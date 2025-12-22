信用卡迎新優惠比較2025｜想買新IPhone、買機票、訂酒店等大額簽賬慳到盡？信用卡食迎新優惠邊張好？最抵就是申請一張新信用卡，簽賬同時賺取迎新禮遇，當中包括現金回贈、里數及其他豐富禮品！今次《好食玩飛》為大家盤點10大本地信用卡的12月迎新優惠，來一個最後召集！

信用卡迎新優惠【1】渣打國泰 Mastercard｜賞高達85,000里【今期最著數✅】

渣打國泰 Mastercard交稅優惠享低至$2 = 1里！

迎新優惠【2選1】

【1】信用卡交稅賞多達80,000里

全新信用卡客戶透過指定連結成功申請合資格卡，並於發卡後2個月內累積消費滿HK$10,000或以上，同時於發卡後2個月內，使用渣打國泰 Mastercard透過指定渠道，例如渣打銀行網路銀行、渣打銀行手機應用程式或渣打銀行電話銀行繳付稅款（不包括透過電子錢包服務，例如支付寶、微信支付、八達通 App繳付稅款），可享繳稅賺里數迎新優惠多達80,000里！

渣打銀行國泰 Mastercard（綠卡）全新客戶，可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$4=1里，上限高達20,000里（即繳稅HK$80,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先理財全新客戶（藍卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$3=1里，上限高達40,000里（即繳稅HK$120,000）；渣打國泰 Mastercard – 優先私人理財（黑卡），可享繳稅賺里數迎新優惠低至HK$2=1里，上限高達80,000里（即繳稅HK$160,000）！輕鬆兌換日韓及歐洲多個航點的機票！

【2】簽賬最多可獲40,000里數

高達40,000「亞洲萬里通」 里數（低至HK$0.5 = 1 里數），累積合資格本地或海外簽賬滿HK$5,000可獲10,000「亞洲萬里通」里數；滿HK$40,000可獲20,000「亞洲萬里通」里數；滿HK110,000可獲40,000「亞洲萬里通」里數（可換韓國來回經濟客位機票2套）。

HK01會員尊享！獨家免簽賬額外5,000里數

HK01讀者於推廣期內（即日至2026年1月15日），透過HK01平台內的指定連結，向發卡銀行遞交表格申請本活動推廣的信用卡。成功完成信用卡申請，便可免簽賬額外獲贈5,000里數！

推廣期：2025年10月31日至 2026年1月15日（包括首尾兩日）

現有客戶：賞高達11,667里數

現有信用卡客戶申請渣打國泰 Mastercard，免簽賬即送5,000里數特別禮遇，迎新期內再加簽達合資格金額賺額外高達6,667里數！

信用卡迎新優惠【2】安信信貸｜WeWa信用卡｜LG 27吋高清顯示器

WeWa信用卡迎新享LG 27吋高清顯示器（官方圖片）

迎新優惠【3選1】

【1/2】Marshall Emberton II便攜式藍芽喇叭／LG 27吋全高清 IPS 智能顯示器

發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿 HK$8,800，獲享Marshall Emberton II便攜式藍芽喇叭（參考價HK$1,499）或LG 27吋全高清 IPS 智能顯示器（參考價HK$1,980），或

【3】HK$500現金回贈

發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿 HK$8,500，獲享HK$500現金回贈

推廣期：

即日起至2025年12月31日

信用卡迎新優惠【3】Citibank｜Citi Cash Back 信用卡｜HK$1,200現金回贈

Citi Cash Back 信用卡迎新享HK$1,200現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：HK$1,200現金回贈

發卡後首2個月內累積認可簽賬滿HK$5,000或以上，可獲HK$1,200現金回贈。

推廣期：

即日起至2026年1月2日

信用卡迎新優惠【4】滙豐銀行｜滙豐卓越理財信用卡｜高達HK$1,100獎賞錢回贈

滙豐卓越理財信用卡迎新享高達HK$1,100獎賞錢回贈（官方圖片）

迎新優惠：高達HK$1,100獎賞錢回贈

【1】賺$800獎賞錢

透過滙豐網頁、滙豐個人網上理財或香港滙豐流動理財應用程式申請，並啟動滙豐卓越理財信用卡®，發卡後首60個曆日內累積合資格簽賬滿HK$8,000或以上，可獲$800「獎賞錢」。

【2】自動轉賬出糧客戶額外$100獎賞錢

透過Reward+完成登記「自動轉賬出糧客戶專享優惠」，即享額外$100「獎賞錢」

【3】申請「現金套現」分期計劃額外$200獎賞錢

成功申請「現金套現」分期計劃可享額外$200「獎賞錢」

推廣期：

即日起至2026年2月28日（除非另有註明）

信用卡迎新優惠【5】富邦銀行｜富邦白金卡｜高達HK$960回贈

富邦白金卡迎新享高達HK$960禮品（官方圖片）

迎新優惠：高達HK$960回贈

【1】HK$500現金回贈

成功申請富邦信用卡主卡，可獲享HK$500現金回贈。

【2】簽賬賺116,000積分換取HK$460現金回贈

發卡後首3個月內憑該主卡以新台幣簽賬，累積認可零售簽賬及/或現金透支滿HK$5,800，可獲得高達116,000積分，即可換取HK$460現金回贈。

推廣期：

即日起至2025年12月31日

信用卡迎新優惠【6】中國工商銀行（亞洲）｜ICBC虛擬電子信用卡｜高達HK$950免找數簽賬額

ICBC虛擬電子信用卡迎新享高達HK$950免找數簽賬額（官方圖片）

迎新優惠：高達HK$950免找數簽賬額

【1】簽賬即享HK$150免找數簽賬額

全新客戶於發卡後兩個月內成功完成一筆合資格消費簽賬（毋須消費金額要求），可獲享高達HK$150信用卡免找數簽賬額。

【2】簽滿額再享HK$800免找數簽賬額

發卡後2個月內以指定ICBC虛擬電子信用卡累積簽賬或現金透支滿港幣或人民幣3,000元或以上，可獲享HK$800免找數簽賬額。

推廣期：

即日起至2025年12月31日（包括首尾兩日）

信用卡迎新優惠【7】AEON信貸財務｜AEON CARD WAKUWAKU信用卡｜高達HK$900現金回贈

AEON CARD WAKUWAKU信用卡迎新享高達HK$900現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：高達HK$900現金回贈

【1】簽卡賞HK$500WAKU COIN

新合資格客戶於發卡後首60天簽賬期內，憑信用卡累積合資格的簽賬或成功辦理AEON商戶免息分期計劃滿HK$8,000或以上，當中透過Apple Pay及Google Pay簽賬可享10%現金回贈之 WAKU COIN。簽賬期內最多可獲相等HK$500現金回贈之 WAKU COIN。

【2】完成指定簽賬類別，最多享HK$200WAKU COIN

客戶於簽賬期內，每個指定類別簽賬可獲相等HK$50現金回贈之 WAKU COIN，最多可獲合共相等HK$200現金回贈之 WAKU COIN。

【3】申請輸入優惠代碼，享HK$200WAKU COIN

經「AEON 香港」手機App申請信用卡並輸入優惠代碼，成功申請及批核信用卡後，即可享相等HK$200現金回贈之 WAKU COIN。

推廣期：

即日起至2026年2月28日（包括首尾兩日）

信用卡迎新優惠【8】恒生銀行｜恒生Travel+ Visa Signature卡｜$700 FUN Dollars

恒生Travel+ Visa Signature卡迎新享$700 FUN Dollars（官方圖片）

迎新優惠：$700 FUN Dollars

全新客戶於新卡發出之日期後60日內憑卡累積簽賬滿HKD5,000，該名合資格客戶可獲享$700 +FUN Dollars。

推廣期：

即日起至2025年12月31日（包括首尾兩日）

信用卡迎新優惠【9】中國銀行｜中銀Chill World Mastercard｜享HK$500現金回贈

中銀Chill World Mastercard迎新享HK$500現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：HK$500現金回贈

於發卡當月及其後的首兩個曆月簽賬期內，啟動信用卡並累積簽賬滿HK$5,000或以上，可獲享迎新獎賞HK$500現金回贈。

推廣期：

即日起至2025年12月31日

信用卡迎新優惠【10】大新銀行｜ONE+信用卡｜HK$500現金回贈

ONE+信用卡迎新享HK$500現金回贈（官方圖片）

迎新優惠：HK$500現金回贈

於發卡後首2個月內累積合資格簽賬滿HK$5,000或以上及作最少5次合資格簽賬交易，可獲HK$500現金回贈。

推廣期：

即日起至2026年6月30日

