香港美食嘉年華2025｜10.25開鑼!1蚊必搶產品一覽　1方法免費入場

香港美食嘉年華2025｜第12屆香港美食嘉年華將於10月25日開鑼，一連九日於葵涌運動場舉行，場內將設有6大主題展區，超過320個攤位，除了有大量優惠產品及美食，更會舉行抽獎活動及特色節目！開幕及閉幕日更有「$1」及「1折」限量商品優惠，即看內文了解詳情！



香港美食嘉年華2025 10.25登陸葵涌運動場！

第12屆香港美食嘉年華將於2025年10月25日起至11月2日，一連九日於葵涌運動場舉行。今年除了有「健康養生區」、「休閒食品區」、「餐飲用具區」、「Chill飲Chill食區」及「為食Guide」，亦首次新增「家鄉風味區」！

美食嘉年華將設置超過320個戶外攤位，涵蓋美食、家電、酒類、參茸海味、保健產品等，非常豐富！此外，指定商戶亦會於嘉年華舉行期間，推出每日限量「$10開心購」優惠，還有大會推出的「震撼開鑼優惠」及「閉幕必買優惠」，多款低至$1或0.1折的商品等你搶！

第12屆香港美食嘉年華｜活動詳情

日期：2025年10月25日至11月2日

時間：11:00 - 21:00

地點：葵涌運動場

交通：葵芳站D出口步行9分鐘



美食嘉年華門票$6 晚上7時後免費入場！

香港美食嘉年華門票售價為$6，可以事先在指定平台進行網上購票，現場將不設售票處售賣實體門票，只接受八達通、AlipayHK、支付寶或微信支付即時付款入場。此外，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場，而在每日的晚上7時起，所有人士均可免費進場。

美食嘉年華10大亮點

美食嘉年華亮點【1】震撼開鑼優惠——$1金華火腿禮盒、1折93年普菘生茶

美食嘉年華將於10月25日至27日舉行「震撼開鑼優惠」，除了有$1金華火腿禮盒、$1廣昌隆現金券（價值$100）、1折南糯正山熟餅、1折93年普菘生茶等限量的$1及1折優惠外，零蛋溏心蛋、法國波爾多紅酒、鴻福堂老鴨湯等產品亦以超低價發售，數量有限！

美食嘉年華亮點【2】閉幕必買優惠——$1龜苓膏、$10千層蛋糕

美食嘉年華亦將於10月31日至11月2日舉行「閉幕必買優惠」，將有限量發售的$1龜苓膏、$20麻辣雞翼、$40午餐肉套裝、1.9折法國馬爾貝克紅酒、2.3折NMN等37個超值優惠！

美食嘉年華亮點【3】$10開心購——必搶火山紋碗、古法臘腸皇

美食嘉年華今年新增「$10開心購」，指定商戶會推出每日限量的$10商品及美食，如 Wilmax 火山紋碗、廣昌隆古法臘腸皇、張記甜品冰芒果、廟街玉子燒章魚小丸子、懷舊龍鬚糖等，數量有限！

美食嘉年華亮點【4】舞台節目——健康烹飪樂／提線木偶戲

美食嘉年華將會舉辦一連串合家歡的舞台節目，除了有Chill飲Chill食區的7場BUSKING及DJ打碟表演外，會場的主舞台，將會每日表演不同節目，如提線木偶戲、兒童粵劇、玩轉傳統音樂、健康烹飪樂等。

舞台節目——健康烹飪樂／提線木偶戲（官方圖片）

美食嘉年華亮點【5】攤位遊戲——掟彩虹、神射手、一擊即中

場內將有3個可以免費攤位遊戲可以參加，包括繽紛掟彩虹、一擊即中我至叻及快樂神射手。

美食嘉年華亮點【6】萬聖節嘩鬼大派對——嘩鬼巡遊互動拍照！

由於今屆香港美食嘉年華將橫跨萬聖節，萬聖節當日將會有萬聖節嘩鬼派對，讓你感受濃濃的萬聖節氣氛！除了有嘩鬼巡遊與大家互動拍照，主舞台亦將舉行特備節目Can Can舞、魔術表演、變臉、森巴舞及小丑趣劇！

萬聖節嘩鬼大派對——嘩鬼巡遊互動拍照！（官方圖片）

此外，10月26日及11月1日亦將分別舉行萬聖節兒童K-POP跳舞大賽的初賽及決賽，更邀請了跳唱女團Honey Punch現場表演，將嘉年華氣氛推至最高！

美食嘉年華亮點【7】免費派發紅白酒——每日100杯！

會場將於每日下午3時及5時於Chill飲Chill食區每時段派發50杯啤酒。此外，Chill飲Chill食區亦有就把限定優惠，3大經典雞尾酒Whisky & Ginger Ale，Absolut Screwdriver，Beefeater Gin & Tonic一律$30杯再加送玻璃酒杯！

美食嘉年華亮點【8】美食嘉年華終極饗樂賞——免費參加！贏$6,000麥芽威士忌

入場人士只需填妥《樂食Guide》內的「美食嘉年華終極饗樂賞」抽獎券，即可參加抽獎，有機會贏取價值$6,000的麥芽威士忌、$3,980的納米離子過濾器、$2,000的真空機等豐富獎品！

美食嘉年華亮點【9】拍拍樂——免費參加！拍中15個可獲王者獎！

只要在展期期間追蹤工展會的社交平台、讚好並分享活動帖子，即可參加「拍拍樂」有獎遊戲。拍中15個或以上即可獲得王者獎，拍中6至14個則有「開心獎」。

美食嘉年華亮點【10】電子消費抽獎——買滿$300即可參加抽獎

入場人士以電子貨幣消費滿$300元或以上（最多2張同日收據），即可到抽獎站參與抽獎1次；消費滿$600元或以上（最多3張同日收據），則可獲得2次抽獎機會！買得越多、中獎機會越大！

