超值福利。Prime Music

4. Prime Gaming 遊戲福利

每月免費遊戲、遊戲內內容、Twitch頻道免費訂閱等。對於遊戲玩家來說，這提供了額外的遊戲資源和直播平台特權。

5. Prime Reading 電子書庫

會員可以免費從不斷更新的電子書庫中選擇數百本電子書、雜誌和漫畫閱讀。無需Kindle設備，只需下載Kindle應用程式即可閱讀。Prime Reading

6. 獨家優惠與提前搶購

Prime會員經常能享受比非會員更早的閃購（Lightning Deals）搶購權，以及其他僅限會員的獨家折扣和促銷活動。這讓您有機會在商品售罄前搶先入手心水好物。

7. 無限量照片儲存

提供無限量的全解析度照片儲存空間，以及5GB的影片和其他文件儲存空間。對於喜歡拍照和備份照片的用戶來說，這是一個非常有用的雲端儲存服務。

註冊成為 Amazon Prime 會員

註冊Amazon Prime會員的過程非常簡單，通常會要求您綁定一張信用卡：

Step 1. 訪問Amazon Prime頁面

前往您常用的Amazon網站（例如：Amazon.com、Amazon.co.jp、Amazon.de等，根據您主要購物的站點選擇）。在首頁頂部或底部尋找「Prime」或「Try Prime」的選項並點擊進入。

Step 2. 選擇「開始30天免費試用」

頁面會引導您了解Prime的各項福利，點擊「Start your 30-day free trial」（開始您的30天免費試用）。

Step 3. 登入或註冊Amazon帳戶

如果您已經有Amazon帳戶，請直接登入。如果沒有，請點擊「Create your Amazon account」（創建您的Amazon帳戶）並按照指示填寫個人資料完成註冊。

Step 4. 輸入付款資訊

Amazon會要求您輸入信用卡或扣帳卡資訊。請注意，即使是免費試用，也需要綁定支付方式，以便試用期結束後自動續費。

Step 5. 確認訂閱

核對所有資訊無誤後，點擊確認按鈕。您將收到一封確認電郵，標誌著您的Prime會員免費試用期正式開始。

30日免費試用及取消會籍教學

Amazon Prime提供30天的免費試用期，讓您可以充分體驗所有Prime福利。這是評估Prime是否適合您的絕佳機會，但如果您不打算在試用期結束後繼續訂閱，務必記得提前取消，以免被自動扣款。

建議取消時間： 建議您在免費試用期結束前2-3天進行取消操作，這樣既能充分享受試用期福利，又避免忘記取消。

取消步驟：

登入Amazon帳戶： 前往您註冊Prime的Amazon網站並登入您的帳戶。

進入「帳戶與列表」： 在頁面右上角，將滑鼠懸停在「Account & Lists」（帳戶與列表）上，然後點擊下拉菜單中的「Prime Membership」（Prime會員資格）或「Your Prime Membership」（您的Prime會員資格）。

管理會員資格： 在Prime會員頁面中，您會看到您的會員狀態。尋找類似「Manage Membership」（管理會員資格）、「End Membership」（結束會員資格）或「Update Payment Information」（更新支付信息）的選項。

取消流程： 點擊「End Membership」或「Cancel Free Trial」（取消免費試用），然後系統會引導您完成取消流程。Amazon可能會嘗試挽留您，提供一些折扣或短期延長試用期，如果您確定取消，請堅持到底。

確認取消： 完成所有步驟後，您會收到一封確認取消的電郵。請務必確認收到這封電郵，以確保您的會員資格已被成功終止。

Amazon Prime Day 2025 日期

Amazon Prime Day 是Amazon年度最大的購物盛事，通常為期兩至四天，僅限Prime會員參加。這一天會推出數百萬件商品的超低折扣，是「血拼」的好時機。

Prime Day通常在每年7月中旬舉行。Amazon Prime Day 2025 已於7月8日至11日结束。

