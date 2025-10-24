情侶時鐘酒店6間推薦｜最平$115一個鐘　地鐵飛機主題／按摩浴缸

時鐘酒店｜情趣酒店｜不論你是正在尋找一個實惠的休憩地點，或是尋找一個充滿情調的私密空間「曳曳」，情趣酒店一定幫到你！《香港01》好食玩飛記者為大家精選了6間香港時鐘酒店推介，最便宜只需$115港幣一小時，同時亦有九龍和港島區方便到達的選擇！！本文除了詳細介紹各間酒店的特色、價格及地址之外，更會附上3大實用的爆房貼士，即看下文啦！



情侶時鐘酒店｜【1】聖地——SM調教室／雙人按摩浴缸

位於尖沙咀佐敦商圈的「聖地」，鄰近紅磡火車站，提供互動式空間體驗，以主題、設備和互動性為設計重點，設有13間新穎有趣、不同主題的客房包括：地鐵車廂、飛機艙、辦公室、護士醫療室、體育用品室、SM調教室、夢幻水世界等，能實現客人的小小幻想，迎合不同層次的需求。而且入住自助Check-In，網上預訂收到預訂密碼後，可於房門卡箱交收門卡，如需延遲退房需要聯繫。房間亦提供免費Netflix網絡平台、雙人按摩浴缸、相關的制服、安全套、可樂及能量飲品，可增加情趣又能補充體力，讓客人成晚專注做愛做的事！

聖地

地址：佐敦德興街10號寶來大廈五樓

房價：2小時／$250起、過夜／$615起



情侶時鐘酒店｜【2】星港酒店——免費Netflix／60吋投射銀幕

位於銅鑼灣地鐵E口、步行約5分鐘直達的星港酒店（Star City Hotel） ，於尖沙咀也設有分店，各設15間不同主題客房，大多以深色為主調。酒店設有浴缸房和鏡床房，房內設施齊全、整潔度一流！還配備免費Netflix和60吋投射銀幕，酒店還會為客人準備香檳於房內享受，以兩小時$260起這個價位來說，絕對値得入住！酒店亦提供自助式入住，只需提供電話號碼，即可自助登記入住及上房。

星港酒店

地址：尖沙咀漆咸道南溫莎大廈5樓C D E室／銅鑼灣百徳新街海華大廈4樓D室

房價：2小時／$260起、3小時／$330起



情侶時鐘酒店｜【3】禮和閒休——氣壓式按摩浴缸

禮和閒休，前名為陶庭酒店，位於九龍塘核心，距離九龍塘港鐵站只需3分鐘路程，位置非常方便！酒店採用單棟別墅式設計，設有21間時尚風格的客房，每間房間面積約300呎，寬敞舒適、乾淨整潔，而裝修簡單時尚，以卡其色和白色作為主色調，帶點英倫色彩。房間更設有獨立蒸汽浴室和氣壓式按摩浴缸，可以大戰後好好放鬆一下！有不少網民大讚「性價比超高」！另外設有水床房型，由於經常爆滿，建議提前打電話預訂！

禮和閒休

地址：九龍塘羅福道10號

房價：3小時／$400起、過夜／$615起



情侶時鐘酒店｜【4】禮尚精品酒店——免費泊車／異國風情

禮尚精品酒店，前名為異國風精品酒店，位置便利，鄰近旺角東站及九龍塘站。酒店主打異國風情，牆身、床架和圓柱等裝潢復古。房間主題設計不一，仿效不同國家的特色和元素，有英國、日本、泰國等設計，令住客有如置身於異地旅遊的感覺。房內設備齊全，提供小食及飲品、浴室配有按摩花灑及大型按摩浴缸（指定房型）等，亦提供免費泊車位，適合揸車人士，是九龍塘情趣酒店必試之一！

禮尚精品酒店，前名為異國風精品酒店，位置便利，鄰近旺角東站及九龍塘站。（Trip.com官方圖片）

禮尚精品酒店

地址：九龍塘雅息士道3號

房價：3小時／$460起、過夜／$615起



情侶時鐘酒店｜【5】Secret Garden——24小時自助入住！

坐落於尖沙咀心臟地帶的Secret Garden，為追求便捷與私密的年輕情侶，提供了一個理想的休憩處。這間時鐘酒店以獨特的主題房間，和全天候服務吸引不少情侶。酒店設有6個設計各異的主題房間，從浪漫情調到玩味十足的風格應有盡有，增添了新鮮感！此外，還可以24小時自助登記入住，便利性與私隱度極高！房間內更配備Netflix，在激情過後，也能舒適地享受影音娛樂，為約會畫上完美句號！

Secret Garden

地址：九龍尖沙咀海防道53-33號海防大廈207室

房價：2小時／$230起、加鐘毎小時／$100



情侶時鐘酒店｜【6】維多利亞酒店——爆房勝地／40間客房

維多利亞時鐘酒店，又稱維記酒店，是一所以連鎖式經營的時鐘酒店，全港共設有5間分店，方便又就腳！可算是最熱門的爆房勝地！旗下所有酒店均設有約40間客房，房間帶點懷舊復古，空間感大，均以「多鏡」作招徠，牆身和天花均設大型鏡，深得住客喜愛！另外酒店也會提供毛巾、拖鞋、沐浴露及避孕套等用品，設備齊全！

維多利亞時鐘酒店，又稱維記酒店，是一所以連鎖式經營的時鐘酒店，全港共設有5間分店。（網上圖片）

維多利亞酒店

地址：旺角砵蘭街194-196號維多利亞大廈／尖沙咀金巴利道80號／銅鑼灣歌頓道9號／天后廟道9號及英皇道14號僑興大廈2樓／灣仔駱克道209號立德大廈

房價：2小時／$330起、加鐘毎小時／$170



爆房貼士｜【1】自備個人物品

激情之餘都要記得個人衛生！建議自備毛巾、旅行用睡袋；並以消毒濕紙巾將重點位置，例如遙控器、馬桶板、浴缸稍作清潔，跟「玩伴」玩得更安心！

爆房貼士｜【2】自備便攜式藍牙喇叭

住客可預先準備音樂清單，並攜帶便攜式藍牙喇叭，為激情時刻帶來浪漫氛圍！（《再說一次我願意》劇照）

想氣氛更佳？可預先準備好你們喜愛的背景音樂清單，並攜帶便攜式藍牙喇叭，為激情時刻帶來浪漫氛圍！

爆房貼士｜【3】預訂前清晰了解收費模式

預訂前，應仔細查詢休息時間的計算方式，例如2小時或3小時、逾時收費的詳情，以及過夜住宿的退房時間，避免因誤會而產生額外費用，影響心情！

