Sanrio從膠拖鞋到億元帝國　連印度片都合作過？以可愛對抗戰爭

可曾想過，你手中小巧可愛的Sanrio公仔，原來盛載著創辦人對抗戰爭的理念？Sanrio風靡全球，已是國際知名品牌，截至2025年3月，其全年營收更達22億港幣，比去年增長近兩倍。Sanrio自推出以來，一直打著可愛的旗號進軍全球，但原來在這些卡通人物的背後，卻埋藏著創辦人辻信太郎的一個「世界和平」的宏大夢想。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

Sanrio原來隱藏著創辦人的宏大夢想？（Sanrio 香港官方網站）

Sanrio起源於二戰陰影

二戰爆發期間，雖然辻信太郎只有17歲，但那一片被戰火染紅的天空卻一直成為他心中揮之不去的陰影，讓他反思「為什麼戰爭要殺掉無辜的人呢？」，於是便萌生出要讓世人和睦相處的想法，並想到「Small gift，Big smile」的理念，認為小小的禮物可為對方帶來大大的快樂，拉近雙方關係。

第二次世界大戰成為辻信太郎一直揮之不去的陰影。（Sanrio官方網站）

毅然裸辭創立雜貨店 靠膠拖鞋起家

憑著這個信念，33歲的辻信太郎毅然辭去穩定的公務員工作，創立了主打設計和生產卡通精品的「山梨絲綢中心」，後經輾轉成為雜貨店，並改名為Sanrio，名字取自西班牙文中「San（神聖）和Rio（河流）」的意思，以表達對人類文明的敬意。在開業不久後，辻信太郎發現印有花卉圖案的橡膠涼鞋成為熱賣商品，令他意識到漂亮、可愛的插圖可以提升商品的價錢和銷量，於是決定將大量資源投放在設計卡通上。

辻信太郎意識到漂亮、可愛的插圖可以提升商品的價錢和銷量。（Sanrio Gift Gate Hong Kong）

第一款印Hello Kitty圖案的商品是銀包

1974年，Sanrio即將推出一款塑膠小銀包，辻信太郎希望設計出一個嶄新的角色印在銀包上，而當時的設計師清水侑子認為，小狗、小熊和小貓都是最受小孩子喜愛的動物，但前兩者在別的公司已有相關產品，因此以貓咪為原型設計出Hello Kitty，名字靈感則來自《愛麗絲夢遊仙境》的續作《愛麗絲鏡中奇遇》中的小貓Kitty。至於為什麼沒有嘴巴，第三代設計師曾解釋，是因為希望觀眾能將自己的情感投射在她臉上，將她視為情感陪伴。

起初，辻信太郎對這隻大頭貓咪並不特別滿意。然而，Hello Kitty推出後不久，便以一發不可收拾的趨勢爆紅，令他大感意外。

第一款印有Hello Kitty圖案的銀包於1974年面世。（Sanrio官方網站）

70年代末期曾人氣下滑

雖然HelloKitty自推出以來便紅遍全球，但她的「仕途」並非一帆風順。在70年代末期，隨著人們對Hello Kitty的新鮮感減退，她產品的銷量開始下降。為此，Hello Kitty的第三任設計師山口裕子將Hello Kitty更加擬人化，讓她的姿勢有更多變化，還學會了喝咖啡、打網球等活動。此外，Sanrio亦將她授權給不同的雜貨店，推出大量周邊。

在90年代，Sanrio在日本已有足足200多間直營店，成功重回熱潮。隨著Sanrio的業務越漸強大，角色亦越來越多，時至今日已有逾450個，而近年更有不少後起之秀，例如蛋黃哥、水怪Hangyodon等。

第三任設計師山口裕子將Hello Kitty更加擬人化，讓她的姿勢有更多變化。（網上圖片）

幾乎來者不拒的聯乘策略 就連印度猛片都合作過

有留意Sanrio商品的話，不難發現它們「隨處可見」，但這正是Sanrio的聰明銷售策略。隨著日本動漫的崛起，加上越來越多強調故事性的角色面世，例如Pokemon、美少女戰士等，佔據少男少女市場，令Sanrio業績再次受創。於是，Sanrio決定擴充他們的聯乘策略，不斷與其他IP、服裝、餐廳等合作，當中最令人意想不到的，就是2023年曾聯乘印度動作電影《RRR》，推出不同商品，讓人不禁驚嘆「世界上已經沒有Sanrio不能聯乘的品牌」！

Sanrio曾聯乘印度動作電影《RRR》推出周邊商品。（官方圖片）

今年4月再度發起投票活動 由布甸狗獲得第一名

靠著這樣的策略，Sanrio保持著一定的人氣。在今年4月，官方更再度發起《Sanrio character ranking》活動。活動在去年的全球投票數高達5,707萬票，而今年再度刷新紀錄，有6,310萬票。雖然提起Sanrio，大部分人總會想到Hello Kitty，但其實她已持續6年沒有奪冠。今年榜首由布甸狗登上；玉桂狗榮登第二；第三位則是PC狗。雖然如此，但今年只排第五的Hello Kitty仍是Sanrio的金牌銷量王，佔Sanrio全年營收的35%！

官方今年再度發起《Sanrio character ranking》活動，由布甸狗勇奪冠軍。（官方圖片）

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略